Искусство жить Художественный салон «Арт-Пермь» пройдёт в 20-й раз

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Завсегдатаи рады: после прошлогоднего эксперимента с летним салоном руководство выставочного центра «Пермская ярмарка» вернулось к традиционному зимнему формату. Есть, знаете ли, добрая пермская традиция: слегка отдохнув после новогодних праздников, нырять в изобразительное искусство, представленное на грандиозной ярмарке.

Как рассказала директор выставки Вера Каргашина, основная тема выставки 2018 года — Art de vivre (искусство жить). Это философия, в которую укладываются все радости жизни — от искусства до моды и кулинарии.

В экспозиции представлены: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, а также художественная фотография, авторская кукла, карикатура; можно будет приобрести антиквариат, витражи, украшения, авторскую и нацио­нальную одежду, атрибуты для творчества, книги по искусству.

Вся экспозиция будет представлена в одном зале площадью 4500 кв. м; от возведения шатра во дворе торгового центра «Карусель» руководство «Пермской ярмарки» отказалось. Это значит, что искусство и «ремеслуха» не будут разведены по павильонам. Как в первые годы работы арт-салона, все будут вариться в одном котле.

Общее количество участников салона — 247. Среди них государственные и частные музеи, художественные салоны и галереи, общественные и профессиональные творческие объединения, отдельные художники и народные ремесленники, коллекционеры из 30 городов России, а также из Беларуси, Грузии, Армении, Узбекистана, Латвии и Франции.

Центральный проект выставки называется «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века». Представлена графика Пабло Пикассо, Анри Матисса и Эгона Шиле из частных коллекций Европы.

Большой проект представит художница Татьяна Нечеухина. В её экспозиции #пролюбовь на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной…» популярное стихотворение будет интерпретироваться в живописи, в музыке и даже в парфюмерии.

Столичные галеристы впервые привезут в Пермь работы Арона Буха, Инны Бажутиной, Валерия Бабина, Аси Феоктистовой и других художников, творчество которых пользуется популярностью у коллекционеров и произведения которых хранятся в музеях разных стран. Активно участвуют художники из Нижнего Новгорода, Кирова и Санкт-Петербурга.

Пермская государственная художественная галерея представит образовательный проект «Скворечник», посвящённый птицам. Основное содержание — работы из запасников музея.

Авторский проект «Первые объекты» Музея современного искусства PERMM — не завершённое произведение, а интерактивная выставка: предложенные художником условия для творчества самого зрителя. Центр городской культуры представит «Место действия» — совместный проект с актуальными художниками Перми, которые получили возможность выступить с программными заявлениями и манифестами. Галерея частных коллекций «Уникум» показывает ретроспективу художников, чьи работы выставлялись в сезон 2016/17: Александра Репина, Владимира Немухина, Анатолия Зверева, Владимира Яковлева, Инны Роговой и Натальи Корчёмкиной, Владимира Наседкина, камнереза Сергея Нечаева.

С личными проектами выступят пермские художники. Так, лидер пермского стрит-арта Александр Жунёв покажет «Инсектарий» — инсталляцию в технике скотч-арт, пиксельную работу, сделанную на металлической сетке цветным скотчем. Максим Каёткин представит живописную серию «Характер местности», над которой художник работает на протяжении последних пяти лет. Юрий Лапшин в авторском проекте «Диалоги. 20 лет спустя» размышляет о взаимодействии художника, зрителя и пространства.

XX Международная выставка-ярмарка произведений искусства «Арт-Пермь» пройдёт 2—11 февраля.