В России на сегодняшний день отсутствует система работы с молодым поколением

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Преступления, подобные тому, что произошло в школе №127, можно и нужно предотвращать. Для этого, на мой взгляд, надо решать сразу несколько задач разного уровня.

Во-первых, принятие оперативных мер: качественное улучшение физической охраны школ и других учреждений социального назначения, совершенствование системы видеонаблюдения. Обывателю часто кажется, что и так следят за всеми и везде. На самом деле в отношении безопасности эта система очень несовершенна. К примеру, в Перми практически отсутствуют камеры с функцией распознавания и идентификации лиц. Ну, и масса иных недостатков. Необходима постоянная профессиональная работа в сети Интернет для выявления любых деструктивных проявлений. Подчёркиваю: профессиональная работа. Поэтому не могу согласиться с высказываниями типа «взять и запретить Telegram». Надо быть реалистами и понимать, что можно осуществить практически, а что нет. При современном уровне коммуникаций наши продвинутые дети найдут способ получить доступ к интересующей их информации. Можно, конечно, запретить в России интернет вообще, но это уже за пределами здравого смысла.

Во-вторых, нужно выявлять детей с отклонениями в поведении, склонных к агрессии и насилию, представляющих потенциальную опасность для окружающих. С ними надо ежедневно и профессионально работать, причём работать индивидуально. Надо выявлять причины девиантного поведения детей и устранять их, а это чаще всего работа с родителями. То есть нужны специалисты и деньги.

И всё это надо было делать вчера. Мы уже опоздали, а чиновники от образования и отдельные депутаты говорят: «Не надо спешить, подождём выводов». Чьих выводов? Следствия? Так оно сделает выводы и напишет представление об устранении причин и условий конкретного преступления. А менять надо систему. Точнее, создавать.

Трагедия в школе №127 — это ведь не первая ласточка. С точки зрения масштабности и дерзости совершённого преступления — да, такого раньше не было и, надеюсь, не будет. Однако насильственные преступления случаются постоянно. Поэтому надо признать, что система воспитательной работы с молодёжью либо отсутствует, либо даёт серьёзнейшие сбои. Чиновники проводят «знаковые» мероприятия, куда ходят записные активисты, энтузиасты из числа педагогов, спортсменов, депутатов и так далее, часто за свой счёт, работают с небольшими группами, каждый в меру своего разумения. Школа тоже в значительной степени выпала из воспитательного процесса. Хотя это вообще отдельная история: загнав школьную педагогику до состояния клячи, общество ждёт от нее результатов призового скакуна. А в результате в детских головах возникает пустота, заполняемая всякого рода мусором из социальных сетей.

Летом 2017 года я предложил городской администрации минимальный набор мероприятий по противодействию молодёжным деструктивным субкультурам. В том числе я предлагал организовать обучение специалистов из числа волонтёров для работы с участниками таких групп в социальных сетях. В качестве примера я приводил движение АУЕ («Арестантский уклад един»), развернувшее свою деятельность и в интернете, и в реальной жизни. Оно наряду с другими оказывает серьёзное негативное влияние на школы, в отдельных случаях превалируя над всяким иным. АУЕ не призывает к насилию в том виде, как это произошло в нашей школе; но скорость распространения информации и мобильность молодёжно-подростковых групп делает взаимопроникновение и «обогащение» опытом в них довольно быстрым. Точно так же при наличии заинтересованности в эту среду можно привнести и положительные идеи — посредством того же волонтёрского движения или молодёжного кадрового резерва при Пермской городской думе. Там ребята с активной жизненной позицией, если им поставить такую задачу, своего рода вызов, думаю, они бы на него среагировали.

Администрация моё письмо, конечно, рассмотрела, целых четыре департамента собрались на обсуждение. Обсудили, а до дела не дошло. Теперь вот ждут, когда следствие сделает выводы.