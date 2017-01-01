Газ — на тормоз Городские власти «сворачивают» свою программу газификации

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Власти Перми отказались от масштабного строительства газопроводов в частном секторе города из-за неэффективной реализации программы в предыдущие годы. Чиновники намерены «подчистить хвосты» — сдать порядка 20 объектов, находящихся в высокой степени готовности. Почти столько же переходит в разряд «отложенного спроса».

«Камнем преткновения» для ввода готовых газопроводов в эксплуатацию стало отсутствие разрешений на их строительство

Фото: Константин Долгановский

Пермские власти пересматривают подходы к масштабной программе газификации частного сектора города, решив сконцентрироваться на завершении строительства имеющихся долгостроев. Об этом «Новому компаньону» рассказали собеседники, знакомые с ситуацией.

Основанием для этого якобы послужила проверка Контрольно-счётной палаты Перми, которая прошла в середине прошлого года (отчёт размещён на сайте). Напомним, что тогда аудиторы насчитали всего четыре законченных объекта из 58 запланированных. При этом общая стоимость программы за 2005—2017 годы составила более 0,5 млрд руб.

КСП сделала вывод, что 81,3 млн руб., выделенные на программы газификации, потрачены неэффективно. В частности, 25,5 млн руб. были направлены на подготовку проектно-сметной документации 19 газопроводов, строительство которых вообще не планируется. Впустую были потрачены средства на проектно-сметные документы газопровода в микрорайоне Водники, где вместо частной застройки теперь возводится многоквартирное жильё. Ещё один курьёзный пример — объект в посёлке Новые Ляды, где, как вдруг оказалось, прокладка невозможна из-за болотистой местности.

Ещё 44,6 млн руб. были потрачены на прокладывание газопроводов, которые на протяжении уже более чем трёх лет не введены в эксплуатацию. Всего, как выяснилось, таких недостроев в Перми насчитывается порядка 20. Не обошлось и без нарушения норм бюджетного учёта, которые «стоят» 11 млн руб.

По данным администрации Перми, на начало текущего года введено в эксплуатацию 11 объектов. Они находятся в микрорайонах Верхние и Нижние Муллы, Верхняя Курья, Голованово, Домостроительный, Заозерье, Налимиха, а также в деревне Казанцево. К газу подключено почти 2 тыс. домов.

Первая программа газификации частного сектора Перми была принята в 2005 году и действовала до 2008 года. Уровень исполнения тогда оказался на низком уровне: запланированные показатели (протяжённость сетей — 121,5 км, газификация почти 3 тыс. домов) тогда достигнуты не были. Работы были перенесены на следующие годы и вошли в новые программы газификации на 2009—2011 и 2012—2017 годы. Изначально программа 2009—2011 годов была ориентирована на проектирование магистральных и квартальных газопроводов. С 2012 года город приступил к строительству, продолжив подготовку ПСД. Сейчас газификация частного сектора Перми включена в программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

Фото: Константин Долгановский

Причины проблемы

В департаменте ЖКХ поясняют, что «основные сложности связаны с оформлением документации, которая необходима для сдачи в эксплуатацию уже построенных сетей», и уверяют, что «департаментом ЖКХ принимаются меры для ввода объектов в эксплуатацию с целью недопущения безрезультатного расходования бюджетных средств».

Директор Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Золотарёв подтверждает, что городские власти взялись за проблему построенных, но не введённых в работу газопроводов. Под руководством заместителя главы администрации Перми Сергея Романова проходят совещания, посвящённые этой проблеме.

Алексей Золотарёв уточняет, что «камнем преткновения» для ввода готовых сетей стало отсутствие разрешений на их строительство. По его словам, участники процесса по-разному толкуют нормы закона «О градостроительной деятельности в Пермском крае». «Законодатель, администрация города считают, что разрешение на строительство линейных объектов не требуется. Инспекция государственного строительного надзора и краевой минстрой настаивают на обратном», — пояснил собеседник. Он уточнил, что конец спору положил губернатор Максим Решетников, который разрешил сдавать объекты без лишних бумаг. Чтобы дискуссий не возникало вновь, в закон должны быть приняты поправки, исключающие двойное толкование упрощённой процедуры строительства сетей.

Что дальше?

Всего на аудит в «Газпром газораспределение Пермь» поступило 11 городских газопроводов-долгостроев, которые обеспечат газом почти 970 домов. «К нам зашло именно такое количество, но знаю, что их больше. Три объекта из нашего списка в микрорайонах Нагорный и Висим должны быть сданы в первую очередь, а потому пуск газа здесь состоится в ближайший месяц-два», — обещает Золотарёв. Другие объекты ещё проходят экспертизу, потому что многие из них «слишком долго лежали в земле». «Например, строили водопровод и вместе с этим порвали газопровод. Никто об этом не знал, мы начали изучать и в результате выяснили, что часть объекта находится в неисправном состоянии. На Нагорном вместе с установкой столба пробурили и газопровод. Такие проблемы сплошь и рядом. Это следствие того, что они не были сданы в эксплуатацию вовремя», — говорит Алексей Золотарёв. По его словам, сейчас уточняется объём бюджетных средств, необходимый для приведения сетей в нормативное состояние.

В департаменте ЖКХ уточняют, что в списке ожидания ещё 11 газопроводов. Например, в микрорайонах Висим, Вышка I и II, Ширяиха, которые «требуют дополнительных мероприятий для пуска газа». «С каждым таким объектом работа ведётся индивидуально», — отмечают чиновники. Поэтому жители Бумкомбината (объект газификации «Малые Реки») в Орджоникидзевском районе Перми не теряют надежды. Здесь после строительства газопровода в 2016 году при вводе объекта в эксплуатацию обнаружилась пробоина на месте прокладки. После её очередного устранения появилась новая проблема — отсутствие концевых продувочных устройств, которых нет и в ПСД, что окончательно сделало пуск газа невозможным. «Есть переписка с прокуратурой, «Газпромом», департаментом ЖКХ. Везде говорили, что все документы перенаправлены главе города. Мы, конечно, терпеливо ждём и верим», — рассказывает председатель ТОС «Васильевский» (микрорайон Бумкомбинат) Ирина Брюхова.

Депутат Пермской городской думы Павел Фадеев поддерживает намерение администрации «не строить наполеоновских планов, а исходить из имеющихся возможностей». «Ко мне обратились жители нескольких микрорайонов, в том числе Висима и Малых Рек, где построенные газопроводы до сих пор не введены в эксплуатацию. Люди расстроены: в объекты вложены бюджетные средства, а газа в их домах до сих пор нет. Я надеюсь, что администрация примет все меры, чтобы результат можно было увидеть как можно в более короткие сроки», — говорит депутат. Он также отмечает, что отсутствие газа тормозит развитие этих территорий.

Впрочем, по его информации, городские власти не отказались от строительства новых газопроводов совсем. «Помимо достройки заложены бюджетные средства на прокладку сетей в микрорайоне Пихтовая Стрелка, где земли получили многодетные семьи. Это президентская программа, в рамках которой власти должны обеспечить территорию необходимой инфраструктурой», — заключил Павел Фадеев.