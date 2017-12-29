Вера Никольская: Я — влюблённый в музей человек Новый директор Музея современного искусства PERMM рассказывает о том, что проектный менеджер может дать творческому процессу

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Вера Никольская была назначена на должность директора Музея современного искусства PERMM в начале декабря 2017 года, когда Министерство культуры Пермского края не продлило контракт прежнего директора Елены Щербаковой. До недавнего времени она возглавляла языковую школу Duplex, и вся её прежняя карьера была связана с образованием. В PERMM Вера Никольская пришла на фоне тяжёлого конфликта внутри коллектива, а также многочисленных публичных выступлений активистов, протестующих против радикального искусства.

Фото: Константин Долгановский

— Как вы, будучи успешным менеджером образования, решились на кардинальную смену сферы деятельности?

— История моего перехода в музей началась ещё год назад. Я готовила к конкурсу «Учитель года» преподавателя мировой художественной культуры, и он выступал с темой «Использование современного искусства в образовательном процессе». Тогда и началось наше сотрудничество, хотя с музеем я, разумеется, знакома давно и всегда относилась к современному искусству с интересом, пониманием и терпимостью. Мне интересно разбираться в смыслах, которые стараются донести до нас современные художники. Поэтому предложение о новой работе не вызвало у меня страха или отторжения, я приняла его легко и охотно. Мне показалось, что это знак судьбы.

— Насколько мне известно, вы начали заниматься взаимодействием школы и музея задолго до «Дуплекса», ещё работая в школе №2, более 10 лет назад…

— Это было лучшее время в моей жизни, время профессионального становления и развития. Мы проводили эксперимент по музейной педагогике совместно с Русским музеем и Пермской художественной галереей. Директор школы Дальтон Матвеевич Цай был им одержим. Я была молодым специалистом, и мой профессиональный статус формировался в этом контексте, в этой активной питательной среде. Мы видели, как эксперимент даёт интересные результаты, как у детей формируются ценности и смыслы, которые влияют на их взросление и остаются на дальнейшую жизнь.

Я принесла этот опыт в новую школу — Duplex. Там немного другие подходы — более современные, технологичные, продуктоориентированные, но контекст остаётся тот же: знакомство с культурными ценностями помогает сформировать собственные ценности.

— Вы наверняка осознаёте, что вам досталось очень непростое наследство. За музеем PERMM тянется шлейф скандалов, которые начались ещё при Марате Гельмане. Как вы будете работать с этим информационным фоном?

— Сегодня у нас был научно-методический совет. Я выступила перед коллегами и сказала, что я — любимый посетитель этого музея и неравнодушный наблюдатель его истории. Я — влюблённый в музей человек. Поэтому я не воспринимаю историю становления и развития музея, за которой следила с огромным интересом, как историю скандалов, как негатив. Мой подход более философский: я вижу это как период формирования и роста культурной институции, которой есть что сказать. Если бы нечего было сказать городу, то и историй никаких не было бы.

В нынешнем году мы будем отмечать 10-летие выставки «Русское бедное», которая стала основой нашего музея, а в следующем, 2019 году — 10-летие самого музея. Сейчас мы анализируем всё, что прошло за это время, и готовимся к новому этапу развития.

— Тем не менее выступления «православных активистов» — это не выдумка бывшего министра Игоря Гладнева и бывшего директора музея Елены Щербаковой, это, увы, реальность. Есть какие-то мысли о том, как противостоять нападкам?

— В моей практике нет опыта противостояния агрессии. Я знаю твёрдо, что агрессия деструктивна, нужно её избегать. Более продуктивен, мне кажется, режим диалога, и мы будем всячески развивать и поддерживать диалог с местным сообществом, со всеми его слоями. У музея есть проблемы с коммуникациями, это правда, мы должны усилить работу в этой сфере. Концепцию развития музея, которую мы сейчас разрабатываем, мы планируем предложить на широкое обсуждение. Максимально широкое.

Мы намерены развивать дискуссионные площадки и обсуждать на них острые темы, связанные с современным искусством, а также создать клуб друзей музея. Музей должен постоянно присутствовать в городском информационном пространстве, причём с красивыми поводами, красивыми событиями.

— Как вы делите полномочия с арт-директором Наилей Аллахвердиевой?

— У нас тандем. Наиля, безусловно, фигура не только в пермской, но и в российской культурной сфере. Она определяет идеологию и политику музея, задаёт тренды. Моя задача — организационный процесс, менеджмент, стратегическая поддержка, экономическое обеспечение её проектов. Мы в постоянном контакте: я должна знать все детали, понимать идеологию события, иначе будет невозможно обеспечить его поддержку. Наиля тоже должна вникать в какие-то экономические процессы, чтобы понимать, на какой организационный и финансовый ресурс она сможет рассчитывать.

— Главная стратегическая проблема этого музея, как мне кажется, проблема отсутствия собственного здания. Вы уже вникали в ситуацию, продумывали пути решения?

— Договор аренды помещения, в котором мы находимся, действует ещё год. Наш учредитель — Министерство культуры Пермского края — поставил перед нами задачу создания концепции развития музея, и в зависимости от этой концепции будет решаться проблема с помещением.

— Что планирует музей PERMM в наступившем году?

— Выставочный план уже сформирован. Всего у нас будет 13 выставок, больших и маленьких, из них три — очень большие, с широким международным участием.

7 февраля откроется выставка с рабочим названием «Пермская мода», она будет посвящена авангардной фотографии. Большая летняя выставка будет связана с водой, её рабочее название «Кама-вода». Большая зимняя выставка, которая откроется в завершение года, будет в модном формате Art&Science — синтез искусства и науки.

Готова и программа публичных лекций, мы будем расширять образовательные программы: к «Чердаку» для маленьких, «За партой» для школьников и «Третьему возрасту» для пенсионеров мы добавим «Студклуб» — творческую программу для студентов.

Мы очень рады, что получит долгожданное продолжение деятельность музея в сфере паблик-арта: мы будем работать с городской администрацией по программе «Скверы Перми», продолжатся и «Долгие истории» на городских заборах, летом запланирован ремонт некоторых старых арт-объектов.

На вернисаже 7 февраля мы представим посетителям новое пространство музея: сейчас у нас идёт реконструкция и перепланировка. Сильнее прочих изменится первый этаж — там будет новая удобная входная группа, гардероб и кафе. На третьем этаже будет новое лекционное пространство и зал, в котором будут проходить концерты и музыкальные вечера для молодёжи.

Наша задача — уйти от авральной работы. Все выставки должны быть готовы вовремя и даже заранее. Накануне вернисажа мы будем устраивать предпремьерные показы для прессы и блогеров.

— Ой, вот этого нет ни в одном музее. Всегда приходишь на вернисаж, а там таблички к стенам приклеивают…

— А мы сделаем! На спор сделаем!

— Не могу не спросить о том, что ждёт школу Duplex. Родители очень волнуются…

— Школа Duplex — мой любимый проект, моё детище, и я уверена, что с ней всё будет хорошо. Она на пути вверх, у неё впереди ещё много достижений. Мы продолжим сотрудничество с музеем, и именно на этой школе будет «обкатываться» наш пакет предложений для образовательных учреждений.

Первые управленческие шаги нового директора комментирует арт-директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева:

— У нас сейчас интересное время. Перестраивается вся модель управления. Раньше у нас было административное ядро, от которого всё зависело, и поэтому часто возникали «тормоза»: если тормозит ядро, то останавливается вся работа. Сейчас у нас ядро — проектное, а вокруг него формируется сервисная оболочка. В связи с этим сейчас создаётся проектный отдел. Научно-образовательный отдел разделяется на два — научный и образовательный, и каждый из них будет усилен. Появится издательская группа: мы хотим оптимизировать издательскую деятельность, к каждой выставке будет создаваться специальный буклет.

В этом году у нас впервые будет программа на заднем дворе, который мы давно хотим освоить. Там будут проходить спектакли и перформансы под открытым небом. Это очень красивое, тихое место. Мы хотим изменить точку зрения на Егошихинский лог, показать его ландшафтный и культурный потенциал.

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