Миллион за идею Инноваторы получили получили поддержку из краевого бюджета

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В конце прошлого года в Перми подводили итоги краевого конкурса инновационных проектов. Грантовый фонд составил 4,5 млн руб. Победитель в каждой номинации получил по 1 млн руб., призёры — по 500 тыс. руб. Эксперты отмечают, что это был первый региональный конкурс для инновационных предприятий за последние несколько лет.

Ульяна Салгаева, руководитель проекта «Разработка устройств на основе технологий волоконной интегральной оптики, а также оборудования для их сборки и исследования», уже имеет опыт успешной реализации инновационного проекта в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям

Конкурс инициировало краевое правительство, оператором стал Пермский фонд развития предпринимательства. Участникам были предложены три направления: «Наука о жизни. Экология», «Транспортные системы, машиностроение. Энергоэффективность, энергосбережение» и «Сельское хозяйство. Переработка ТБО». В конкурсную комиссию вошли специалисты по направлениям, научные сотрудники профильных кафедр вузов Перми и представители Минпромторга.

Официальный старт мероприятию был дан в конце сентября, так что на подготовку к защите времени оказалось немного. Для конкурсантов проводились выездные семинары на площадках городской администрации и представительства Фонда развития предпринимательства, в том числе в ряде районов Прикамья (Соликамск, Березники, Чайковский). Всего было подано 20 заявок, по формальным признакам до защиты были допущены 10. В финал конкурса вышли восемь заявок.

Дмитрий Гуревич, коучер в сфере коммерциализации наукоёмких проектов:

— Это первый за пять лет конкурс инновационных проектов для Пермского края, когда на инновации дали грант. Три победителя получили по 1 млн руб. и трое призёров — по 500 тыс. руб. Это, конечно, не федеральные средства, не программа «Старт», где можно выиграть 2 млн руб., но это важно.

Интересные идеи нашлись. Конечно, проекты пока слабы по своему оформлению. На территориях края мало знают о подобных возможностях и не верят в то, что можно таким образом получить поддержку. Поэтому первый опыт получился тяжеловатым. Тем не менее результаты хорошие, и качество проведения оказалось достаточно высоким. Отлично отработали эксперты по науке (представители ВШЭ, ПНИПУ, сельхозакадемии, ПГНИУ). Им понравилось находиться с другой стороны процесса, оценивать научный результат с прагматичной точки зрения. В общем, всё сложилось, несмотря на то что формальные требования были очень жёсткие (бюджетное финансирование предполагает тотальный контроль — каждую «бумажку» тщательно проверяют).

Впрочем, победители на таких деталях внимание не акцентировали, для них важен сам факт внимания и поддержки.

Компания «Пермские нанотехнологии» заявилась на конкурс с проектом «Разработка устройств на основе технологий волоконной интегральной оптики, а также оборудования для их сборки и исследования». Речь идёт о создании устройств на основе отдельных дискретных компонентов и способах их миниатюризации (уменьшения массы, габаритных размеров).

Часть этих технологий была разработана в ПГНИУ в рамках деятельности международной исследовательской группы (МИГ). Область их применения очень широка. Это телекоммуникации, сенсорика и оптические измерения, машиностроение, биотехнологии, интернет вещей и все области, связанные с фотоникой.

Говоря об инновационности своего проекта, авторы поясняют: несмотря на то, что используемые ими технологии известны с середины XX века, команда каждый раз решает новые проблемы для конкретного заказчика. Поэтому их продукт в любом случае является новой разработкой. Это похоже на сборку конструктора лего, когда нужно получить именно то, что требуется на выходе заказчику, когда сама конструкция адаптируется под конечное применение.

У предприятия уже есть ряд других успешно реализованных проектов на базе волоконной и интегральной оптики, технологии продвигаются в рамках кластера «Фотоника».

Ульяна Салгаева, руководитель проекта:

— Нашей заслугой можно считать создание компонентов, которые не представлены на российском рынке. Разработку по волоконным линзам сделал один из наших студентов-аспирантов. Средства, которые мы получили в результате победы в конкурсе, нам нужны для коммерциализации проведённых ранее разработок. Обладая инструментом, мы хотели бы понять, насколько он востребован, чтобы не терять времени на доработку какого-то устройства или компонента, если это не нужно конкретному заказчику.

Мы рассчитываем в прямом диалоге с потенциальным потребителем осуществить разработку под его нужды и задачи и тем самым сократить время на сам процесс и на последующее внедрение.

Технология уникальна для российского рынка, и нам хотелось бы, чтобы как можно больше компаний понимало, в чём её преимущество. Традиционные подходы хороши, но, когда мир движется вперёд, когда мы заявляем о развитии новых технологий, нужно знакомить действующий традиционный бизнес с новыми направлениями. Средства нужны для организации такого диалога.

У проекта ООО «Гастроцентр» сложное название, понятное только медикам. Но суть его проста — он предлагает быстрый и безболезненный способ лечения и профилактики заболеваний желудка, связанных с бактерией хеликобактер пилори. Это одна из самых неприятных бактерий, которые можно обнаружить в человеческом организме: доказано, что в 80% случаев именно она является причиной рака желудка. И самое неприятное, что от неё очень сложно полностью избавиться. Команда под руководством директора «Гастроцентра», кандидата медицинских наук, доцента ПГМУ Людмилы Вологжаниной предложила алгоритм диагностики и лечения, который с помощью подбора индивидуальных схем терапии позволяет полностью удалить бактерии из организма за один лечебный курс.

Людмила Вологжанина, директор ООО «Гастроцентр»:

— Наш инновационный продукт — это сам алгоритм диагностики и лечения. Он основан на использовании современных методов диагностики хеликобактер пилори, в частности уреазного дыхательного теста, который в мире считается эталонным. Контроль на всех этапах лечения позволяет исключить возникновение рецидивов болезней, сократить период выздоровления. Это очень важно, потому что сейчас схемы подбираются методом проб и ошибок, человек может пройти четыре-пять курсов антибактериальных препаратов, прежде чем выздоровеет.

Средства гранта команда рассчитывает направить на тестирование методики. Чтобы предложить такую услугу жителям Прикамья, требуются достаточно серьёзные затраты, и большая часть гранта пойдёт именно на приобретение оборудования и расходных материалов. Кроме того, деньги потребуются на создание сайта и программных продуктов для врачей.

Помимо этого, авторы проекта планируют разработать мобильное приложение и организовать ряд обучающих семинаров. Интерес к методике, по их словам, уже есть.

«Конкурс был великолепным шансом для нас. Идея уже существовала, но, чтобы её реализовать, требовалась серьёзная поддержка. Очень здорово, что город и край поддерживают инновации. Люди стали тянуться к науке, уважать науку. Это замечательно, что медики имеют возможность реализовать свои проекты», — подчеркнула Людмила Вологжанина.