Евгений Хузин: Поддержать креативность, компетенции и энергию общественников Директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края делится секретами успешного участия в краевом конкурсе социальных проектов

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Фото: Константин Долгановский

— В чём цель конкурса?

— Направления, по которым выдаются гранты, в целом совпадают со стратегией социально-экономического развития Пермского края. Таким образом мы стараемся совместно с гражданским обществом ответить на конкретные вызовы, существующие в целом в регионе, а также в его отдельных территориях. Подобные конкурсы — это инструмент консолидации субъектов власти и общественных организаций: у власти — административные и финансовые ресурсы; у гражданского общества — компетенции, креативность, энергия. Вместе получается действенный механизм, дающий результат.

Мы надеемся совместно с НКО решить проблемы в целом ряде направлений, сформулированных в 19 номинациях краевого конкурса.

Хотелось бы обратить внимание на номинацию в поддержке интересов и прав старшего поколения. В этом году ветеранские организации Прикамья могут подать свои проекты и реализовать свои инициативы в рамках краевого конкурса.

Особая цель у номинаций в патриотическом воспитании: мы хотим выявить действенные технологии в этой сфере, чтобы позже включить их в краевую программу патриотического воспитания.

Каждый год возникают новые номинации. Так, в прошлом году, объявленном Годом экологии, мы включили в конкурс «экологическую» номинацию и, увидев по результатам проектов, как активно работают в Перми природоохранные организации, сохранили её и в нынешнем конкурсе.

— Чем нынешний конкурс отличается от прежних?

— Принципиальное отличие — в сроках. В этом году конкурс объявлен в самом начале года. Это даёт возможность организациям системно работать практически весь год.

Кроме того, мы проводим единый краевой конкурс во всех номинациях — с единой конкурсной комиссией, единым пакетом документов и едиными критериями оценки. Раньше таких конкурсов было несколько, и зачастую в разных конкурсах были разные требования, разные критерии оценки, и это, конечно, затрудняло подготовку проектов. Сейчас мы стараемся организовать проведение краевого конкурса по стандартам конкурса президентских грантов. Следующий шаг, который мы планируем сделать, — это обеспечить возможность подачи заявок через интернет.

Увеличилась и общая сумма грантового фонда — в этом году он на 26 млн руб. больше, чем в прошлом. Кроме того, отныне одна организация может подать не одну заявку, а две, что весьма существенно для крупных организаций.

Значительно увеличена максимальная сумма гранта на один проект: в прошлом году предел был 500 тыс. руб., в этом году проект может получить финансирование до 3 млн руб. И это тоже в логике конкурса президентских грантов.

Целый ряд изменений в условиях конкурса направлен на облегчение получения грантов социально ориентированными НКО. Впервые есть направления для системно работающих организаций — в рамках конкурса появилась возможность поддержать не отдельный проект, а системную работу в социальной сфере. Это, например, проекты организаций, которые на протяжении многих лет проводят консультации по важным социальным темам.

Наконец, очень важное новшество: выигравшая грант организация сразу получит 100% средств на финансирование своего проекта. Ранее существовала схема, при которой организация получала сначала 70% средств, а уже после отчёта о проделанной работе — оставшиеся 30%. Это существенно затрудняло работу НКО, ведь мы говорим не о бизнесе, а об общественных организациях, у которых, как правило, нет собственных оборотных средств.

Все эти изменения — результат очень большой работы совместно с Общественной палатой Пермского края, на площадке которой формировались принципы нового формата краевого конкурса соцпроектов.

Наверняка у потенциальных проектантов возникнут вопросы по поводу нового формата конкурса, и мы охотно проконсультируем их по телефонам департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края.

— Как будут определяться победители?

— У нас двухуровневый отбор. На первом этапе создаётся конкурсная комиссия: она проверяет заявки на соответствие формальным правилам и формирует экспертную комиссию, которая на втором этапе оценивает проекты. Список экспертов формируется из числа представителей науки, членов Общественной палаты Пермского края, представителей социально ориентированного бизнеса. Результаты оценок экспертной комиссии будут представлены общественности.

— Кто может принять участие в конкурсе?

— Любая некоммерческая организация. Мы не делаем ограничений в сроках регистрации, прекрасно понимая, что какая-то группа людей может много лет заниматься общественной деятельностью и не регистрироваться в качестве НКО. Не будет сложностей, если организация зарегистрировалась недавно.

Главное, на что нужно обратить внимание потенциальным участникам конкурса, — это правильность оформления заявки. Здесь нет ничего сложного, но не должно быть задолженностей перед бюджетом.

Мы надеемся в этом году на более активное участие НКО из территорий Пермского края. В прошлом году около 80% грантового фонда выиграли организации из краевого центра. Понятно, что они пишут проекты лучше, качественнее! Но наша задача, кроме прочего, — поддержать общественные инициативы в территориях, поэтому для организаций из других муниципалитетов ввели дополнительный «коэффициент» при оценке проектов. Особенно выигрышная позиция — у межмуниципальных проектов.

— Но пермякам тоже есть на что рассчитывать?

— Конечно! Никто не будет ограничивать некоммерческие организации краевого центра. В Перми очень много значимых инициатив, которые должны быть поддержаны. Просто мы хотим стимулировать общественную активность и в других муниципалитетах.

— На что обратить внимание при подготовке проекта?

— Цели и результаты проекта должны совпадать, а то иногда читаешь проект, а там цели указаны одни, а ожидаемые результаты — совсем другие. Экспертов это всегда неприятно удивляет. Целеполагание должно быть единым на протяжении всего проекта.

Важный момент: должна быть не приблизительная, а очень точная смета. Кроме того, эксперты всегда оценивают, насколько рационально она составлена. К примеру, если планируется проведение массового мероприятия, не нужно закладывать покупку звукоусилительной аппаратуры, ведь гораздо дешевле взять её в аренду на один день. Конечно, если нужны компьютеры для работы, скажем, в течение полугода, то их дешевле купить, чем арендовать. Все эти нюансы эксперты замечают и учитывают при оценке проекта.

— Как вы намерены осуществлять обратную связь, узнавать, каковы результаты реализации проектов?

— Помимо традиционных отчётов мы хотим предложить победителям конкурса выступить с публичными докладами о результатах реализации их проектов, чтобы НКО рассказали общественности о плодах своей деятельности, об их значимости. В качестве варианта рассматриваем возможность сделать целую секцию в рамках Пермского общественного форума.