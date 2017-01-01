Треугольник науки Учёные обсудили стратегию взаимодействия Академии наук, Федерального агентства научных организаций и региональных властей

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В Перми прошло выездное совещание глав региональных научных центров РАН, прибывших из разных регионов России: Дальнего Востока, Сибири, Урала, Кавказа. Ведущие учёные обсудили актуальные вопросы формирования федеральных исследовательских центров (ФИЦ), создаваемых в ходе реформы РАН в регионах, а также проблемы развития науки, её взаимодействия со сферой образования и реальным сектором экономики. Некоторые научные организации уже пережили изменения в рамках реформы РАН, другие ещё находятся в процессе трансформации, третьи только готовятся вступить на этот путь.

Руководитель ФАНО Михаил Котюков, губернатор Пермского края Максим Решетников и президент РАН Александр Сергеев одобряют идею тесного партнёрства

В рамках мероприятия губернатор Пермского края Максим Решетников провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России Михаилом Котюковым и президентом Российской академии наук, академиком РАН Александром Сергеевым.

Михаил Котюков подчеркнул, что Пермский край выбран для проведения выездного совещания неслучайно. По его словам, в Прикамье уже есть результаты, интересные и перспективные наработки, которые могут превратиться в конкретные продукты производства и помогут вывести российские технологии на новый уровень.

Разговор начался с главного — подведения предварительных итогов текущего реформирования Российской академии наук. Глава ФАНО отметил: все реализованные проекты создания федеральных исследовательских центров успешны. Пока где-то ещё продолжаются дискуссии, где-то решаются сложные вопросы организационного характера, но всюду, где этот процесс завершён, виден импульс совершенно другого качества.

«Опыт Пермского края — пример лучшей региональной практики, я буду приводить его в пример и масштабировать в других регионах. На встрече с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым мы говорили о масштабной задаче запуска Национальной технологической инициативы (государственная программа мер поддержки развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики). То есть стратегии, которая будет реализовываться через конкретные проекты, связывающие фундаментальные исследования, поисковые, прикладные, практические разработки реального сектора экономики», — поделился планами руководитель.

Научный руководитель ПФИЦ УрО РАН Валерий Матвеенко и директор ПФИЦ УрО РАН Александр Барях демонстрируют взаимопонимание

Михаил Котюков доказывал, что проекты «в воздухе» не реализуются, у каждого из них есть географическая привязка, конкретные участники. Без участия регионов такие проекты, как правило, «не взлетают». «Мы очень внимательно будем выстраивать систему взаимоотношений. Будут точно и пилотные проекты, и пилотные регионы», — пообещал глава ФАНО.

Директор Пермского центра Уральского отделения РАН Александр Барях добавил, что объединение научных институтов позволило позиционировать региональный научный центр как крупную академическую структуру. А это, в свою очередь, позволяет решать задачи концентрации ресурсов на тех прорывных направлениях, которые принципиально важны для развития территории. Кроме того, концентрация усилий даёт возможность более эффективно использовать уже созданную инфраструктуру, а также формировать новую, ориентированную на весь центр в целом, а не на конкретные научные институты.

Кроме того, реорганизация даёт возможность оптимизировать процесс подготовки кадров, поскольку в ПФИЦ действует единая аспирантура.

При построении взаимоотношений с вузами происходит взаимодействие и с бизнесом, который заинтересован в подготовке кадров высокого класса, готов вкладывать деньги в образовательную деятельность, создание современных лабораторий.

«Федеральный исследовательский центр должен стать центром треугольника, сторонами которого являются РАН, ФАНО и регион, чтобы все силы, которые будут в нём действовать, приводили к решению сложных задач, поскольку тесное партнёрство для региональных центров наиболее актуально. Тем более что там нет коллективов, которые работали бы в чисто теоретической области», — подытожил Михаил Котюков.

«Власть хочет поднимать в стране технологии и науку. Будет увеличиваться финансирование. Вопрос к нам и к вам: что мы предлагаем, как эти средства правильно тратить? Какие есть идеи, чтобы можно было их транслировать «наверх»? Никто лучше вас всех эту картину не представляет, со всеми её проблемами и сложностями», — поддержал коллегу президент Российской академии наук, академик РАН Александр Сергеев.

Проблемы действительно существуют, и у них нет простого решения. В первую очередь это касается кадров.

Михаил Котюков, руководитель Федерального агентства научных организаций:

— Мы неплохо делаем то, что каждый умел делать до сих пор. Но, к сожалению, это не всегда то, что мы должны делать сегодня. Дефицит компетенций налицо. Готовых специалистов, которые могут решать сегодняшние и завтрашние задачи, не так много. Наша головная боль — директорский корпус, а задача Академии наук — наладить конвергенцию между разными междисциплинарными структурами, управление, чтобы научные руководители или представители РАН в регионах были людьми широкого кругозора. Нам нужно так скоординировать работу, чтобы во всех регионах была разумная, здоровая связка. Контакт директора и научного руководителя — необходимое условие.

Представителям науки предстоит решать свои задачи.

Александр Сергеев, президент Российской академии наук, академик РАН:

— Если говорить о развитых экономиках, где на поток поставлена коммерциализация научных результатов, то там существует целый бизнес-слой, который заинтересован эти результаты внедрять в практику. По большому счёту, не дело учёных бегать в поисках заказчика. Это действительно проблема, потому что у нас культурного бизнес-слоя не сложилось, когда мы «прыгнули» из одной формации в другую.

Впрочем, доклады, которые сделали в первой части сессии пермские учёные, позволили руководителям федеральных структур сделать оптимистичные выводы о том, что Прикамью долго «бегать» в поисках инвесторов не придётся. У Пермского ФИЦ есть конкретные заказчики и в проектах развития малотоннажной химии, и в научных разработках, связанных с добычей калийных солей, и в инновационных биотехнологиях, не говоря уже об участии учёных ПФИЦ УрО РАН в создании нового поколения авиационных двигателей ПД-14 и ПД-35.

По мнению Михаила Котюкова, представленные проекты могут быть реализованы на пермской земле как пилотные с точки зрения внедрения, поскольку практически в каждом из них был указан партнёр, помогающий искать решение сложных технологических задач и вызовов. «Для того чтобы на эти запросы квалифицированно ответить, во многих направлениях Пермскому центру целесообразно кооперироваться с другими организациями», — подчеркнул руководитель ФАНО.

Новая конструкция работы в регионах обсуждалась и на второй сессии.

Михаил Котюков:

— Для нас есть несколько базовых положений, которые мы всегда должны держать в уме. Каждый из научных центров является лицом единой федеральной научной семьи. Ни в коем случае нельзя строить вокруг себя заборы. Это контрпродуктивно. Давайте сделаем несколько общих идей, которые реализуем в Пермском крае, Томской области, Красноярском крае. Задача каждого руководителя — более чётко представлять, какие проекты могут состояться в регионах вашего географического присутствия, и найти компетенции в академическом секторе, которые для решения этих проблем наиболее востребованы. Мы всегда сможем честно поделить заработанный доход, неважно какой — финансовый, репутационный или любой другой.

Александр Барях в своём выступлении сделал акцент на проектах в сфере агропромышленного комплекса, поскольку после вхождения в состав Пермского федерального исследовательского центра Пермской сельхозакадемии учёным пришлось вплотную заняться проблемами сельскохозяйственной отрасли. Его доклад стал первым, и конкретным, доказательством пользы объединения.

Пермский федеральный исследовательский центр год назад принял в свой состав структуру, имеющую 8,5 тыс. га земли, административные здания площадью более 2 тыс. кв. м, а также 8 тыс. кв. м производственных площадей. На счету НИИСХ было 0 руб., имелась задолженность по зарплате и налогам. Отсутствовала всякая региональная поддержка. Инфраструктура и кадровый потенциал нуждались в обновлении.

Как рассказал Александр Барях, хотя в процессе объединения пока удалось пережить лишь одну посевную, задолженность по зарплате и налогам ликвидирована. За счёт программы развития введён в эксплуатацию зерносушильный комплекс, обновлена химическая лаборатория, которая к весне будет сертифицирована. Получены три гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), один проект вошёл в программу коммерциализации научных результатов по разработке технологии производства элитного посадочного материала картофеля.

Александр Барях, директор ПФИЦ:

— Проблем ещё много, мы собираемся их решать. Денег просто так не дадут. Надо инициировать проекты и их реализовывать. У нас не оставалось никакой возможности, кроме организации междисциплинарных проектов в сфере сельского хозяйства. В результате удалось за счёт научных исследований, по сути, удвоить бюджет. Но производство, к сожалению, завершили с убытком. В настоящее время в работе проект на тему влияния комплексных удобрений пролонгированного действия на урожайность и товарные качества картофеля. Подготовлен проект исследования влияния воздушной среды, контактирующей с калийными солями, на процесс хранения картофеля. Разрабатываются биологически активные корма и препараты. Проведены переговоры с сельхозпроизводителями, у них позитивное отношение к этим проектам.

Есть также план создания агроинновационного центра в Лобаново на базе инфраструктуры ПНИИСХ, где можно было бы проводить выставки, отрабатывать технологии, организовать сопровождение научно-образовательной деятельности. Для этого есть необходимая инфраструктура и расположенные рядом предприятия, работающие в различных направлениях сельскохозяйственного производства.

Губернатор Максим Решетников отметил, что отличительной особенностью Пермского края является формирование треугольника: реальный сектор экономики, наука и образование. «У нас выстроена вся система взаимодействия. Сейчас нам важно определить долгосрочные проекты, которые, опираясь на потребность реального сектора экономики, вовлекали бы науку. Она, в свою очередь, формировала бы запас в образовательной сфере, привлекала молодёжь», — подчеркнул в своём выступлении глава региона.

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