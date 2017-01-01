«Надо делать не богато, а осмысленно» Главный режиссёр Театра-Театра Владимир Гурфинкель — о своем видении будущего пермской эспланады

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Иметь большое свободное пространство в центре города — это невообразимое счастье. Города, которые в полной мере существуют как города, строятся как Солнечная система, где вся жизнь вращается вокруг центрального светила — центра, сердца, от которого расходятся лучи. Перми невероятно повезло: у нес есть такой центр. Главное его достоинство — способность к трансформации, которая позволяет сделать этот центр — эспланаду — местом, отвечающим основным потребностям современных людей.

Чем сложнее, технологичнее, загруженнее мир, тем выше у людей потребность чувствовать общее «мы». Это — в социальной природе человека, мы ведь общественные существа! Всевозможные гаджеты и всемирные паутины отчасти восполняют эту потребность, но они не способны заменить сиюминутную сопричастность с человеческим обществом. «Мы, народ...» — так начинается российская Конституция. «Мы» должно победить эгоизм и встать над «Я». Должны существовать в городе зоны комфортного объединения людей.

Это не просто площадка для каких-то событий. Это идеальный инструмент воздействия на коллективное сознание. Это способ дать человеку понять, что он — не только «Я», но и «Мы» — народ, Пермь, Россия.

В Москве есть огромное количество публичных мест, но пространство Красной площади — сакрально. И не потому, что там находятся стены Кремля и собор Василия Блаженного, а из-за масштаба, соотносимого с категориями страны, народа, мира. И это чувство создаёт именно пустота, незастроенность Красной площади.

В Перми такое место — эспланада. Но её потенциал ещё не проявлен. При известных вложениях она может стать самой посещаемой площадкой в стране!

Эти мысли привели меня к созданию первых ледовых городков, к строительству фестивальных городков, и эти городки стали инструментами воздействия на людей. Если наши власти понимают, что телевидение и гаджеты не заменяют эффект воздействия площади, я предлагаю превратить эспланаду в инструмент этого воздействия на людей.

Для этого достаточно вложиться один раз и создать трансформируемое технологическое пространство, а завтра — и ярмарка цветов, и выставка ретроавтомобилей, и 100 свадеб одновременно, и этнический фестиваль, и фестиваль живого огня... Пространство станет лучшей площадкой в России для всего! Это будет образ города и мира, рупор общественного сознания, инструмент взаимодействия власти и людей, искусства и публики.

У нас есть шанс сделать это впервые в мире, и через некоторое время уставший от интернета мир пойдёт за нами. Если моя идея будет услышана, я с удовольствием потрачу на её реализацию кусок своей жизни. Я знаю, как это сделать, и мне не надо за это гонораров: мне дорого, что жизнь обретает целесообразность.

Не надо закатывать деньги в гранит! Этим способом мы ничего не скажем миру. Известно, что если люди не знают, как сделать красиво, они делают богато. А надо делать осмысленно.

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