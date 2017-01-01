Товарищ Че В минувшую субботу продюсер Александр Чепарухин отметил своё 60-летие скромным фестивалем «Че-фест» в частной филармонии «Триумф»

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Продюсера Александра Чепарухина пермяки помнят музыкальным идеологом «культурной революции», который делал фестивали «Движение» и «Сотворение мира», привозил хедлайнеров на «ГогольFest» и KAMWА. Программы пермских музыкальных фестивалей тогда не уступали столичным, и это во многом его заслуга. 11 февраля Александру Чепарухину исполнилось 60 лет, это событие юбиляр отметил фестивалем «Че-фест», который помимо Перми прошёл также в Москве и Екатеринбурге.

Фото: Сергей Федосеев

На фоне концерта в екатеринбургском Ельцин-центре 15 февраля пермский «Че-фест» прошёл более скромно. Из компании Dissidenten, Mystery Juice, New Ritual Quartet (новый проект Бориса Ковача) и столичной группы Инны Желанной сюда добрались только шотландцы Mystery Juice, остальную часть программы представили пермские музыкальные коллективы: женский дуэт 7/9 Project, молодой гитарный квартет Jetpack Attack и более известный «Упалинаушиs». Последние даже удостоились от Александра Чепарухина звания «самой зрелой и крепкой группы из Перми».

Фото: Сергей Федосеев

Хедлайнерами стали Mystery Juice — давние друзья и партнёры юбиляра, впервые Чепарухин привёз их в Россию более 20 лет назад. Музыка Mystery Juice — это смесь ритм-энд-блюза, ска, хип-хопа, фанка и чёрт знает чего ещё, приправленная кельтским фольклором в речитативе фронтмена-скрипача Тима Мэттью. У Чепарухина всегда были разнообразные музыкальные предпочтения, поэтому его любовь к синтетической музыке Mystery Juice кажется вполне логичной. К тому же шотландцы ещё и очень «концертная» группа, в чём имели возможность убедиться гости пермского «Че-феста».

Пермский концерт готовили буквально за две недели, однако частной филармонии «Триумф» в очередной раз удалось провести знаковое мероприятие. И дело не только в музыкальной программе, но и в трогательной атмосфере этого фестиваля, ведь поздравить Александра Чепарухина пришли все его многочисленные пермские друзья. И все, конечно, ностальгировали по временам, когда юбиляру удавалось привозить в Пермь артистов масштаба Tricky или Manu Chao. В этот же раз даже мощность звука, которой очевидно не хватало для просторного и «звонкого» зала «Триумфа», говорила, что бюджет мероприятия ограничен и многое делается из любви к искусству.

Фото: Сергей Федосеев

В разговоре с «Новым компаньоном» Александр Чепарухин признался, что скучает по амбициозным проектам с серьёзными бюджетами. «Без властей я не могу больше делать масштабные события. Это факт. Потому что у нас так всё утроено, что только с помощью или хотя бы при «зелёном свете» властей можно что-то делать. Я по этому очень скучаю. Мне этого не хватает», — рассказал продюсер.

В числе гостей фестиваля была и директор Международного фестиваля KAMWA Наталия Шостина, которую с Александром Чепарухиным связывает большой опыт совместной работы. Шостина хотела бы продолжить сотрудничество с Чепарухиным, но тот привозит хедлайнеров, а бюджет KAMWA сейчас ограничен. «Даже то, что Чепарухин устраивает концерт в частной, а не в основной филармонии, в которой было много концертов и звёзд мировой величины, которые приезжали сюда по приглашению Александра, это ведь тоже о чём-то говорит», — отметила Наталия Шостина.

Фото: Сергей Федосеев

Впрочем, надо отдать должное Александру Чепарухину, который умеет делать запоминающимся даже небольшое событие. К тому же вечный оптимист Чепарухин и сейчас шутит, что собирается жить полторы сотни лет, а значит, время для масштабных фестивалей с громкой программой ещё наступит. В любом случае навязываться и что-то просить у властей он не будет.