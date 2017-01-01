Под крылом самолёта В Центре городской культуры открылась выставка-воспоминание

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Это уже не первый совместный проект Центра городской культуры (ЦГК) и лаборатории современного искусства «Дом грузчика». Эти две очень разные, но равно неформальные институции давно сотрудничают в деле изучения городских художественных феноменов и особенностей пермского менталитета. Новый проект основателя «Дома грузчика» Алексея Щигалева «Невидимый горизонт наблюдателя» — это тотальная инсталляция, в которой художник использовал самые разные средства — от реди-мейд до кинетической инсталляции, для того чтобы воскресить детские воспоминания о малой авиации и визуализировать рефлексии по поводу её места в жизни позднесоветского Прикамья.

Алексей Щигалев ведёт авторскую экскурсию по выставке «Невидимый горизонт наблюдателя»

В том мире самолётики Ан-2 были примерно тем же, чем нынче являются междугородние автобусы: они осуществляли перемещение людей между малыми городами и посёлками, а также между ними и столицей области. Алексей Щигалев вспоминает, что из его родного посёлка Усть-Чёрная в Коми-Пермяцком округе народ именно на самолётах отправлялся в больницы и по магазинам. Это был не просто транспорт, а некий знак образа жизни. Сейчас малая пассажирская авиация исчезла в Пермском крае полностью. Много говорят о её возрождении, но на заброшенных аэродромах устраивают автогонки и пасут коров.

В работе Щигалева полёты на Ан-2 становятся метафорой взросления человека, постижения мира — и получения горького опыта утрат. Сама малая авиация, не существующая ныне, — тоже утрата, утрата детства и невинности, утрата романтического, полусказочного восприятия мира, где горизонт волшебно раздвигается, стоит над ним подняться.

Эти сложные эмоции взрослого человека, не полностью забывшего опыт детства, выражены в «Невидимом горизонте» очень ярко: можно даже не читать объяснительный текст, написанный куратором Мариной Пугиной, не проходить авторскую экскурсию по выставке, чтобы что-то такое почувствовать.

Не могут не вызвать ностальгических чувств фотографии, напечатанные со старой чёрно-белой плёнки, найденной где-то в мусоре. Кто эти люди? Кем выросли эти дети? Куда отправляется этот самолёт? Когда-то эти кадры многое значили для тех, кто их сделал, и для тех, кто на них изображён. Может быть, аналогичные оттиски до сих пор бережно хранятся в толстом семейном альбоме, а может быть, уже нет людей, которые ими дорожили бы.

Документальные материалы много значат для этой выставки, сделанной по живым воспоминаниям, но не меньше значат и живописные работы Щигалева, а также краткие эмоциональные надписи. Некоторые из них сделаны прямо на стенах помещений ЦГК, а значит, недолговечны и эфемерны, как произведения стрит-арта: к следующей выставке стены безжалостно перекрасят. В экспозиции «Невидимого горизонта» временное и преходящее контрастирует с прочным, вещным и настоящим и сотрудничает с ним: среди экспонатов — детали настоящего Ан-2, привезённые из Музея пермской авиации — ещё одной неформальной частной институции.

Как и положено в тотальной инсталляции, здесь значимы не только отдельные экспонаты, но и взаимоотношения между ними, а они в работе Щигалева складываются очень активно и напряжённо: чрезвычайно интересно наблюдать, как соотносятся картины по мотивам детских воспоминаний — и реальные воспоминания в детских фотографиях художника, или полувоображаемый мир, загадочный ландшафт, когда-то в детстве виденный из иллюминатора самолёта, — и реальные ландшафты на топографических картах.

Метафорическим и эмоциональным центром выставки является кинетическая инсталляция, где жёсткой сетке придана форма условного ландшафта, и эта форма, постоянно движущаяся, проецируется на белый экран. Возникает образ какой-то местности, словно видимой сквозь экраны фантастического звездолёта, выбирающего место для посадки на неизвестной планете.

Когда-то такой планетой была для маленького человека родная Усть-Чёрная.