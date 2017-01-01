Эта музыка будет вечной Новогодний концерт в поддержку фонда «Дедморозим» может стать ежегодным

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Концерт для благотворительного фонда «Дедморозим» собрал 2 января в клубе MICHURIN самых ярких представителей нового поколения пермской гитарной музыки. Впервые на одной сцене сошлись блюзовый перформанс Ripatti, утончённая психоделия Gnoomes и неистовый постгранж от Vosmoy. Коллективный акт доброй воли музыкантов и организаторов кроме прочего показал, как эволюционирует пермская гитарная сцена от андеграунда к тому, что принято называть инди-культурой.

Все артисты, выходившие на сцену, выложились на 100%

Непермские пермяки

Музыкантов, организовавших благотворительный концерт, можно отнести к новому поколению пермской гитарной сцены. Все артисты владеют английским языком не хуже, чем русским, и большинство их песен англоязычны. Именно поэтому, а также благодаря развитию интернет-инфраструктуры мировой независимой музыки эти пермские группы больше известны в узких кругах за пределами Перми, чем в широких кругах в родном городе. Антон Рипатти, например, большую часть прошлого года провёл на гастролях. На своей «Ладе Ларгус» он проехал Урал, Поволжье, Черноморское побережье Кавказа, Грузию, Москву и Питер, Финляндию, Белоруссию, Польшу, Германию, Чехию, Австрию и Италию. При этом гастрольные выступления Антон неизменно организовывал через интернет, заранее договариваясь обо всём с клубами и арт-кафе из разных стран.

Группа Gnoomes подписана на небольшой, но влиятельный британский лейбл Rocket Recordings, специализирующийся на психоделической музыке. Их творчество в Англии известно больше, чем в России. В Туманном Альбионе ребята провели уже два больших концертных тура, неизменно собирая полные залы. При этом «гномы» (а именно Саша Пьянков, Маша Заровнянных, Паша Федосеев и Дима Конюшевич) живут в Перми, записывают музыку в Пермском доме радио и навсегда покидать наш город не планируют.

Благотворительный концерт собрал полный зал зрителей

Антон Восьмой также больше известен в Москве, где прожил несколько лет, чем в родной Перми. Столичная пресса и критики заговорили о нём в 2011 году, когда Антон выиграл конкурс «КРОК-Рок» по поддержке молодых исполнителей, организованный радио «Серебряный дождь» и IT-компанией «КРОК». Постгранж Восьмого ошибочно называли тогда продуктом пермской «культурной революции» Марата Гельмана, к которой самобытный исполнитель не имел никакого отношения. Антон по-прежнему собирает аншлаги в Москве, Питере, Киеве и других крупных городах, хотя летает туда из Перми, куда временно вернулся ради творческих поисков и семейного счастья.

Предложение вести концерт принял пермский поэт, журналист, куратор выставок современного искусства Иван Козлов. Как и все музыканты, Иван согласился работать без гонорара. Концертный клуб MICHURIN предоставил зал и звуковое оборудование, безвозмездную техническую поддержку оказал ПДНТ «Губерния», помогли типография «Ялта'94» и частные волонтёры. В результате организовать концерт удалось без коммерческих спонсоров, бюджет проекта составил 0 руб., а сбор средств на входе был организован уже фондом «Дедморозим».

Общее дело

За час до начала концерта было ещё неясно, придут ли на него зрители. Клуб MICHURIN находится на периферии, и добраться туда общественным транспортом практически невозможно. При этом 2 января многие пермяки ещё празднуют Новый год в кругу семьи, и выманить их на культурное мероприятие непросто. Но опасения не оправдались, зрители пришли, полностью заполнив просторный зал ночного клуба. При этом публика заметно отличалась от той, что обычно ходит на концерты пермского рок-андеграунда. Вместо длинноволосых парней и молчаливых девушек в чёрной одежде — опрятные и вежливые молодые люди, вместо слэма — танцы и деликатное общение.

Свой музыкальный перформанс 2 января Антон Рипатти сделал ещё более радикальным, чем обычно, поставив в неловкий тупик неискушённых зрителей. В кромешной тьме пермяк с финскими корнями гремел, звенел и светился, как поющая новогодняя ёлка, радуя поклонников мелодической лирикой, простотой и изяществом своих песен.

Едва взявшись за инструменты, группа Gnoomes погрузила зрителей в состояние лёгкого транса. Продуманный до мелочей видеоарт, лёгкость и точность звукоизвлечения, характерные для этого коллектива, могли навести на мысль, что всё происходит где-то на европейском музыкальном фестивале, а вовсе не в промзоне Перми. При этом «гномы» воспользовались мощным и грубоватым звуком клуба MICHURIN, завершив несколько песен гитарным драйвом в лучших традициях психоделического рока.

Лайн-ап концерта в очерёдности выступления артистов был составлен по принципу «увеличения громкости», поэтому последним на сцену вышел Антон Восьмой вместе с ударником Стасом Козельским. Их выступление было по-настоящему «огненным». Мощный гитарный дисторшн вперемешку с электронными эффектами, сумасшедший бит и удивительной силы вокал Восьмого завели зал, заставив самых преданных фанатов скандировать имя артиста.

С почином

Почётными гостями концерта стали представители «Дедморозим». В финале ведущий Иван Козлов пригласил на сцену основателя фонда Дмитрия Жебелева. Тепло поприветствовав зрителей, Дмитрий сказал: «Все наши слова отзываются в будущем, все поступки имеют последствия, о которых порой мы даже не догадываемся. Сегодня вы пришли на благотворительный концерт, чтобы послушать музыку, отметить праздник и весело провести время. Но тем самым вы уже сделали доброе дело, которое поможет маленьким пермякам, попавшим в беду. И это очень хорошо».

Благотворительная акция была придумана спонтанно и организована буквально за две недели. По её итогам в детский фонд поступило дополнительно 92 100 руб. Представители «Дедморозим» предложили организаторам сделать новогодний благотворительный концерт традиционным мероприятием. В следующем году эту акцию планируется провести более масштабно в центре Перми. Кроме того, организаторы надеются, что к благотворительному музыкальному движению в Перми присоединятся и другие творческие силы.

Более 100 лет назад благотворительные концерты, спектакли и поэтические вечера в пользу разного рода общественных начинаний были в Перми обычным делом. Дореволюционные пермские еженедельники порой анонсировали сразу по несколько таких акций. Пермская музыка может и сегодня активно участвовать в деле благотворительности. Этот формат универсален и подходит для самых разных коллективов — от самодеятельного народного хора до оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Хотелось бы надеяться, что эстафету благотворительных концертов у гитаристов перехватят другие представители живой пермской музыки и в будущем подобные вечера вновь станут доброй традицией культурной и общественной жизни нашего города.