Андрей Климов и метла

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В конце января сенатор от Пермского края Андрей Климов заявил: «…Американцы… закупают у нас ракетную технику, и примерно 40% «Боинга» состоит из запчастей, изготовленных у нас на Урале. Я не знаю, как без Swift американцы будут с нами тогда рассчитываться. Или они согласны остановить всю свою аэрокосмическую программу и летать после этого на метле?»

Наш с Андреем Климовым (мы с ним работали на одной кафедре — учёта и финансов) бывший студент процитировал эти его слова и спрашивает меня: «Россия действительно способна пустить американскую аэрокосмическую отрасль по миру? Как вы оцениваете компетентность этого заявления?»

Начнём с ракетной техники. Двигатели РД-180 производятся НПО «Энергомаш» для США с 1990-х годов. Сначала был заключён миллиардный (в долларах) контракт на 101 двигатель. В 2014 году, после заявления вице-премьера Дмитрия Рогозина о том, что Россия готова поставлять эти двигатели только для запусков космических аппаратов невоенного назначения, американцы интенсифицировали разработку собственных подобных двигателей. Но когда стало ясно, что качественная замена может произойти лишь в середине — конце двадцатых годов, американцы заказали дополнительно ещё 20 двигателей.

На первый взгляд слова Андрея Климова соответствуют истине. Чего нельзя сказать об их тональности: мы, мол, накажем американцев. Да, в случае прекращения поставок США на несколько лет потеряют в грузоподъёмности ракет, в затратах на их запуски. Но мы тоже в очень многом проиграем. Утратим очень выгодного заказчика. Навсегда.

Последнее. Не мой вывод, а президента Владимира Путина, прозвучавший весной 2017 года на форуме «Арктика — территория диалога»: «Мы никогда не предпримем никаких шагов, которые идут нам во вред. Американцы давно покупают наши ракетные двигатели — это выгодно Соединённым Штатам, потому что экономит средства. Это выгодно и нам, потому что это загружает и наши заводы. Мы никогда не предпринимаем шагов, которые идут во вред бизнесу, во вред межгосударственным связям».

О 40% «Боинга», которые «изготавливаются у нас на Урале». Да, на Урале — в Верхней Салде и Березниках — корпорация ВСМПО-АВИСМА производит и экспортирует изделия из титановых сплавов американскому «Боингу». Подчеркнём, не запасные части, как их назвал сенатор, а заготовки и комплектующие для фюзеляжей. Насчёт 40% информация противоречивая. По одним источникам, фюзеляжи «Боингов» действительно состоят на 40% из титана. Но в описании Boeing 787 указаны 15%.

Главное не в этом. Пафос заявления Андрея Климова: «Ну, «Боинг», погоди!» На самом же деле, если мы прекратим ему поставки (я на 99,9% уверен, что это может произойти лишь в ходе не «холодной», не «гибридной», а «горячей» войны), «Боинг» на время утратит надёжного поставщика с уже отработанными технологиями и, возможно, потеряет на закупочных ценах. Но не остановит производство.

В мире мы не первые и не единственные поставщики титана — наша доля в мировом производстве составляет всего 15%, и на смену нам придут, скорее всего, китайцы или японцы, находящиеся по объёму производства выше нас. Кроме того, в последние годы в самолётостроении титан всё больше заменяют композиционным материалом из углеродного волокна.

А вот для экономики России потеря такого выгодного и проверенного «на вшивость» заказчика будет означать «бомбить Воронеж». Тем более что уже в 2015 году по отношению к 2014 году поставки ВСМПО-АВИСМА на внутренний рынок уменьшились на 11,6%, а на экспорт увеличились на 5,9%.

Оценка компетентности заявления сенатора Климова. Путать запчасти с комплектующими и полуфабрикатами нежелательно, но прямого ущерба от этого нет.

Но в его заявлении присутствуют два политических «дефекта».

Первый. Когда имеешь дело с серьёзными партнёрами (а США и Западная Европа относятся к тем, кто хорошо знает, «что и почём»), лучше чуть прибедниться, чем попусту растопыривать пальцы. Мы по отношению к ним в авиационной и космической сфере выгодные партнёры, но не монополисты. И изображать из себя тяжеловеса, а их мальчиками для битья — портить себе репутацию.

Второй. Бег впереди паровоза — неблагодарный вид спорта. И когда президент говорит одно, а сенатор ради красного словца («метла») говорит противоположное, это тот самый случай, когда можно под этот паровоз попасть.