Пойди туда — знаю куда В Екатеринбурге издан путеводитель по Пермскому краю

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Презентация путеводителя «Пермский край», вышедшего в издательстве «Репейник» (Екатеринбург), прошла в Галерее туфельки вечером 12 декабря. Одновременно в Перми происходило множество событий: торжественно открывалась мультимедийная выставка «Россия — моя история», в «Триумфе» пел грузинский хор, в краевом архиве состоялась церемония передачи учреждению личных архивов артистов пермского балета, а в Фестивальном доме выступал кинокритик Антон Долин. У презентации не было шансов!

Как бы не так. Увлечённые краеведы, которых не смутишь вопросами вроде даты рождения племянницы Карла Модераха или химического состава шлака Суксунского завода и отличия его от шлака Очёрского завода, дружно собрались, чтобы поприветствовать свою соратницу Милану Фёдорову, неистового краеведа, отважного экскурсовода, увлечённую коллекционерку и одного из авторов статей путеводителя.

Текст книги весь составлен столь же увлечёнными людьми, заядлыми путешественниками, любителями проводить свободное время в городах и посёлках, деревнях и сёлах Пермского края, на его реках, карьерах, горах и скалах. В подборе авторов сказываются принципы издательства «Репейник», девиз которого — «Цепляйся к лучшему». Это издательство публикует серию путеводителей по регионам Урала и смежных территорий, при этом все маршруты, все достопримечательности, все смотровые площадки, все гостиницы, рестораны и столовые должны быть авторами опробованы лично. Достоверно известно, что «Репейник» не публикует в своих путеводителях скрытую рекламу — плохую столовку здесь никто не расхвалит.

Редактором «от пермского туристического сообщества» выступила путешественница и блогерша Наталья Аксентьева, культовый персонаж краеведческой тусовки. Будучи учредителем и директором туристического агентства, Наталья так и не обзавелась загранпаспортом, ибо все её маршруты и интересы сосредоточены в границах России, а особенно — Пермского края.

В том, что все описанные в книге тропки оттопаны авторами собственноножно, сомнений нет. Ведь иначе как объяснить, что путеводитель полон подробнейших указаний, куда свернуть и как найти тот или иной объект? Всё очень подробно и дотошно, словно авторы дают указания близким друзьям: «пройдёшь семь километров по грунтовой дороге, увидишь информационный стенд, от него ведёт тропа, по которой нужно идти всё время вправо» или «по пути придётся преодолеть две водные преграды, поэтому территория доступна только для внедорожников и в сухой сезон»... Дорога, например, к горе Ослянка дана аж в двух вариантах: для продвинутых джиперов и попроще.

Путеводитель составлен по маршрутному принципу: описания населённых пунктов и других объектов скомпонованы в маршруты — однодневные и многодневные, есть и тематические подборки: «Старинные сёла Осинского района», «Горные восхождения и спелеопоходы в окрестностях Кунгура» и т. д. Пользоваться этим справочным изданием легко и удобно: отличная полиграфия, мягкая, но прочная обложка и очень функциональный дизайн — выделения шрифтовые, цветовые, рамочные не дадут потеряться в пространстве книги, а соответственно, и в пространстве Пермского края.

В общем, если вы давно мечтали сходить на Кваркуш или Помянённый и никак не могли собраться, вам для начала сюда, на страницы путеводителя.