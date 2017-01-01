Галина Кокоулина: Нам удалось консолидировать творческие силы Министр культуры Пермского края оценивает первый год своей работы в этой должности

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— В 2017 году жители Пермского края стали свидетелями и участниками множества новых событий: возродилось масштабное фестивальное движение, обновились проекты, ставшие брендами Пермского края; в отреставрированном здании Речного вокзала открылся мультимедийный парк «Россия — моя история», театры и филармония радовали премьерами, а музеи и галереи — необычными выставками. Галина Юрьевна, а вы сами довольны тем, что удалось сделать за прошедший год?

— Важно, что удалось консолидировать творческие силы для совместной работы без лишних конфликтов, которые создавали препятствия для развития сферы. Диалог — вот на чём министерство культуры сегодня выстраивает культурную политику в регионе. Здоровая атмосфера в сфере культуры — это всегда важно.

Я постоянно встречаюсь с деятелями культуры, арт-менеджерами, и все вопросы, в том числе и самые острые, мы обсуждаем коллегиально, делимся мнениями и вырабатываем решения, которые не вызывают протеста и отрицания. Конечно, как и в любой другой отрасли, у нас есть свои проблемы, но совместно мы находим правильные решения.

Главное, с чем связано наше движение вперёд, — инициативы губернатора Пермского края Максима Решетникова, поставившего ряд серьёзных задач, одна из которых — оживить городские пространства во всём крае, кроме прочего, через возрождение масштабного краевого фестивального движения с проектом «Пермский период. Новое время». Результаты воплощения этой идеи в жизнь заметны всем: всё стало динамичным и увлекательным. Расширилось межведомственное взаимодействие, которое курирует Ирина Ивенских.

Результатом внедрения новых подходов к динамичному развитию культуры малых городов и отдалённых территорий стало вовлечение их жителей в общий культурный процесс, создание среды для самореализации, что сделало жизнь в территориях насыщеннее, разнообразнее, способствовало выравниванию диспропорций в качестве и разнообразии культурных услуг.

Вместе с тем на новый уровень вышло межрегиональное и международное сотрудничество, о чём красноречиво свидетельствуют как звёздные имена участников пермских концертных и фестивальных проектов, так и достижения пермских коллективов на российском и международном уровне.

— Какие события прошлого года вам кажутся самыми значительными?

— Конечно, особое место занимает появление новой мультимедийной выставки — с начала декабря в зданиях Речного вокзала и железнодорожного вокзала Пермь I работает ставший уже хорошо известным пермякам исторический парк «Россия — моя история». Это 7,5 тыс. кв. м живой истории, где можно познакомиться с разными периодами жизни родной страны и края в наглядной форме — от занимательной экскурсии до образовательного квеста.

Любители классической музыки радовались успехам оркестра MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, который стал первым российским коллективом, открывшим оперную программу Зальцбургского фестиваля, аплодировали звезде мировой сцены Наталье Осиповой, присоединившейся к пермской балетной труппе. В 2017 году Пермский театр оперы и балета получил грант президента РФ.

Ещё один пример — развитие киноотрасли: по итогам VI Санкт-Петербургского международного культурного форума (16—18 ноября 2017 года) Пермский край занял седьмое место среди регионов Российской Федерации по уровню развития кинематографии.

Пермский край прозвучал по-новому в российском музейном пространстве: в прошлом году на новый уровень вышел проект «Трогонтериевый слон», ставший прецедентом в российской музейной практике.

Это был год двух важных юбилеев: Пермского академического Театра-Театра и Пермской государственной художественной галереи. К 90-летию Театра-Театра правительство края подарило коллективу-юбиляру концертный рояль, а 1 апреля начнётся долгожданная реконструкция большой сцены театра. На время реконструкции труппа отправится в большой гастрольный тур по Пермскому краю. К 95-летию художественной галереи открылась уникальная выставка, посвящённая Строгановым, созданная совместно с Государственным Эрмитажем и Тамбовской картинной галереей.

Список интересного огромный: от Дягилевского фестиваля, «Камвы» в Хохловке, поставившей рекорды посещаемости «Флаэртианы», Пасхального фестиваля под руководством Валерия Гергиева, именных фестивалей Дениса Мацуева и Владимира Спивакова, Международного фестиваля органной музыки, «Пространства режиссуры», «Небесной ярмарки», «Крыльев Пармы» до резонансных театральных премьер.

— А что говорят цифры? Есть ли положительная динамика в отрасли?

— Например, в 2017 году посещение театров, музеев, культурно-массовых мероприятий и концертных залов увеличилось на 50% по сравнению с 2016 годом. Так, театры жители и гости Прикамья посетили 841 000 раз, концерты — 463 000, а музейные учреждения — 1 200 000.

— Каковы перспективы строительства новой сцены оперного театра и нового здания для галереи?

— Это два инфраструктурных вопроса, по которым в 2017 году губернатором было принято несколько важных решений. Был приобретён завод им. Шпагина, территория которого в будущем станет одним из центров притяжения в Перми. Вырабатывается окончательное решение по площадке для размещения новой сцены Театра оперы и балета, прорабатываются её технические характеристики.

— О пермских театрах и музеях всегда много говорят, а о такой отрасли, как библиотечное дело, обычно пишут меньше...

— В 2017 году выросло количество обычных общедоступных библиотек, подключённых к сети Интернет и открытым электронным справочным системам. Сегодня доступ к социально значимой информации в сети Интернет имеют 484 библиотеки, а это 90,6% от всего количества общедоступных библиотек в крае (всего их 534). Думаю, в наступившем году эта цифра приблизится к 100%.

В прошлом году Пермский край впервые стал участником пилотного федерального проекта «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов». Для его реализации краевое министерство культуры получило из федерального бюджета более 8 млн руб. Все они перечислены специализированной библиотеке для слепых, чтобы купить дорогостоящее оборудование: видеоувеличители, дисплеи Брайля, читающие машины, автоматизированные рабочие места. Всё это оборудование увеличивает возможность реабилитации людей с ограниченными возможностями, обеспечивает доступ к необходимой информации.

— Какое место в приоритетах министерства занимает поддержка молодых талантов?

— Один из приоритетов — это юные дарования Прикамья. Совсем недавно был опубликован «Дельфийский рейтинг субъектов РФ», в котором Пермский край занял второе место. В 2017 году благодаря системной работе по поддержке юных дарований в Пермской филармонии был открыт образовательный центр Юрия Башмета; в общероссийский банк одарённых детей творческой направленности вошли 1419 детей нашего региона; 34 учащихся получили знак отличия «Гордость Пермского края», пять человек стали стипендиатами фонда «Новые имена» VI Международного фестиваля Дениса Мацуева. Именно они будут представлять искусство и культуру Пермского края завтра.

— Как мы знаем, вопрос равного доступа к культурным ценностям всех граждан независимо от их места жительства актуален для всей России. Как он решается в Пермском крае?

— В прошлом году были заметные достижения: было открыто шесть новых культурно-досуговых учреждений в сельской местности (совместно с ПАО «ЛУКОЙЛ»), а виртуальный концертный зал Пермской филармонии увеличил количество трансляций в край на 146%. Привлечение федеральных средств в муниципалитеты по инициативе «Единой России», поддержанной президентом Российской Федерации (в наш регион впервые было направлено более 70 млн руб., ещё 13 млн руб. составило краевое софинансирование), позволило решить многие вопросы материально-технической базы отрасли и поддержать новые творческие проекты. В 2018 году в Пермский край снова будет направлено значительное федеральное финансирование, благодаря которому будут отремонтированы дома культуры, приобретено необходимое оборудование для учреждений культуры и созданы новые постановки в муниципальных театрах.

Целая вереница знаковых событий проходит на территории муниципальных образований: и в рамках программы «Пермский край — территория культуры», проекта «59 фестивалей 59-го региона», и в рамках конкурсов министерства культуры, которые идут по 10 направлениям: библиотечному, музейному делу, театральному искусству и т. д.

В этом году к давно известным и любимым пермяками акциям «Ночь музеев», «Библионочь» и «Библиосумерки для детей», «Ночь искусств» стали гораздо активнее присоединяться муниципальные учреждения культуры, причём не просто продлевать режим работы, а готовить специальные креативные программы. В планах на 2018 год — сделать общекраевой акцию «Ночь кино», которая пока проходит только в краевой столице.

За прошедший год я побывала в разных учреждениях культуры малых городов Прикамья, где открыла удивительно талантливых людей, которые могут и готовы интересно работать, творить, создавать новые проекты, воплощать в жизнь новые творческие замыслы.

2017 год:

· Пермский театр оперы и балета — три «Золотые маски» за постановку оперы Верди «Травиата».

· Пермский Театр-Театр — четыре Национальные премии театрального искусства для детей «Арлекин» за спектакль «Сказка о царе Салтане»;

· Пермская филармония — второе место во всероссийском проекте «Виртуальный концертный зал».

· Пермская библиотека им. А. М. Горького — шестое место во Всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика — 2017».

· Пермская государственная художественная галерея — лауреат всероссийской премии «Инновация-2017».

· Пермский краевой дом народного творчества «Губерния» — победитель Всероссийского смотра-конкурса региональных домов народного творчества в номинации «Инновация».

· Музей современного искусства — финалист I тура Международного фестиваля «Интермузей-2017» с проектами «Музей без возраста» и «Современная графика по Брайлю».

· Пермский краевой колледж искусств и культуры, ансамбль «Коляда» — лауреат I степени X Санкт-Петербургских ассамблей искусств.

· Пермский музыкальный колледж, хор Kama cantabile — серебряный кубок IV Детско-юношеского хорового чемпионата мира в Санкт-Петербурге.