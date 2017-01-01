Кто сказал, что ангел — мужчина? В галерее «Марис-Арт» по традиции отметили Татьянин день

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Если для всего мира Татьянин день — это праздник студенчества, то пермскими любителями искусства он всё более и более воспринимается как торжество пермской живописи. Две Татьяны — галеристка Пермякова и художница Нечеухина — во многом определяют сегодняшний облик регионального арт-рынка. Удивительно, но до недавнего времени их пути в искусстве — у каждой по-своему успешный — пролегали порознь, и всего около года назад началось сотрудничество галереи Пермяковой «Марис-Арт» с художниками круга Нечеухиной. Это было эпохальное событие для круга знатоков местной живописи, которое стало толчком к целой серии знаменательных событий.

Фото: Константин Долгановский

Неудивительно, что традиционная выставка в «Марисе», приуроченная к Татьяниному дню, в этом году стала персональной выставкой Татьяны Нечеухиной.

Обозреватель «Нового компаньона» Владислав Копейщиков писал в своё время:

«Сейчас в Перми нет художника столь же дерзкой индивидуальности и творческой безграничности.

Рьяно, до самого донышка она эксплуатировала собственные находки, бережно перенося в новые серии апробированный «сухой остаток». Начинала новые поиски, оказываясь «совершенно другой» Нечеухиной.

Сейчас она сама уже мэтр, заведует кафедрой живописи в Академии, но её развитие как художника далеко ещё не закончено...

Следить за карьерой Нечеухиной — вдохновляющее удовольствие ещё и потому, что большинство пермских художников, увы, не способны преподносить сюрпризы, повторяют себя такими, какими были 10, 20, 30 лет назад».

Со времени, когда были написаны эти слова, прошло 15 лет, но подписаться хочется под каждым. Нечеухина по-прежнему мощный лидер художественного сообщества, и она по-прежнему обладает удивительным качеством: умеет меняться, оставаясь собой.

Фото: Константин Долгановский

Выставка с необычным названием «Митривна», открывшаяся в «Марисе» 25 января, ещё раз демонстрирует это ярко и бесспорно. Это не просто собрание совершенно новых картин, написанных специально к событию, это цельный художественный проект с ярким смысловым ядром, с особой эстетикой, единый не только тематически, но и с точки зрения художественных приёмов.

Это история о самом интимном и в то же время самом глобальном: о материнстве, о корнях, о могучей связи поколений одной семьи. Её герои — старухи и младенцы. Её лейтмотив — образ Мадонны, который трансформируется в этой истории в образ старухи, качающей младенца. Именно он, по-иконному лаконичный и геометричный, почти монохромный, занимает центральное место в экспозиции. Высокая старая женщина и крошечный ребёнок на её коленях образуют подобие вытянутого креста, и даже материальная основа картины — натянутая на толстую старую доску ткань — отсылает к классической иконописи. В старости, равно как и в зарождении жизни, Нечеухина видит божественное начало, которое бесконечно очаровывает художницу.

Сюжеты картин любому зрителю покажутся удивительно знакомыми — вот Тайная вечеря, а вот Троица. Три ангела с бритыми черепами, чтобы не было понятно, мужчины это или женщины. Логично: кто сказал, что ангел — непременно мужчина?

Фото: Константин Долгановский

Нечеухина говорит, что плохо помнит свою бабушку. Помнит эмоционально, помнит детали: большие морщинистые руки, штапельное тёмное платье в горошек. Эти руки повторяются в одной картине за другой — тёмные, почти квадратные и очень большие. Крошечные дети полностью в них умещаются. Это платье тоже кочует с одной доски на другую: старые женщины появляются на них в белых платочках, похожих на нимбы, и чёрных платьях, сливающихся с темнотой Вселенной, а белые горошинки на них — точно звёзды.

Митривна — домашнее прозвище бабушки Татьяны Нечеухиной Настасьи Дмитриевны. Художница собрала старые семейные фотографии и поместила их в экспозицию. На вернисаже в Татьянин день она с удовольствием подробно рассказывала многочисленным гостям, кто кому кем приходится.

Вообще, атмосфера была самая домашняя. Угощали пирогами с капустой, картошкой и яблоками; посетителей окружали деревянные полочки, на которых расположились старинные вазочки, флаконы от духов, веретёна в туесах — всё такое женское, старинное. Этот набор антиквариата от известного пермского коллекционера Эдуарда Овчинникова — ещё одна иллюстрация того, как бытовой предмет, состарившись, обретает глубину и ценность.

Картины, написанные на досках, заняли своё место в этой инсталляции, напоминающей иконостас в маленькой деревенской церкви. Конструкцию соорудил художник Игорь Новиков, который объяснил, что перекрестья полочек и перекладин сознательно сконструированы так, чтобы образовывать букву Т — первую в имени обеих именинниц, но никак не крест. От слишком лобовых символов авторы проекта старались отойти.

Праздник есть праздник: звучали поздравления и даже стихи. Журналист Сергей Тупицын, родственник Нечеухиной, сочинил экспромт, в котором, пусть и в шутливой форме, очень ёмко выразил суть этой экспозиции:

Татьяна, ты скажи хотя бы,

Достойно ли нам ждать мессию

И смогут ли России бабы

Спасти немытую Россию?

Появление столь мощного, яркого, глубокого авторского проекта в конце января удивительно ещё и тем, что одновременно Нечеухина создаёт ещё один: групповую экспозицию, которую она представит на художественном салоне «Арт-Пермь» в самом начале февраля.

Выставка «Митривна» работает в галерее «Марис-Арт» до 25 марта.