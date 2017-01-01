В некоторых больницах зарплаты выше, чем в Минздраве Краевой министр здравоохранения Дмитрий Матвеев — о зарплатах врачей в Прикамье

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Пару дней назад рассказал на заседании правительства, что средняя зарплата врача в Прикамье в январе 2018 года составила 59 тысяч рублей (даже чуть больше). Это почти 200% от средней зарплаты по экономике региона, то есть мы буквально в одном шаге от исполнения майских указов Президента в части зарплат медработников. По среднему и младшему персоналу мы тоже очень близки к желаемым 100%. Было ожидаемо, что в соцсетях тут же появились шутки про статистику и то, что Минздрав якобы приплюсовал свои зарплаты к зарплатам врачей, чтобы получить такую цифру. Смех смехом, но чтобы было понятно, решил подробно расписать, откуда взялась такая цифра и почему в отдельно взятой поликлинике отдельно взятый врач получает почти втрое меньше.

Три важных оговорки, которые помогут лучше понять статистику. Во-первых, 59 тыс. рублей — это средняя зарплата именно рядовых врачей, без учета зарплат главных врачей и их заместителей. Во-вторых, это средняя зарплата на январь 2018 года до вычета подоходного налога, который составляет 13%. То есть реальная средняя зарплата «на руки» — около 51,3 тыс. рублей. В-третьих, важно учитывать, что это именно вся сумма «на руки», а не оклад на ставку. Средний в Прикамье коэффициент совместительства составляет около 1,4 — это совершенно нормальный и даже хороший показатель по сравнению с другими регионами. И средняя зарплата в 51,3 тыс. руб. — это сумма с учетом всех доплат и надбавок при коэффициенте совместительства 1,4.

Мы привыкли считать, что врачи зарабатывают мало. На деле понятно, что у кого-то из врачей зарплата не больше 25 тыс. руб. в месяц, у кого-то 70 тыс. руб. и больше. И дело не в том, что сравнивается рядовой врач и главный, а в том, как обстоят дела с экономикой конкретных учреждений. В одной больнице нет кредиторской задолженности, нет производственных потерь, нет бесполезных расходов «в трубу», проводится много «дорогих» по меркам ОМС операций и процедур, хорошо налажена работа с фондом, вкручены энергосберегающие лампочки и прочие экономящие коммунальный ресурс штуки, которые сберегают в год миллионы рублей. В другом учреждении всё с точностью до наоборот. В итоге в первой больнице рядовой врач зарабатывает 75 тыс. руб., а во второй даже главврач еле-еле зарабатывает 40 тыс. руб. И это, конечно, ненормально. Это просто нечестно, когда в бюджетных учреждениях такой разрыв.

Чтобы не быть голословным, проиллюстрирую на конкретных учреждениях. Средняя январская зарплата врача в Пермской краевой клинической больнице составила 77,7 тыс. руб., в Краевой детской клинической больнице — почти 78 тыс. руб. А, например, в Краевом центре дезинфектологии и Косинской ЦРБ — почти вдвое меньше.

Также меня не устраивает разрыв между зарплатами врачей стационаров и поликлиник. Врачи поликлиник часто работают на износ, на них ложится основная нагрузка по приему пациентов, а зарплата у них почему-то меньше, чем у врачей стационаров. Поэтому будем в ближайшее время подтягивать «отстающие» учреждения и поликлиники до уровня лидеров, зарплаты должны выровняться.

Ещё одна вещь, которая меня категорически не устраивает — это то, что всё привязано к ставкам. Приезжаешь в территорию, тебе врачи жалуются, что вынуждены работать на три ставки. Смотришь по загруженности — он на этих трёх ставках принимает в разы меньше пациентов, чем его коллега, работающий только на одну ставку. Это несправедливо. Зарплата должна начисляться, исходя из реальной нагрузки и реальной пользы для пациентов.

Кроме того, уже неоднократно говорил, что каждый врач должен знать, за что он получает деньги — в каждом учреждении должны быть единые прозрачные критерии начисления зарплаты для всех. Чтобы не было так, что зарплата врача зависит от отношений с главврачом и того, какого размера стимулирующие он тебе выплатит.

Так что, средняя цифра честная, никто сюда зарплаты Минздрава не приплюсовывал. С этими изменениями, если честно, я вообще опасаюсь, что сотрудники Минздрава сейчас начнут трудоустраиваться обратно рядовыми врачами — в целом ряде учреждений зарплаты у врачей больше, чем у наших начальников отделов.