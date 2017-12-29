Хорошее время года Завершился четвёртый Рождественский фестиваль Пермской краевой филармонии

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Сегодня трудно в это поверить, но ещё несколько лет назад в новогодние каникулы культурная жизнь в Перми замирала: творческие силы театров и музыкальных коллективов сосредоточивались на детских утренниках, а вечерами в городе было темно и пусто. Сейчас же это, пожалуй, самый напряжённый концертный сезон в году: от католического Рождества до православного Крещения проходит множество концертов и мини-фестивалей, звучит классическая, джазовая, народная, старинная музыка. Выбор огромен! Рождественский фестиваль Пермской филармонии задаёт тон этому процессу, заставляет публику взбодриться и не ограничивать праздничные занятия застольями и катанием с горок, а коллег — стараться соответствовать заявленной планке и пытаться создать не менее красивые события.

Рождественский фестиваль открывает (слева направо) директор Хоровой капеллы мальчиков и юношей Лариса Носкова, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов и министр культуры Пермского края Галина Кокоулина

Идеология фестиваля проста: череда лёгких концертов, выдержанных в приподнятом настроении, соединяет европейские и русские рождественско-новогодние праздники; возникает некая единая гуманитарная среда, общее музыкальное пространство, которое лучше слов говорит о том, что культурные и в целом общечеловеческие ценности едины для разных народов и стран. Это очень добрый фестиваль, и все участвующие в нём коллективы стараются создавать для него особые праздничные программы.

Фестиваль показывает, что музыка Рождества весьма многообразна. Это и мелодии знаменитого Венского бала, и весёлые колядки ясной морозной ночью, и любимые с детства песенки, и духовные стихи, и церковные хоры.

На открытии фестиваля 23 декабря зрители филармонии оказались в музыкальной Вене. В Большом концертном зале звучали вальсы и польки Иоганна Штрауса, арии и дуэты из оперетт Кальмана, Легара — и того же Штрауса. Всё главное, всё самое любимое было спето и сыграно — и «На прекрасном голубом Дунае», и полька «На охоте», и арии и дуэты Эдвина и Сильвы. Что ж, в традиционности — сила классического Рождества, и исполнители — Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан и солисты Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Мария Пахарь и Артём Сафронов — допустили лишь незначительные отступления от канона: в финале прозвучало «Я танцевать хочу» из «Моей прекрасной леди» Фредерика Лоу и неаполитанские песни, имеющие к Вене несколько отдалённое отношение. В целом же, как заметили насмотренные гости, не хватало лишь цветов из Сан-Ремо, которыми по традиции украшают Золотой зал Музикферайн, когда оркестр Венской филармонии даёт там новогодний концерт.

В полном соответствии с австрийским музыкально-праздничным каноном концерт и завершился: последним номером, как это всегда бывает в Вене, прозвучал «Марш Радецкого», и публика исправно отхлопала его такт под дирижирование Александра Сладковского, которому пришлось стать почти двуликим, управляя одновременно и залом, и оркестром.

Ведущий концерта Юлиан Макаров позабавил публику, назвав полное имя маршала Радецкого: Йоганн Йозеф Венцель Антон Франц Карл граф Радецки фон Радец. «Это имя уже само почти марш», — прокомментировал остроумный ведущий. Он же напомнил собравшимся, что жена Имре Кальмана Вера была родом из Перми. Она была намного младше композитора и надолго его пережила. Макаров поведал публике курьёзную историю, когда Вера Кальман позвонила Михаилу Швыдкому в бытность того министром культуры России и на чистом русском языке начала утрясать с ним какие-то вопросы, связанные с авторскими правами. Швыдкой поверить не мог, что это не розыгрыш!

Ну чем не рождественский сюжет? Подобными сюжетами и коллизиями изобиловали концерты Рождественского фестиваля.

На концерте открытия Рождественского фестиваля дирижёр Александр Сладковский управлял и оркестром, и залом

Большинство камерных концертов, прошедших в эти дни в Органном концертном зале, радовали необычным составом инструментов: орган плюс арфа, орган плюс флейта, орган плюс гобой и сопрано... Кстати, в день открытия фестиваля, 23 декабря, состоялось целых два концерта: ещё до того, как Государственный оркестр Республики Татарстан вышел на сцену Большого зала, в Органном зале прошёл камерный концерт «Тихая ночь...», созданный силами солистов Пермской филармонии, Пермского театра оперы и балета, Пермского института культуры и Хоровой капеллы мальчиков и юношей. И здесь — творческое единство!

Фестиваль вызывал умиление и тем самым способствовал смягчению сердец, и не только музыкально. Самые разнообразные коллизии, связанные с его концертами, казались словно специально придуманными к Рождеству. Так, 4 января на концерте для органа и флейты выступал не просто дуэт, но дуэт отца и дочери: заслуженный артист России, хорошо знакомый пермякам органист Александр Фисейский и юная флейтистка Вера Фисейская.

Ещё один совершенно сказочный сюжет связан с детским концертом, когда под органную импровизацию на большом экране шёл знаменитый мультфильм Льва Атаманова «Снежная королева». Органист, который готовился к этому выступлению, повредил руку, концерт был под угрозой срыва, и тут на помощь пришла Лада Лабзина из Казани — большой друг Пермской филармонии и блестящий органный импровизатор. Это было настоящее рождественское чудо!

Казалось бы, Рождество — не та тема, которая настраивает на восприятие нового, скорее, здесь речь идёт о привычном и традиционном, тем не менее пермская публика совершила несколько замечательных открытий.

Органист и пианист Игорь Оловников, народный артист Беларуси и профессор Белорусской академии музыки, который играл в дуэте с пермской арфисткой Лилией Ахметовой, оказался по-настоящему блестящим исполнителем. Он выступал в Перми впервые, и его фантастическое владение инструментами, его мощная, энергичная игра оказались для пермяков настоящими сюрпризами. Прибежав домой, меломаны бросились в интернет и выяснили, что у Оловникова — прекрасное международное реноме, и то, что он пополнил обойму любимых пермяками пианистов, — настоящий рождественский подарок.

Не меньшим подарком стала и музыка Станислава Монюшко, чьи хоральные прелюдии исполнял Оловников на органе. Произведения этого композитора — одного из главных классиков польской музыки, творца польской национальной оперы — в Перми исполняются несправедливо редко.

Оркестр имени Олега Лундстрема и певица Мари Карне выступили в Большом зале филармонии на фоне звёздного неба

На всех концертах, проходивших в Органном зале, звучала музыка Иоганна Себастьяна Баха, а также его сына Карла Филиппа Эммануила Баха. Пермь просто купалась в этой музыке, так соответствующей настроению европейского Рождества! Те, кто исправно посещал концерты, смог составить полное представление о творчестве семьи Бахов и убедиться, что новая мода, согласно которой Карл Филипп Эммануил не хуже своего прославленного отца, основана не на пустом месте.

В серии камерных концертов выделялся концерт Русского саксофонного квартета (Москва), который тоже стал открытием и настоящим рождественским подарком. Четверо блестящих молодых исполнителей обладают харизмой и блестящим сценическим имиджем, но главное — они настоящие виртуозы. Хотите знать, что такое музыкант-виртуоз, — побывайте на концерте Русского саксофонного квартета!

Программа этого концерта была составлена таким образом, чтобы публика и порадовалась хорошо знакомым мелодиям, вроде «Розовой пантеры» Генри Манчини, и узнала что-то новое, вроде замечательной сюиты «Города» современного композитора Гильермо Лаго, написанной специально для квартета саксофонов. Конечно, музыки, написанной для такого состава инструментов, существует немного, но, к счастью, в квартете есть собственный аранжировщик. Каждое музыкальное переложение, которое он создаёт, не только идеально «совмещает» музыку и инструментальный состав, но и открывает новые краски в знакомых произведениях.

Среди прочего на концерте прозвучала композиция Carol of the Bells — одна из самых популярных в мире рождественских мелодий, которая звучит в паре десятков знаменитых рождественских фильмов, в том числе «Один дома» и «Крепкий орешек». Мелодию знают все... Но не всем знакома её история, которую рассказал на концерте Владимир Кознов — исполнитель на сопрано-саксофоне, который по совместительству очень обаятельно осуществлял конферанс.

А история такова. Основа этого знаменитого произведения — украинская народная колядка «Щедрик», которую обработал для классического хора композитор Николай Леонтович ещё в начале ХХ века. В 1921 году «Щедрик» был представлен в Карнеги-холле и так понравился американцам, что был сочинён текст на английском языке... Так появилась популярнейшая англо-американская рождественская мелодия!

Ну чем не рождественский сюжет?

«Щедрик» звучал и на концерте Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии — постоянного участника фестиваля. Два очень разных исполнения одной мелодии (у саксофонистов она звучала в версии популярной вокальной группы Pentatonix, у хора — в классическом варианте Леонтовича) ещё раз настроили слушателей на мысли о единстве и разнообразии рождественских традиций, о живительной силе искусства, объединяющего народы, культуры и времена.

Обаятельный квартет саксофонистов из Москвы так понравился и зрителям, и руководству филармонии, что был приглашён принять участие в следующем Международном органном фестивале. У ребят как раз есть программа с участием органиста.

Звуки саксофонов украсили и заключительный вечер фестиваля, когда на сцене Большого зала филармонии играл Государственный джазовый оркестр имени Олега Лундстрема. Большой оркестровый концерт, на котором виртуозно исполнялась лёгкая популярная музыка, «закольцевал» фестивальную программу, напомнив о вечере открытия и создав столь же праздничное настроение, как то, что царило 23 декабря, накануне Рождества.

Сколько можно слушать «В лесу родилась ёлочка» или Jingle Bells? Вопрос, который поставит в тупик любого знатока: эти песенки ведь вообще не слушают, они присутствуют на праздниках как звуковой фон... Но только не тогда, когда биг-бэнд под управлением дирижёра и джазового пианиста Бориса Фрумкина превращает их в многоступенчатую джазовую импровизацию! Все группы духовых, контрабас и сногсшибательно драйвовый барабанщик умудрились выдать импровизационные соло на эти, казалось бы, запиленные до невозможности темы. Публика аплодировала после каждого соло — аплодисменты практически не замолкали.

Элегантный Фрумкин в классическом джазовом белом пиджаке с вальяжным изяществом перемещался от дирижёрского пульта к «Стейнвею» и обратно, умудряясь управлять оркестром и одновременно солировать. Настоящей звездой вечера стала Мари Карне — молодая певица с необычным тембром голоса, будто специально созданным для джаза. Несмотря на экзотическое имя и не менее экзотическую знойную внешность, молодая мулатка — коренная москвичка.. Она родилась и воспитывалась в обычной инженерно-технической семье, но музыка стала её призванием аж с пяти лет, а с оркестром Лундстрема она выступает с 15. В репертуаре — и советская эстрада, и латиноамериканские хиты, и, само собой, джаз. Мари поёт на пяти языках, и безупречное произношение выдаёт в ней круглую отличницу... Каковой она и является, поскольку музыкальная школа, училище и Академия имени Гнесиных были ею окончены на одни пятёрки.

Выступление столь прославленного коллектива, как биг-бэнд Лундстрема, который весной 2015 года, когда мир отмечал юбилей окончания Второй мировой войны, участвовал в праздничных мероприятиях, посвящённых освобождению Вены, а после того в торжественном вечере в ООН, — само по себе большое событие для Перми, но Борис Фрумкин и его коллектив подготовили ещё и программу уникальную.

Кроме популярных рождественских мелодий и джазовых хитов в ней прозвучали сочинения руководителя оркестра. Совсем недавно Фрумкин записал диск с собственной версией «Времён года» — сюитой «12 месяцев», и в Перми оркестр исполнил её зимние фрагменты — «Москва январская» и «Февральские метели». Представляя первый из них, Фрумкин сказал: «Праздничная суета, подарки, мы в гости — к нам гости... Прекрасное время года!»

Пожалуй, все зрители Рождественского фестиваля Пермской филармонии согласятся с этим мнением.

Ни одного концерта в эти дни не пропустила министр культуры Пермского края Галина Кокоулина. Именно она в бытность директором филармонии стала инициатором проведения Рождественского фестиваля.

Галина Кокоулина, министр культуры Пермского края:

— Сейчас уже очевидно, что фестиваль полюбился пермякам, занял особую нишу в концертно-театральной повестке, но, когда четыре года назад мы его задумывали, было много сомнений: пойдёт ли публика? Будет ли наше начинание востребованным? Мы исходили из того, что в концертной жизни в эти дни затишье, театральных премьер тоже нет, все заняты на новогодних ёлках... Но надо же предложить что-то и взрослой публике! Некоторое время думали, считали, узнавали, много ли людей уезжает из Перми на каникулы, много ли приезжает из территорий края... И решили попробовать. С тех пор фестиваль становится всё ярче, всё мощнее, обретает новые масштабы, выходит на новый уровень. И главное — он достигает своей цели: объединяя европейское и русское Рождество, он в то же время объединяет людей.

Хочется добавить: объединяет ещё и территории Пермского края, ведь по замечательной филармонической традиции концерты открытия и закрытия транслировались в несколько городов и посёлков, где любители музыки могли их увидеть на больших экранах. Впервые трансляция шла не только в малые города и посёлок Ильинский, но и в деревню Скобелевка, любимую многими благодаря вкусному фермерскому молоку и удобному расположению на подъездах к Хохловке, а также в посёлок Звёздный. Они присоединились к системе виртуальных концертных залов буквально за неделю до открытия фестиваля.

Всего в рамках фестиваля состоялось 12 концертов, из них три детских. Все — с аншлагами. И в дни каникул, и в начале рабочего года любители музыки охотно отправляются на концерты, которые не только дарят музыку, но и помогают продлить атмосферу Рождества.

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