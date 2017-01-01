Без терний к Звёздному Реконструкция дороги на «Протон-ПМ» может завершиться до октября 2018 года

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Качество дороги к «Новому Звёздному» яростно обсуждается на городских форумах уже не первый год. Велосипедисты признаются, что заворачивают на ней «там, где кончается асфальт», а автолюбители рассказывают, что «при коммунистах весной там были волны, как на море». Благодаря тому, что участок дороги попал в инфраструктурную программу кластера «Новый Звёздный», он всё-таки будет реконструирован. Однако о глобальной перестройке речь не идёт.

«Дорога узкая, даже в минимальный трафик все едут со скоростью не больше 60 км/час», — пишут горожане на форуме «Терон» об этом участке дороги и высказывают разнообразные пожелания: чтобы после реконструкции дорога не делала «мёртвых петель», а в идеале стала бы четырёхполосной. И тут же оговариваются, что бюджет реконструкции столь глобальных преобразований явно не предполагает — на строительство «четырёхполоски» потребовалось бы порядка 7 млрд руб., в то время как на реконструкцию выделено порядка 400 млн руб.

Капитальный ремонт дороги на участке Васильевский лог — ул. 40 лет Победы ведётся в рамках создания кластера ракетного и авиационного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный».

«Эта работа входит в программу мероприятий по развитию кластера на 2014—2017 годы, утверждённую правительством Пермского края (мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры), а также предусмотрена соглашением о сотрудничестве госкорпорации «Роскосмос» и региона, подписанным в 2015 году. Реконструкция дороги организована в интересах ключевых участников кластера — ПАО «Протон-ПМ» и АО «ОДК-ПМ», производство которых расположено в Новых Лядах», — сообщили в пресс-службе ПАО «Протон-ПМ».

Таким образом, изначально ремонт дороги вписывался в планы на 2014—2017 годы. Однако реально в 2017 году удалось провести лишь тендер на осуществление ремонтных работ. Конкурс состоялся в январе 2017 года, максимальная цена контракта была установлена в размере 443,8 млн руб.

Как сообщили по запросу «Нового компаньона» в Министерстве транспорта Пермского края со ссылкой на данные КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края», окончание работ по договору о ремонте участка дороги запланировано на 31 октября 2018 года, при этом работы «ведутся с опережением графика».

На вопрос о том, предусмотрены ли какие-то особые условия для перевозки крупногабаритной техники (в рамках кластера «Новый Звёздный» «Протон-ПМ» осваивает производство и изготовление узлов и агрегатов двигателя нового поколения РД-191 для семейства ракет-носителей «Ангара», и можно предположить, что по этому участку дороги будут перевозить довольно крупные «узлы»), в минтрансе сообщили: «Проектная документация разработана для автомобильной дороги общего значения, без учёта перевозки крупногабаритной техники и без учёта особых требований к покрытию».

По данным КГБУ, капитальный ремонт выполняет генеральный подрядчик ООО «АБЗ №1». «К ООО «АБЗ №1» больших нареканий относительно качества выполняемых работ в период строительного сезона не было. Стоимость работ по договору — 383 898,876 тыс. руб. На 2017 год планировалось выполнить работ на сумму 185 057,261 тыс. руб. Фактически на 31 декабря 2017 года выполнено работ на сумму 196 963,466 тыс. руб.», — сообщают в КГБУ. При этом, по сообщению министерства транспорта, объёмы инвестиций в проект реконструкции в связи с кризисом не корректировались.

Что касается качества дороги и преобразований, которые будут произведены в ходе её капремонта, в КГБУ сообщили: «После капитального ремонта на участке протяжённостью 5,8 км будет восстановлено транспортно-эксплуатационное состояние дороги до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования к безопасному и комфортному движению автотранспорта. Ширина асфальтобетонного покрытия увеличится до 9 м против 7 м на текущий момент. Повысится пропускная способность автодороги».

Стоит отметить, что минимальная ширина проезжей части при четырёхполосном движении согласно СНиП — 14 м, поэтому очевидно, что ни о какой глобальной перестройке дороги и «превращении» её в четырёхполосную речь не идёт. Дорога будет лишь расширена и доведена до нормативного состояния.