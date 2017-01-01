Пермские малые реки и их водоохранные зоны поставлены на кадастровый учёт

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До недавнего времени малые реки Перми не существовали в официальных документах и на картах федеральных органов исполнительной власти, при этом все они должны находиться именно в федеральной собственности. Это произошло из-за постоянного изменения законодательства в 1990-е и 2000-е годы. Были созданы государственный водный реестр и государственный кадастр недвижимости, в которые вносились только крупные водные объекты, такие как Камское и Воткинское водохранилища. Средние и малые реки оставались «за бортом», что стало причиной всевозможных манипуляций с земельными участками, расположенными вблизи водных объектов.

Один из ярких примеров таких манипуляций — оформление земельных участков под рекой Уинкой в частную собственность, что запрещено водным и земельным законодательством. Также была возможность заключения водотоков в подземные коллекторы, например, это было сделано с ручьём Стикс, над которым в последующем был построен ЖК «Солдатская слободка».

В утверждённых Правилах землепользования и застройки Перми (2007 год) и Генеральном плане (2010 год) все реки были нанесены. Но, к сожалению, это не помогло остановить выделение земельных участков в частную собственность. Установленное градостроительное зонирование во многом позволило остановить строительство в рекреационных зонах, однако застройщики нашли пути изменения таких зон через решения Пермской городской думы. Таким образом было разрешено строительство на отдельных участках в долинах рек Егошихи, Данилихи, Ивы, Мулянки.

В настоящее время границы рек (с притоками) Егошихи, Данилихи, Ивы и Гайвы, а также их водоохранные зоны поставлены на кадастровый учёт, что является важным механизмом для их сохранения. В этом году региональное минприроды планирует завершить работы по установлению границ всех рек. Правда, есть один серьёзный недостаток: почему-то в нашем регионе забыли про береговые полосы (в отличие от соседней Свердловской области). Именно береговые полосы являются территориями общего пользования, которые не подлежат приватизации и на которых запрещено капитальное строительство. Всё-таки режим охраны водоохранных зон крайне недостаточен для полноценной защиты речных долин.

Проделана важная работа, которой мы добивались больше пяти лет. Необходимо, чтобы все зоны ограничений были внесены в государственный кадастр недвижимости. Существующие или потенциальные собственники земельных участков в таких зонах должны знать о разрешённых и запрещённых видах использования территории. Все ограничения теперь будут указываться в выписке из ГКН.

Следующая задача — установление границ береговых полос (5 или 20 метров в зависимости от длины реки) как территорий общего пользования. Ещё один важный аспект, который сейчас крайне актуален, — это признание кадастровых ошибок в выделении земельных участков в частную собственность, в том числе на реке Уинке. Сделать это может региональное минприроды через суд.

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