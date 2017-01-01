Заграница нам поможет Благодаря внешнеэкономическим связям экономика Прикамья начала расти

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Минувший год стал поворотной точкой в развитии экономики Пермского края. Теперь уже очевидно, что если на 2014—2015 годы пришлась острая фаза кризиса, 2016-й стал «годом зеро» и периодом вялой стагнации, то в 2017 году началось постепенное восстановление экономики. Его основной причиной стало оживление мировой экономики, потянувшее за собой рост эскспортно ориентированных отраслей региона.

Вышли в плюс

Индекс промышленного производства в Пермском крае по итогам января—ноября 2017 года составил 104,2%, и это даже больше, чем средняя по России цифра (101,2%). Стоит отметить, что этот показатель поднимался выше отметки 100% уже с конца прошлого года, однако тогда это нельзя было считать устойчивой тенденцией, поскольку она касалась не всех отраслей. Теперь ситуация иная: подавляющее большинство отраслей промышленного сектора по итогам 11 месяцев стабилизировались и начали увеличивать объёмы выпуска продукции.

Например, химическая и нефтехимическая отрасли, в сумме дающие около 40% промышленной продукции региона, увеличили выпуск на 7 и 8% соответственно. При этом объёмы отгрузки возросли на 109 и 150% соответственно, что даёт основания ожидать сохранения этой тенденции в будущем.

Объёмы производства пищевой промышленности увеличились в этом году на 6%, текстильной — на 8%, выпуск бумаги и бумажных изделий возрос более чем на 6% — примеров немало. Есть отрасли, совершившие в 2017 году настоящий рывок: это производство напитков (+19%), производство лекарственных средств и материалов, производство резиновых и пластмассовых изделий (+20%), применяемых в медицинских целях (+43%), полиграфия (+62%). В целом из важнейших обрабатывающих производств спад сохранился только в машиностроении и металлургии.

По итогам года отсутствует рост в добывающей промышленности, индекс производства — 99,4%. Однако в течение года объёмы производства не были равномерными. В начале года, когда цены на нефть Urals были выше $50 за баррель, добыча увеличивалась, ближе к середине года нефть опустилась ниже $50, и объём добычи в Пермском крае стал снижаться.

Трудно ожидать, чтобы все отрасли экономики в один момент перешли от спада к росту. Однако в большинстве из них положительные тенденции уже заметны. Например, из-за длительности производственного цикла и психологических особенностей рынка строительная отрасль всё ещё находится в отрицательной зоне относительно показателей прошлого года, однако глубина спада в последние месяцы снижается. То же можно сказать и о рынке пассажирских и грузовых перевозок.

Позволить себе немного больше

К ноябрю 2017 года впервые с начала кризиса остановился спад оборота розничной торговли, причём объём продаж продуктов питания даже начал расти, а оборот общественного питания оказался ниже уровня прошлого года лишь на 1,2%. Для сравнения: в прошлом году оба показателя снизились на 5,5 и 12% соответственно.

Сектор услуг оказался самой мобильной частью потребительского сектора региона: за прошлый год его оборот упал на 5%, а за январь—ноябрь этого года увеличился более чем на 4%. Такой скачок произошёл в первую очередь благодаря сектору коммунальных услуг (+4% к прошлому году в сопоставимых ценах), медицинских (+9%), телекоммуникационных (+15%) и туристических услуг (+40%).

Выпуск продукции в химической отрасли вырос на 7%

Всё это не означает, что покупательная способность людей восстановилась до докризисного уровня — к сожалению, до этого ещё очень далеко. Однако в краткосрочном периоде жители Прикамья действительно почувствовали себя лучше. Средний уровень зарплат растёт, а инфляция уже не полностью «съедает» этот прирост. По данным Пермьстата, за 11 месяцев года потребительские цены выросли всего на 1%, причём на продукты питания даже снизились на 0,3%. Год назад общая инфляция составляла 5,4%, по продовольственным товарам — 4,8%. Вопрос о том, насколько эти цифры отражают реальную ситуацию, остаётся дискуссионным, однако факт замедления темпов роста цен, пожалуй, не вызывает сомнений.

В результате люди позволяют себе потреблять немного больше, чем в прошлом году. Если учесть, что кризис 2014 года был именно «кризисом потребления», это положительный процесс. Свою лепту в него вносит и розничное кредитование, именно в 2017 году восстановившееся до докризисных уровней.

Ложка дёгтя

И всё-таки говорить о том, что начавшееся восстановление экономики будет быстрым, не приходится. До сих пор ряд индикативных показателей находится в «красной зоне», что, с одной стороны, свидетельствует о том, что несколько серьёзных проблем до сих пор не решены, а с другой — тормозит дальнейший экономический рост. Речь идёт в первую очередь о состоянии рынка труда и инвестиционном климате.

Регион неизменно занимает позицию «середнячка» с точки зрения инвестиционной привлекательности, и в декабре это вновь было подтверждено свежим рейтингом «Эксперт РА». Но это лишь оценка, пусть и рассчитанная по проверенной годами методике. Хуже другое: по данным Росстата, за первые три квартала текущего года объём инвестиций в целом по России увеличился на 4,2%. Положительная динамика отмечена примерно в половине регионов, в числе которых есть и те, чью инвестиционную привлекательность рейтинговые агентства также оценили как не самую высокую. Однако результат Пермского края — снижение объёма инвестиций в основной капитал на 7% по сравнению с уровнем января—сентября прошлого года. Можно говорить даже об ухудшении ситуации: год назад за этот же период спад составил 4%.

По оценкам «Эксперт РА», в последние годы это связано с тем, что инвесторы видят экологические и управленческие риски в Пермском крае.

За те 12 лет, что «Эксперт РА» рейтингует регионы, по уровню экологического риска Пермский край опустился с 56-го до 66-го места в списке регионов, хотя за последний год и «отыграл» одну позицию. Основной фактор здесь — высокий уровень загрязнения окружающей среды, поясняют в «Эксперт РА». Пермский край занимает одно из худших мест по объёму выбросов в атмосферу от стационарных и от передвижных источников, а также по сбросу загрязнённых сточных вод.

Но хуже всего обстоит дело с управленческими рисками — восьмое место в 2006 году, но 72-е место в 2017-м. Эта позиция характеризует качество управления регионом и оценивается в «Эксперт РА» по следующим параметрам: качество управления бюджетом, наличие программно-целевых документов, степень развитости системы управления, а также уровень младенческой смертности как интегральный показатель результатов работы социальной сферы.

Как и объём инвестиций, ситуация на рынке труда свидетельствует о системных проблемах экономики региона. Уровень безработицы, рассчитанный по методике Международной организации труда (применяется в системе официальной статистики России), в течение 2017 года снижался. Но тут есть два «но». Во-первых, одновременно снижалось количество занятых рабочих мест и объём потребности организаций в рабочей силе, что свидетельствует о сохранении стагнационных процессов в экономике. Во-вторых, высоким остаётся количество людей, работающих неполный рабочий день либо находящихся в простое или отпуске без сохранения заработной платы.

От наступающего года стоит ждать сохранения тенденции к росту. Высказывать такие прогнозы позволяют два фактора: первый — подъём, который переживает мировая экономика, второй — зависимость от неё российской экономики. Собственно, мы уже сейчас можем наблюдать результат этой зависимости, поскольку успехи химической и нефтехимической промышленности связаны с внешней торговлей. Вопрос в том, в какой степени Пермский край сможет воспользоваться этими возможностями, учитывая факторы-ограничители, в том числе невысокую инвестиционную привлекательность.