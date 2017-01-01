Дмитрий Самойлов: Есть внутреннее удовлетворение от того, что мы делаем Глава Перми — об итогах года, подготовке к празднованию 300-летия города и своём месте в политике

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Фото: Константин Долгановский

— Дмитрий Иванович, хотелось бы начать с подведения итогов года. Как вы оцениваете реализацию городских программ в 2017 году? Как я понимаю, не все из них были исполнены так, как хотелось бы.

— У нас 25 муниципальных программ, и я не могу сказать, что какая-то из них была очень плохо исполнена. Более того, я думаю, что горожане оценивают работу городской власти исходя не из того, какие пункты программ выполнены, а какие нет. Скорее всего, оценка основывается на том, как изменился город. Если подходить к вопросу с этой точки зрения, то в этом году гораздо больше получилось, чем не получилось.

Мы системны в своих приоритетах. Мы всегда говорили, что инвестиции в образование — тема №1. В этом году у нас появился новый детский сад — «Конструктор успеха» на Пролетарке, строятся два новых корпуса школ №42 и 59, школы №73 в Кировском районе и №112 в Мотовилихе вышли из капремонта. Мы начали строить сразу два бассейна и ещё один проектируем. У нас есть понимание, что и на каких земельных участках мы будем строить в ближайшие пять лет. Есть полная поддержка по этому поводу краевого правительства и губернатора. Например, губернатор принял решение, что край будет софинансировать строительство пяти школ в Перми.

Если говорить о дорогах, то второй год мы «проходим» текущим ремонтом миллион квадратных метров. У всех на слуху ремонт Северной дамбы, бульвара Гагарина, шоссе Космонавтов, улиц Спешилова, Пушкина. А в развязку на пересечении ул. Свиязева и шоссе Космонавтов мы не вложили ни копейки, она полностью сделана за счёт инвестора. Это пример успешного муниципально-частного партнёрства. Нельзя не отметить, что второй год подряд город получает сотни миллионов рублей по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», это колоссальная помощь в модернизации улично-дорожной сети. Без этой поддержки мы бы не смогли держать такие высокие темпы дорожных ремонтов. Второй пример — программа «Комфортная городская среда», позволившая отремонтировать 185 пермских дворов.

У нас появился новый аэропорт — очень важный инфраструктурный объект для города. Полностью пересмотрено отношение к транспортно-пересадочному узлу, и мы наконец-то сможем реализовать своё давнее предложение — провести трамвай на Парковый. Всё это было сделано благодаря взаимодействию с краевыми властями.

Уже сейчас площадь на Перми I выглядит совершенно по-другому. Ещё несколько месяцев назад там всё было закрыто заборами, а сегодня — два прекрасных здания с подсветкой, полностью восстановленными фасадами.

Нельзя не отметить, что год был насыщенным и с точки зрения политической обстановки: впервые за 17 лет состоялись выборы губернатора, к нам приезжал президент России Владимир Путин.

Если говорить о том, что не до конца получилось, то это — окончательно разобраться с темой аварийного и ветхого жилья. Этот вопрос за год-два, даже за четыре года не решить, несмотря на то что мы очень много вкладываем в решение этой проблемы и используем все механизмы: и развитие застроенных территорий, и строительство муниципального жилья. Будем над этим работать.

— Если говорить о городском хозяйстве, то у меня к вам вопрос-дежавю. Каждый год после первого снега вы устраиваете показательную «порку» — в ручном режиме выстраиваете работу дорожных служб. Вы сами не устали от ситуации, что приходится из раза в раз повторять одно и то же?

— Я не знаю почему, не с меня началось, но уборка снега — это какая-то сакральная тема. Тема политическая. Когда в феврале 2014 года Пермская гордума назначила меня временно исполняющим обязанности главы (до прохождения конкурса), я хорошо запомнил, как Анатолий Саклаков сказал тогда на заседании: «Вот посмотрите: за окном падает снег уже не Маховикова, а Самойлова».

Я помню, как в октябре 2014 года в ручном режиме запускали подрядчиков на уборку снега, потому что они, откровенно говоря, проспали. Это были непростые суббота и воскресенье, но к понедельнику ситуация была нормализована. Тогда я практически все районы объехал. Техника была готова, просто у подрядчиков не было необходимого количества экипажей и рабочих. Я это запомнил надолго, и то, что я сейчас делаю, — это в какой-то мере, если говорить с юмором, ностальгия, а в какой-то мере — тонкая настройка.

Но снег — это не самое страшное, поверьте мне. Нам бы с тротуарами разобраться в нашем рельефном городе, где к тому же постоянные перепады температур. Вот это задачка посложнее. Город как устроен? Часть осадков с крыш сходит на тротуар. Ночью снег и наледь с тротуара убрали, а днём лёд снова образовался... Мы натренировали подрядчиков чистить дороги, следующая задача — натренировать чистить тротуары. Это не так легко, как хотелось бы. Здесь надо использовать больше малогабаритной техники, применять ручную работу, новые противогололёдные материалы. Но при этом баланс цены и качества тоже надо учитывать.

— Вы рассказали про итоги года, давайте теперь поговорим о будущем. Уже сейчас идёт подготовка к празднованию 300-летия Перми. Как на сегодняшний день выстроена эта работа на уровне города: создан ли какой-то проектный офис, определены ли цели и задачи на ближайшие пять лет?

— Во-первых, в связи с юбилейными датами городов-миллионников, таких как Пермь, президентом Российской Федерации подписывается указ. И, насколько мне известно, все необходимые действия со стороны правительства Пермского края и губернатора произведены.

Здесь надо понимать, что 300-летие Перми — это не только день города в традиционном понимании, не просто фейерверк, выступление звёзд эстрады, спортивные мероприятия. Самое главное — это те объекты, которые могут или должны появиться на территории города к юбилею. Это может случиться, только если край и город объединят свои усилия.

Во-вторых, у меня нет никаких сомнений в том, что у нашего губернатора колоссальные лоббистские возможности, и он точно профессионально и грамотно ими воспользуется для того, чтобы привлечь и федеральное софинансирование, и фигуры российского уровня. Речь идёт не только о политиках и чиновниках, но и о бизнесменах, которые могут вложиться в наш город.

Безусловно, городские власти принимают очень серьёзное участие в подготовке совместных проектов в рамках празднования юбилея Перми.

— А можете привести пример таких проектов?

— Та же набережная, о которой сегодня очень много говорится. Максим Геннадьевич показывал президенту эту большую набережную в той части, которая была реконструирована совсем недавно. Владимир Владимирович увидел тот природный размах, потенциал развития, который есть у города, и поддержал губернатора в реализации этого проекта.

Хочу отметить, что в этом году мы провели большой объём работ в нижней части набережной. В следующем году планируем продолжить эту работу. Пермь I и Речной вокзал, о которых я говорил, — это тоже элементы большой набережной.

— Да, но это всё происходит на уровне края. А мне бы хотелось узнать, что город планирует делать?

— А как вы себе это представляете? Что город отдельно от края готовится и празднует?

— Нет, я поэтому и спросила, как вы будете принимать участие в подготовке к 300-летию Перми. Может, вы создадите рабочую группу, которая будет вырабатывать свои предложения для края и обеспечивать взаимодействие, или что-то ещё?

— Когда будет создан оргкомитет, работа в нём будет разбита по определённым направлениям. Появится несколько рабочих групп. Кто-то будет работать над подготовкой событийного уровня, кто-то займётся инфраструктурными объектами. И я думаю, что будет создана рабочая группа, которая будет заниматься идеологией. Это большая совместная работа краевых и городских специалистов.

— Может быть, у вас как у главы города есть какие-то свои проекты, идеи? Что из инфраструктурных объектов кроме набережной вы хотели бы увидеть через пять лет?

— Конечно, свои идеи и проекты есть. Но мы взаимодействуем с краевым правительством, чтобы проекты становились общими. Например, опять же набережная или транспортная инфраструктура — ул. Строителей, развязка Транссиба — ул. Героев Хасана, ул. Революции — всё это мы делаем или планируем делать вместе с краевыми властями. При этом не забывайте, что львиная доля средств на эти проекты — краевая, соотношение составляет 75% краевого и 25% городского бюджета соответственно. Вы считаете, такие проекты могут быть реализованы только силами города? Конечно, нет.

— Вы возглавляете Общественный совет по топонимике. По моей информации, подготовлен документ с предложением о переименовании улиц, у которых спорные названия. Параллельно сейчас идёт сбор подписей, чтобы переименовать ул. Каляева. Планируете ли вы рассмотреть этот вопрос на заседании совета?

— Переименование улиц, безусловно, очень важная тема. Но я подхожу к этому несколько иначе. Не хотелось бы переименовывать ул. Каляева или ещё какую-то просто так. Надо отработать системный подход. У нас есть десятки земляков, исторических личностей и наших современников, которые внесли колоссальный вклад в создание и развитие нашего города. Имён и фамилий этих земляков до сих пор нет на карте города. Тот же Татищев — отец-основатель Перми. Есть у нас улица Татищева? Нет. Улица Модераха, первого губернатора Пермской губернии, есть? Нет. Улицы, названные в честь знаменитых меценатов и купцов — Смышляева, Любимова, Мешкова, — есть? Нет. Борис Всеволодович Коноплёв руководил областью 16 лет — есть у нас его улица? Тоже нет. На мой взгляд, надо принять решение и все новые улицы и переименования завести в эту логику. И системно отрабатывать этот вопрос, в том числе и к 300-летию города.

— Планируете ли вы возобновить действие рабочей группы по внесению изменений в Устав Перми? Правда ли, что обсуждается возможность отказаться от смешанной системы формирования гордумы? Есть ли такая необходимость, на ваш взгляд?

— Я не слышал о таком. На сегодняшний момент устав будет приводиться в соответствие с действующей редакцией 131-ФЗ. Речь идёт о технических правках. Ничего существенного пока не планируем. Тем более вы говорите о системе формирования гордумы. У нас только в 2016 году городская дума впервые избиралась по смешанной системе. И ещё раз менять... Я не сторонник таких быстрых изменений устава.

— Дмитрий Иванович, вы работали в разных статусах: в бизнесе, были министром, занимались политическими вопросами, когда возглавляли администрацию губернатора. Насколько комфортно вы себя ощущаете в кресле главы города?

— С точки зрения внутренней оценки я ощущаю себя очень гармонично и комфортно. А с точки зрения оценки внешней я считаю, что её должны давать прежде всего горожане.

— Вы это рассматриваете как промежуточную точку в карьере или хотели бы закрепиться на этом месте?

— Я три года проработал главой администрации и год — главой города и хотел бы продолжать начатое.

— Почему вы этого хотите?

— Потому что очень много сделано, а очень многое ещё не сделано. Я считаю, что мы городской командой добились очевидных результатов за последние годы. Например, у нас появилось 40 (построенных и отремонтированных) детских садов, впервые за последние 20 лет построены новые школы. Но сейчас надо заниматься уже задачами иного порядка — это прежде всего принципиальные, качественные изменения городской среды, городского пространства.

— Что вам нравится, а что не нравится в работе главы города?

— Не нравится, наверное, то, что иногда остаётся очень и очень мало времени для того, чтобы просто побыть с семьёй. Иногда такой круговорот событий, что на это не хватает времени даже в выходные дни.

А нравится то, что город меняется, и ты видишь плоды своих усилий. Новый корпус «Дягилевки», школа «Мастерград», спорткомплексы, дороги, набережная… Есть внутреннее удовлетворение от того, что мы делаем командой, от результатов, которые многие десятилетия будут приносить пользу городскому сообществу.

— В следующем году нас ждут выборы президента. Какую роль в этом процессе будут играть городские власти или вы попробуете остаться «вне политики»?

— Я могу вам сказать, что в теперь уже далёком 2000 году я был заместителем руководителя областного штаба по выборам президента. Тогда область показала очень достойный результат, и я с полной уверенностью и искренне говорю, что с тех пор я являюсь сторонником Владимира Владимировича Путина. Я хорошо помню 1990-е годы и чётко понимаю, через какие рифы и штормы Владимир Владимирович провёл страну.

Что касается предстоящих выборов 2018 года, то моя задача как главы города — максимально содействовать тому, чтобы выборы на территории Перми прошли спокойно и организованно. И, разумеется, как гражданин России, сам буду принимать участие в голосовании.