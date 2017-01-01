С кем связываться Как быстро получить интернет в «медвежьем углу» и не нарваться при этом на визит Роскомнадзора

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В последние годы тема обеспечения связью отдалённых посёлков и устранения тем самым «цифрового неравенства» стала одной из самых актуальных. Государство создаёт и реализует специальные программы, и надо признать, что в результате мобильная связь и интернет действительно появляются в далёких посёлках. Однако до полного покрытия связью всех глухих деревень и дачных посёлков ещё далеко, а жизнь идёт здесь и сейчас. Изобретательные граждане решают проблему как могут, но иногда это приводит к неприятностям.

Фото: Игорь Катаев

В конце прошлого года форумы, СМИ и соцсети широко распространили новость о том, что ФСБ и Роскомнадзор пресекли деятельность жителя посёлка Николаев Посад Усольского района, который решил «устранить цифровое неравенство» в посёлке оригинальным способом. Посёлок находится всего в 1,6 км от Березников, но интернета там нет. Получая интернет от оператора связи ОАО «Ростелеком», мужчина установил Wi-Fi-роутер на крыше дома в Березниках в диапазоне от 5 до 6 ГГц (эта полоса радиочастот предназначена преимущественно для нужд государственного управления, и на её использование необходимо получение специального разрешения). Затем усилил параболической антенной сигнал от него, организовав несколько радиоканалов до других роутеров в домах Николаева Посада. Интернетом стали пользоваться односельчане, с которых «связист» брал плату.

Резко выросшим трафиком заинтересовались в краевом управлении Роскомнадзора, а также в УФСБ по Пермскому краю. В ноябре 2017 года представители этих ведомств провели проверку и установили факт «осуществления предпринимательской деятельности по возмездному оказанию телематических услуг связи без лицензии», а также факт эксплуатации двух радиоэлектронных средств без разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов. Передача интернета была прекращена.

Штрафы за эти нарушения на активного гражданина наложили небольшие — 2 тыс. руб. и 800 руб. Но интернет-сообщество возмутил сам факт закрытия такого канала связи. В комментариях к новости пользователи последними словами кляли злых чиновников и силовиков, в результате действий которых посёлок вновь остался без интернета. Причём, скорее всего, надолго: «большим» операторам связи работать в таких местах невыгодно.

Эмоции эмоциями, но в сухом остатке после таких новостей остаётся вопрос: существуют ли законные способы обеспечить интернетом малые посёлки, деревни, а также многочисленные частные дачные и садовые кооперативы? Ведь, в самом деле, даже при существующих государственных программах крупные операторы придут в них не скоро.

Как пояснил «Новому компаньону» руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю Юрий Щебетков, случай в Николаевом Посаде на самом деле весьма редкий в практике ведомства. За последние три года было всего четыре таких прецедента: один в Кировском районе Перми, один в Осе и два в Березниках. Роскомнадзор и УФСБ пресекают попытки именно массовой «раздачи» интернета без лицензии гражданами или юридическими лицами. Индивидуальные пользователи могут не беспокоиться.

В Роскомнадзоре признают, что существующие госпрограммы обеспечения связью отдалённых территорий хоть и эффективны, но рассчитаны не на всех. Например, в федеральную программу попадают поселения с числом жителей не менее 250 и не более 500, а если там живёт 200 или 600 человек — уже нет. К тому же в программе есть задача обеспечить одну точку доступа в поселении, но задачи подводить «оптику» к каждому домохозяйству нет. Тут примерно как с газификацией: труба подходит к посёлку, а как получить газ в каждом доме — забота местных властей и самих жителей.

В то же время, по словам Юрия Щебеткова, в Пермском крае всё активнее на законных основаниях работают альтернативные операторы связи. Они более гибкие, нежели большие. В числе таких пермских операторов — «Импульс», который уже вышел далеко за пределы Пермского края, а также «Интернет плюс», который специализировался на обеспечении интернетом дачных посёлков вблизи Перми, а сейчас пошёл дальше.

Развиваются и совсем маленькие компании. «Для таких компаний даже 10—15 пользователей, сконцентрированных в отдалённом микрорайоне или посёлке, — это уже может быть выгодно. Так они находят своих клиентов и закрывают «узкие» ниши рынка», — рассказывает руководитель краевого Роскомнадзора.

Наконец, есть возможность вовсе обойтись без «оптики», чем пользуется множество дачников. Через антенну и усиливающее устройство подают сигнал мобильного интернета там, где есть хотя бы 3G, на установленный в доме Wi-Fi-роутер — и вот, пожалуйста, пользуйся интернетом в глухом лесу. Правда, говорят в Роскомнадзоре, тут есть нюанс. Ресурс любого передатчика на близлежащей «вышке» не безграничен, и с увеличением числа пользователей скорость доступа в интернет может снижаться.

Так или иначе, законных способов провести интернет в свой «домик в деревне» или на дачу довольно много. Важно только понимать, кому стоит платить за эту услугу деньги, а от чьих услуг лучше отказаться.

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