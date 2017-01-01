Иллюзия роста Россияне позитивно оценивают текущую экономическую ситуацию, тогда как профессионалы не находят для этого объективных оснований

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Аудиторская и консалтинговая компания Deloitte выяснила, как граждане России оценивают состояние и перспективы национальной экономики. Результаты исследования можно считать знаковыми: россияне вновь с оптимизмом смотрят в будущее. В течение двух предыдущих лет доля негативных оценок в аналогичном опросе увеличивалась, и в 2016 году российское общество переживало пик пессимизма относительно состояния экономики страны. И вот по прошествии всего лишь года настроения россиян изменились весьма существенно.

Согласно данным опросов компании Deloitte, доля граждан, считающих, что экономика находится в рецессии, уменьшилась с 66% в 2016 году до 51% в 2017-м. Число тех, кто воспринимает текущую экономическую ситуацию позитивно, увеличилось с 3 до 7%, о стабильности теперь говорят не 25%, как это было год назад, а 33% россиян.

Интересно, что, по опросу Deloitte, наиболее оптимистично на ситуацию смотрят представители возрастной группы 55+: 8% из них оценивают текущую экономическую ситуацию положительно, ещё 43% — нейтрально. Количество пожилых граждан, считающих, что экономика России находится в стадии рецессии, радикально уменьшилось по сравнению с прошлым годом и составило 46% (в прошлом году — 69%). Пессимистичные настроения наиболее сильны среди населения в возрасте 18—34 лет. Только 7 и 33% из их числа положительно и нейтрально оценивают происходящее в экономике.

Россияне снова с оптимизмом смотрят в будущее. 16% опрошенных ожидают, что в наступившем году ситуация в экономике улучшится, а ведь ещё год назад таких было только 7%. Продолжения рецессии ожидает лишь треть россиян, а не половина, как в результатах опроса по итогам 2016 года. Кстати, последняя цифра находится на уровне 2014 года, когда кризис ещё только начинался и всю глубину возможных последствий мало кто мог представить.

Говоря о стабилизации или даже росте экономики, люди естественным образом связывают позитивные процессы с улучшением собственного уровня жизни. По опросам 2017 года число россиян, считающих, что их покупательная способность улучшилась, увеличилось с 9 до 12%, а число тех, кто отметил ухудшение своей покупательной способности, уменьшилось с 53 до 44%. Результаты опросов имеют связь с реальностью. Оборот розничной торговли в 2017 году уже вырос на 0,8%, и при всей незначительности этой цифры она важна: с начала кризиса этот показатель лишь снижался.

Тот факт, что восприятие россиянами текущей экономической ситуации и её перспектив стало более позитивным, позволяет надеяться на увеличение покупательной способности населения в будущем. По крайней мере, сейчас 23% респондентов ожидают улучшения по этому показателю в следующем году, а годом ранее таких было лишь 18%. Число тех, кто ожидает снижения покупательной способности в наступившем году, сократилось с 28 до 22%.

В действительности увеличение оборота розничной торговли может быть отчасти вызвано как реальным ростом благосостояния, так и реализацией отложенного спроса. С одной стороны, реальные доходы населения постепенно стабилизируются. С другой стороны, люди устали от режима жёсткой экономии, который они соблюдали три последних года.

Как показывает опрос Deloitte, 54% опрошенных уверены, что главная причина роста покупательной способности россиян — увеличение их доходов. Кстати, в Европе этот показатель приблизительно в два раза ниже и составляет 23%. А вот эксперты в сфере экономики считают иначе. По их мнению, на покупательское поведение повлияла в первую очередь реализация отложенного спроса. Или, другими словами, население адаптировалось к новым условиям и строит новые жизненные стратегии.

Так или иначе, в ближайшие годы ожидается рост объёма розничной торговли: по прогнозам Economist Intelligence Unit, в 2018—2020 годах он будет увеличиваться на 7% в рублёвом выражении. Также ожидается рост российского розничного рынка в долларовом выражении. Однако этот рост будет более умеренным, и в 2020 году размер рынка розничной торговли в России в долларовом выражении лишь приблизится к показателям 2011 года.

«Экономика адаптировалась к макроэкономическим шокам, и можно ожидать некоторого подъёма»

Татьяна Миролюбова, доктор экономических наук, декан экономического факультета ПГНИУ:

— Одним из показателей, по динамике которых можно судить о том, что на самом деле происходит в экономике — спад или подъём, является оборот розничной торговли. В Пермском крае, согласно данным Пермьстата за январь—ноябрь 2017 года, этот показатель вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года (его прирост составил 0,8%). Конечно, это немного, но показатель переломный — до этого он снижался в течение нескольких лет. И то, что он перестал падать и даже немного подрос, говорит о том, что экономика, очевидно, адаптировалась к макроэкономическим шокам и можно ожидать некоторого подъёма. При этом для роста оборота розничной торговли есть объективные основания: среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за январь—ноябрь 2017 года в Пермском крае выросла: номинальная — на 5,5%, реальная — на 2,4%.

Кроме того, в Пермском крае в указанном периоде также вырос индекс промышленного производства — на 4,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Причём рост промышленного производства произошёл во всех трёх секторах промышленности: и в добывающих производствах, и в обрабатывающих, и в обеспечении электроэнергией, газом и паром.

Что касается перспектив, то они будут зависеть от того, удастся ли экономике перейти на новую, инновационную модель экономического роста. Эта модель предполагает активную модернизацию и обновление производственного оборудования, внедрение новых технологий, переход от традиционных производств к автоматизированным и роботизированным производствам. Во многом она должна быть связана с внедрением цифровых технологий. Если новая модель экономического роста состоится, то перспективы позитивные.

Однако существуют и угрозы стабильности экономики в 2018 году. К сожалению, в Пермском крае, согласно данным Пермьстата за январь—ноябрь 2017 года, снизился крайне важный для экономического развития показатель — объём инвестиций в основной капитал. Его падение составило 6,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. А ведь именно инвестиции обеспечивают появление новых производств, новых, более качественных рабочих мест и так далее. Поэтому крайне важной является политика региональных органов власти, направленная на стимулирование частных инвестиций и улучшение инвестиционного климата в регионе.

«Четыре года кризиса заставили людей адаптироваться к ситуации и научиться жить в новых условиях»

Елена Зуева, кандидат экономических наук, руководитель образовательной программы НИУ ВШЭ в Перми:

— Оптимизм граждан, определяемый по опросам, не слишком достоверен. Увеличения покупательной способности, скорее всего, нет. С уверенностью можно сказать лишь следующее: четыре года кризиса заставили людей адаптироваться к ситуации и научиться жить в новых условиях. В частности, перестать откладывать покупки до лучших времён.

В нашем регионе явный рост оптимизма связан с деятельностью нового губернатора. В регионе за последний год действительно началось движение, дающее основания для оптимизма.

Однако некоторые объективные показатели в оценке текущей экономической ситуации, конечно, тоже есть. Это связано с несколькими процессами. Во-первых, понижается (и, по всей видимости, дальше будет понижаться) ключевая ставка процента, это приводит к активизации инвестиционных процессов. Во-вторых, началась реструктуризация экономики, правда, пока она требует больших затрат, что не способствует росту, но закладывает основания для него. В-третьих, началось осуществление многих проектов, строятся заводы, транспортные магистрали, и это даёт серьёзный мультипликативный эффект для экономики. В-четвёртых, нефтяные котировки относительно стабильны. В-пятых, в 2017 году впервые за весь постсоветский период инфляция составила 2,5%. И наконец, зафиксирован существенный рост сельскохозяйственного сектора.

Основная угроза стабильности экономики в 2018 году, на мой взгляд, связана с санкциями, их возможным расширением.

«Когда стало ясно, что хуже уже не будет, люди, экономившие и копившие на чёрный день, понемногу начали приобретать товары»

Ирина Котова, руководитель представительства АО «ФИНАМ» в Перми:

— Рост оптимизма связан, скорее всего, не с ростом реальных доходов населения (они-то как раз продолжают снижаться, пусть и медленными темпами), не с улучшениями на рынке труда и не с выходом государства из стагнации, а с тем, что не оправдались худшие прогнозы. Когда в 2014 году Россия попала в тяжёлый экономический кризис — обвалилась национальная валюта, резко упали доходы людей и выросла безработица, да ещё и страны Запада ввели против нас санкции, — население не знало, чего ожидать дальше. Звучали самые пессимистичные предположения. Россияне боялись, что курс рубля упадёт ещё сильнее, экономика окажется в ситуации паралича, возникнет дефицит товаров первой необходимости и так далее. Ведь все мы это уже проходили и хорошо помним.

Сейчас становится очевидным, что государство с трудностями более-менее справляется. Да, не всё просто, но самые худшие прогнозы не оправдались. Более того — налицо факт, что экономика страны работает всё же достаточно устойчиво и есть перспективы понемногу преодолеть кризисные явления. Отсюда и оптимизм. Отсюда и вера в будущее. Человек так устроен: если страшного не случилось, он начинает готовиться к улучшению ситуации.

Поэтому, на мой взгляд, рост торговой активности, равно как и рост ипотечного и потребительского кредитования, связан с возвращением отложенного спроса. Когда стало ясно, что, судя по всему, хуже уже не будет, люди, экономившие и копившие на чёрный день, понемногу начали приобретать товары, без которых им не обойтись. Три года — это в среднем как раз тот срок, когда откладывать далее покупку чего-то действительно нужного уже больше нельзя. У кого-то «состарилась» машина, кто-то решил наконец сделать ремонт в квартире, кто-то завёл семью и, взяв ипотеку, приобрёл жильё и так далее.

Что касается количества россиян, верящих в рост экономики, то оно мало зависит как от реального положения дел, так и от перспектив, просчитанных профессиональными экономистами. Население больше верит тому, что видит на экранах телевизоров. А если учесть, что скоро выборы, неудивительно, что тон заявлений власть имущих стал оптимистичнее. Реально же в следующем году рост экономики будет совсем незначительным — заметно меньше, чем это было в 2017-м. Но для того чтобы это понимать, в этом надо детально разбираться. Большинство же опирается в своих умозаключениях исключительно на заявления в СМИ.

И тем не менее определённые достижения в сфере экономики в 2017 году всё-таки были, хотя и немногочисленные. Заметно вырос валовый внутренний продукт. Существенно снизилась инфляция. Россия довольно успешно погашала внешнюю задолженность. Весьма неплохие результаты показало сельское хозяйство. А по количеству выращенного и собранного зерна и вовсе был установлен рекорд, и страна вышла в мировые лидеры по экспорту зерновых. Есть определённые достижения в области приборостроения, машиностроения, металлургии и так далее. Они пока скромные, но отрадно, что в столь непростых условиях они всё же есть.

Если говорить об угрозах стабильности экономики, то в текущем году их несколько. Это исчерпание ресурсов Фонда национального благосостояния, возможное чрезмерное снижение уровня инфляции, низкие темпы роста экономики, введение новых санкций со стороны Запада, продолжающееся падение реальных располагаемых доходов населения, ухудшение ситуации в демографической сфере.

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