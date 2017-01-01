Миллион за идею
Инноваторы получили получили поддержку из краевого бюджета
В конце прошлого года в Перми подводили итоги краевого конкурса инновационных проектов. Грантовый фонд составил 4,5 млн руб. Победитель в каждой номинации получил по 1 млн руб., призёры — по 500 тыс. руб. Эксперты отмечают, что это был первый региональный конкурс для инновационных предприятий за последние несколько лет.
Конкурс инициировало краевое правительство, оператором стал Пермский фонд развития предпринимательства. Участникам были предложены три направления: «Наука о жизни. Экология», «Транспортные системы, машиностроение. Энергоэффективность, энергосбережение» и «Сельское хозяйство. Переработка ТБО». В конкурсную комиссию вошли специалисты по направлениям, научные сотрудники профильных кафедр вузов Перми и представители Минпромторга.
Официальный старт мероприятию был дан в конце сентября, так что на подготовку к защите времени оказалось немного. Для конкурсантов проводились выездные семинары на площадках городской администрации и представительства Фонда развития предпринимательства, в том числе в ряде районов Прикамья (Соликамск, Березники, Чайковский). Всего было подано 20 заявок, по формальным признакам до защиты были допущены 10. В финал конкурса вышли восемь заявок.
Дмитрий Гуревич, коучер в сфере коммерциализации наукоёмких проектов:
— Это первый за пять лет конкурс инновационных проектов для Пермского края, когда на инновации дали грант. Три победителя получили по 1 млн руб. и трое призёров — по 500 тыс. руб. Это, конечно, не федеральные средства, не программа «Старт», где можно выиграть 2 млн руб., но это важно.
Интересные идеи нашлись. Конечно, проекты пока слабы по своему оформлению. На территориях края мало знают о подобных возможностях и не верят в то, что можно таким образом получить поддержку. Поэтому первый опыт получился тяжеловатым. Тем не менее результаты хорошие, и качество проведения оказалось достаточно высоким. Отлично отработали эксперты по науке (представители ВШЭ, ПНИПУ, сельхозакадемии, ПГНИУ). Им понравилось находиться с другой стороны процесса, оценивать научный результат с прагматичной точки зрения. В общем, всё сложилось, несмотря на то что формальные требования были очень жёсткие (бюджетное финансирование предполагает тотальный контроль — каждую «бумажку» тщательно проверяют).
Впрочем, победители на таких деталях внимание не акцентировали, для них важен сам факт внимания и поддержки.
Компания «Пермские нанотехнологии» заявилась на конкурс с проектом «Разработка устройств на основе технологий волоконной интегральной оптики, а также оборудования для их сборки и исследования». Речь идёт о создании устройств на основе отдельных дискретных компонентов и способах их миниатюризации (уменьшения массы, габаритных размеров).
Часть этих технологий была разработана в ПГНИУ в рамках деятельности международной исследовательской группы (МИГ). Область их применения очень широка. Это телекоммуникации, сенсорика и оптические измерения, машиностроение, биотехнологии, интернет вещей и все области, связанные с фотоникой.
Говоря об инновационности своего проекта, авторы поясняют: несмотря на то, что используемые ими технологии известны с середины XX века, команда каждый раз решает новые проблемы для конкретного заказчика. Поэтому их продукт в любом случае является новой разработкой. Это похоже на сборку конструктора лего, когда нужно получить именно то, что требуется на выходе заказчику, когда сама конструкция адаптируется под конечное применение.
У предприятия уже есть ряд других успешно реализованных проектов на базе волоконной и интегральной оптики, технологии продвигаются в рамках кластера «Фотоника».
Ульяна Салгаева, руководитель проекта:
— Нашей заслугой можно считать создание компонентов, которые не представлены на российском рынке. Разработку по волоконным линзам сделал один из наших студентов-аспирантов. Средства, которые мы получили в результате победы в конкурсе, нам нужны для коммерциализации проведённых ранее разработок. Обладая инструментом, мы хотели бы понять, насколько он востребован, чтобы не терять времени на доработку какого-то устройства или компонента, если это не нужно конкретному заказчику.
Мы рассчитываем в прямом диалоге с потенциальным потребителем осуществить разработку под его нужды и задачи и тем самым сократить время на сам процесс и на последующее внедрение.
Технология уникальна для российского рынка, и нам хотелось бы, чтобы как можно больше компаний понимало, в чём её преимущество. Традиционные подходы хороши, но, когда мир движется вперёд, когда мы заявляем о развитии новых технологий, нужно знакомить действующий традиционный бизнес с новыми направлениями. Средства нужны для организации такого диалога.
У проекта ООО «Гастроцентр» сложное название, понятное только медикам. Но суть его проста — он предлагает быстрый и безболезненный способ лечения и профилактики заболеваний желудка, связанных с бактерией хеликобактер пилори. Это одна из самых неприятных бактерий, которые можно обнаружить в человеческом организме: доказано, что в 80% случаев именно она является причиной рака желудка. И самое неприятное, что от неё очень сложно полностью избавиться. Команда под руководством директора «Гастроцентра», кандидата медицинских наук, доцента ПГМУ Людмилы Вологжаниной предложила алгоритм диагностики и лечения, который с помощью подбора индивидуальных схем терапии позволяет полностью удалить бактерии из организма за один лечебный курс.
Людмила Вологжанина, директор ООО «Гастроцентр»:
— Наш инновационный продукт — это сам алгоритм диагностики и лечения. Он основан на использовании современных методов диагностики хеликобактер пилори, в частности уреазного дыхательного теста, который в мире считается эталонным. Контроль на всех этапах лечения позволяет исключить возникновение рецидивов болезней, сократить период выздоровления. Это очень важно, потому что сейчас схемы подбираются методом проб и ошибок, человек может пройти четыре-пять курсов антибактериальных препаратов, прежде чем выздоровеет.
Средства гранта команда рассчитывает направить на тестирование методики. Чтобы предложить такую услугу жителям Прикамья, требуются достаточно серьёзные затраты, и большая часть гранта пойдёт именно на приобретение оборудования и расходных материалов. Кроме того, деньги потребуются на создание сайта и программных продуктов для врачей.
Помимо этого, авторы проекта планируют разработать мобильное приложение и организовать ряд обучающих семинаров. Интерес к методике, по их словам, уже есть.
«Конкурс был великолепным шансом для нас. Идея уже существовала, но, чтобы её реализовать, требовалась серьёзная поддержка. Очень здорово, что город и край поддерживают инновации. Люди стали тянуться к науке, уважать науку. Это замечательно, что медики имеют возможность реализовать свои проекты», — подчеркнула Людмила Вологжанина.