Агитируй это Как трансформируются избирательные технологии в преддверии выборов президента

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Участники политического процесса переходят в активную фазу подготовки к мартовским президентским выборам. В конце декабря в Пермском крае уже появилась наружная реклама, информирующая о дате голосования. На старте избирательной кампании «Новый компаньон» решил выяснить, какие виды и формы агитационных материалов будут актуальны на предстоящих выборах и как за время президентства Владимира Путина менялись правила игры в сфере избирательных технологий.

Некоторые эксперты считают, что на мартовских выборах агитация будет носить формальный характер

Фото: Константин Долгановский

Смена агитационного репертуара

Сразу о подарках: подкуп во время избирательной кампании по-прежнему запрещён, однако теперь кандидаты могут дарить избирателям продукцию стоимостью не более 100 руб. Это могут быть не только значки и печатные материалы, как раньше, но и шоколад или даже небольшая бутылка с алкогольным напитком. Главное, чтобы кандидат предоставил в избирком образец продукции с платёжным документом.

Впрочем, подобные ограничения участники выборов умудрялись обходить и раньше. Как пояснили в Избирательной комиссии Пермского края, часто кандидаты печатали эмблемы (например, на сумках) и раздавали их избирателям.

Политолог Алексей Гилёв не уверен, что это нововведение поможет искоренить нечестную агитацию, так как считает основным методом запрещённой борьбы за избирателей в современной России не подкуп, а давление по месту работы. «Так что более вероятно, что итог изменений сведётся к тому, что штабам придётся собирать более сложную отчётность с чеками. Это изменение скорее просто расширит агитационный репертуар», — считает политолог.

Если говорить о других изменениях в выборном законодательстве, то сейчас, во время федеральной кампании и ближайшие месяцы после неё, — для них самое время. Однако, как утверждает секретарь краевого избиркома Александр Смертин, все изменения в законодательстве не происходят спонтанно, они всегда назревшие. В целом за время президентства Владимира Путина закон о выборах сильно поменялся. В 2000 году действовала редакция закона, принятая 31 декабря 1999 года, изменения в него вносились в 2003 году. В 2005 году появилась новая редакция этого закона, которая отличалась от предыдущей довольно сильно. Например, в новом законе попытались развести понятия информирования и агитации, грань между которыми очень тонкая. Раньше кандидат не имел права агитировать до того, как его зарегистрируют, за что его могли даже снять с выборов. Получается, что заявить о себе можно было только в течение 35 дней — для президентских выборов это совсем небольшой срок. И это только то малое, что поменялось. С тех пор в закон ещё неоднократно вносили изменения: сделали обязательным участие в дебатах, отменяли и возвращали графу «против всех» и т. д.

Отдельного внимания заслуживает история с фотографиями: когда Владимир Путин избирался в первый раз, никаких ограничений по использованию изображений детей или других людей в агитации не было. «Поэтому, если мы посмотрим на прежние плакаты, то увидим постоянные «обнимашки»: с детьми в школах, с рабочими на заводе и другими людьми», — рассказывает Александр Смертин. Позже в законе, принятом в 2003 году, разрешили использовать только изображения своей семьи и высказывания человека с его согласия, так как было много людей, которые хотели воспользоваться авторитетом, например, Михаила Калашникова. Затем изображения других людей на агитках запретили вовсе. «Мне кажется, это оправданно. Голосуют же за кандидата, а не за его друзей — значит, и нужно рекламировать себя, — продолжает Александр Смертин. — Позже разрешили фотографию с «неопределённым кругом лиц», естественно, появились вопросы. Что это такое? Как понять, что они показывают группу лиц? Мы всё разъясняли. И сейчас мы приходим к такой детализации, какой нет ни в одном законе».

Выборы как праздник

Видимо, дополнительной детализации избежать не удастся и в ходе нынешней избирательной кампании. На прошедших губернаторских выборах ЦИК столкнулся с новыми вызовами. Например, ещё до дня выборов стало известно, что на фестивале «Уральские самоцветы» в Свердловской области планировался розыгрыш призов вблизи избирательных участков. Разыгрывали однокомнатные квартиры, отечественные автомобили, бытовую технику, сувениры, хотя ещё до выборов глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что общественное мнение может воспринимать эту лотерею как подкуп.

В Перми дискуссия разгорелась по поводу выдачи на избирательных участках флаеров людям до 35 лет, которые можно было обменять на билеты в кино. «У ЦИКа сейчас жёсткая установка — никаких лотерей. Но в нашей ситуации лотерей и не было, как и нарушения закона. Наше дело — только информирование», — открещиваются в крайизбиркоме. Другое дело здесь — этический аспект. Если кратко, претензии сводились к тому, что многие шли голосовать не для того, чтобы воспользоваться правом на выбор власти, а чтобы получить бесплатный поход в кино. Пока все претензии остаются в поле морали и непонятно, будет ли организована такая акция в этом году.

Из-за выдачи флаеров для обмена на билет в кино в Перми разгорелась дискуссия, но пока все претензии остаются в поле морали

Зато ясно, что регионам снова дали указание провести выборы как можно более празднично, — об этом в декабре сообщал РБК со ссылкой на свои источники. По словам Александра Смертина, праздничная атмосфера в приоритете на каждых выборах, просто об этом отдельно никогда не говорилось: «Обычно на каждом избирательном участке играет музыка, возможно, организуются концерты или выступления коллективов. Выборы для нас — всегда праздник». Известно, что в этом году на участках будут раздавать флажки и календарики «Я проголосовал», но за создание атмосферы праздника будет ответственен не избирком, а органы МСУ.

Политолог Аббас Галлямов также считает, что праздник — это самый простой способ поднять явку, однако прирост вряд ли будет больше 5—7%. «Праздники на участках организуются достаточно часто — ещё со времён СССР, поэтому никакого ажиотажа это не вызовет», — говорит эксперт.

Гораздо более действенное средство, по его мнению, — привод «своих» избирателей.

Аббас Галлямов, политолог:

— Главная часть успеха — работа агитаторов по мобилизации тех людей, которых они «зацепили» в ходе кампании. Идеально, когда утром к избирателю приходит агитатор и говорит: «Здравствуйте, я из штаба Иван Иваныча. Помните, я к вам приходил, приносил газету? Хочу напомнить, что сегодня день выборов, ваш участок в школе за углом». После обеда приходит тот же человек: «Простите, что надоедаю, но это очень важно. Вы ещё не проголосовали? Сходите, пожалуйста, проголосуйте». Обычно человек после этого думает: «Ну, схожу, два раза уже попросили. Неудобно как-то». Такая точечная работа — самая эффективная, но при этом дорогая, ведь агитатор «за спасибо» ходить не будет. В этом проблема политических кампаний, которые организует «бюрократия», потому что она считает порочной саму мысль платить подчинённым: «Вот сейчас я ему заплачу, а потом он вообще ничего без денег делать не будет. Лучше я его заставлю». Заставляют обычно учителей — звонят директорам школ, те по разнарядке выделяют учителей и отправляют их агитировать, даже не спросив, хотят они этого или нет. С агитаторами вообще по-человечески не разговаривают, и как они могут относиться к тому, за кого им предлагается агитировать? Конечно, никаких тёплых чувств они не испытывают. Поэтому самые смелые сразу выкидывают газеты на ближайшей помойке и идут по домам, те, кто потрусливее, относят их к себе и перед тем, как выкинуть, год хранят на лоджиях. Самые лояльные, конечно, пойдут, но агитировать будут так, что лучше бы они этого не делали.

Агитация в других мирах

О важности точечной работы, но уже в интернет-пространстве говорит и генеральный директор агентства «Интернет-агитация» Андрей Цепелев. По его словам, в ближайшие годы в этой сфере наиболее эффективной будет технология применения искусственного интеллекта.

Андрей Цепелев, генеральный директор агентства «Интернет-агитация»:

— Помните разговоры о Big Data, которые использовали в кампаниях президента США Дональда Трампа? Тогда с помощью технологий делали детальный анализ аудитории, находили сторонников и воздействовали на очень узкие группы. Например, находили в Facebook темнокожих мужчин в 16 «спорных» штатах и запускали негативную рекламу про Хиллари Клинтон, которая как-то неаккуратно высказалась о темнокожих мужчинах.

После тех выборов к нам стали обращаться много клиентов, которые хотели бы применить такое. И в этом году мы заканчиваем очень интересный проект. Сначала просто опрашиваем людей, например, собираются ли они идти на выборы. Искусственный интеллект находит всякие неочевидные взаимосвязи между ними: выкладывают они много фотографий или нет, сидят ли в Instagram их друзья, какую музыку они слушают.

Таким образом с точностью до 93% можно определить, собирается человек идти на выборы или нет, и не тратить энергию на тех, кто на выборы точно не пойдёт или пойдёт и без агитации, и работать с теми, на кого можно повлиять, — с «подвижными» избирателями. Мы делаем разбивку на 16 психотипов по концепции Майерс-Бриггс и уже знаем, как человека лучше звать на выборы: используя эмоции, аргументы, триггеры страха или цифры.

О важности агитации в интернете говорит и политолог Руслан Модин. По его словам, хотя применение современных технологий пока не является решающим, уже через пять лет кандидат, не использующий инструменты SMM, не сможет победить: «Сегодня наиболее актуальными технологиями на выборах становятся автоматизация процессов агитации и контроля, накопление данных о своих сторонниках в специализированных базах, их электронная обработка и интерактивное взаимодействие с ними». На мартовских выборах, по мнению Модина, будет очень много новых форм мультимедиа-продуктов: директ-реклама в приложениях смартфонов, потоковые видео на страницах в соцсетях.

Однако в условиях выборов с заранее предсказуемым победителем значение имеет даже не агитация участников избирательной гонки, а работа по повышению явки. По мнению Андрея Цепелева, для этого принципиально новые технологии весной применять не будут, однако, по его сведениям, ЦИК готовит проект с «Яндексом», который должен помочь избирателю понять в день выборов, на какой участок ему приходить. «Пока на сайте ЦИК с этим до сих пор сложности», — говорит директор «Интернет-агитации».

Искусство и простыни

Если вернуться к избирательным офлайн-технологиям, то, по мнению Руслана Модина, не устаревают все самые негативные методы: админресурс, привод, подвоз, искусственные ограничения для доступа к СМИ и прочее, но при этом в Пермском крае важно выстраивать работу именно с трудовыми коллективами крупных и значимых предприятий, так как регион промышленный.

Политолог Олег Подвинцев чуть более пессимистичен: «Мы увидим скучную кампанию. Режим эволюционировал, и конкуренция ушла на низовой уровень. Реальной борьбы на президентских выборах уже нет. На прошлых выборах она велась на площадях, в нынешних условиях поле вытоптано и соперников нет, приходится их изобретать — вот где технологии сегодня». И хотя агитацию такое положение дел особо не разнообразит, по его мнению, сейчас она в России находится на достаточно высоком уровне, если оценивать её по критерию «интересно — не интересно», как искусство. «Вот с этой точки зрения российская агитация одна из самых интересных в мире. Она более разнообразная по жанрам и приёмам», — отмечает Подвинцев.

Большая их часть стала нормой ещё в 1990-е годы, тогда иностранный опыт приобретал здесь причудливые формы. Например, как говорит Олег Подвинцев, в ряде западных стран принят вид такого добровольчества, как вывешивание в палисаднике плакатов. «Поэтому иногда там можно встретить агитацию просто на окне — причём не с внешней стороны, а с внутренней. У нас это сложноприменимо, хотя лет десять назад в некоторых небольших городах, например в Кунгуре, была мода вывешивать на балконе простыни с лозунгами партий. Если их много — это уже создавало определённый эффект. В некоторых городах проходило даже соревнование, кто больше их повесит, но обычно это делалось за деньги», — рассказывает Подвинцев.

Эксперт отмечает, что хотя агитация на этих выборах будет носить характер скорее формальный, всё же её присутствие необходимо, чтобы люди понимали: выборы идут.

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