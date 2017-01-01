Гримасы счастья Кто в Краснокамске является противником объединения и, главное, почему?

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На декабрьской пленарке депутаты Краснокамской городской думы 18 голосами из 19 проголосовали за проведение публичных слушаний по инициативе наделения городского поселения статусом городского округа. Если не принимать во внимание юридическую терминологию процесса, то можно смело констатировать, что народные избранники сделали первый шаг на пути объединения Краснокамска. Однако результаты почти единодушного голосования не вводят в заблуждение местные элиты. Они знают, что при публичной и безоговорочной поддержке есть и те, кто на деле будет городить ещё немало препятствий на пути объединения.

Вроде бы подавляющее число чиновников и депутатов различных уровней в Краснокамске не против объединительного процесса. Выгоды для территории налицо: это и сокращение бюджетных трат, и прекращение дублирования функций районной и городской администраций, и сохранение надбавок для селян. Все также понимают, что происходит это с подачи и под контролем главы региона Максима Решетникова. Так что же — все довольны, все улыбаются?

С виду да, но улыбки эти сродни пресловутым «американским улыбкам». Можно лицезреть 32 белоснежных зуба, но поверить в искренность чувств при этом почему-то сложно. Есть в этом что-то ненастоящее, неискреннее. Так и здесь: полный «одобрямс» публично и одновременно — закулисная борьба за срыв объединительного процесса. Короче говоря, есть те, кто одной рукой грешит, а другой — крестится.

По закону жанра больше всех теряет от объединения тот, кто больше всего имеет. О начальственных креслах речь вовсе не идет. Согласно закону все главы и депутаты после возникновения городского округа обязаны сложить свои полномочия. Единый представительный орган власти будет сформирован в сентябре следующего года. Но политическое влияние и бизнес-интересы некоторых местных игроков претерпят значительные изменения.

До недавнего времени наиболее влиятельной политической фигурой в Краснокамске считалась лидер регионального отделения партии «Яблоко», депутат Земского собрания Ольга Колоколова. На протяжении последних лет она принимала активное участие во всех местных политических раскладах. Сумела «загипнотизировать» прежнего губернатора Виктора Басаргина и вместе с ним добиться отставки главы города Юрия Чечёткина, сформировала из своих сторонников большинство в городской думе, захватила коммунальный рынок Краснокамска и приобрела высокого покровителя в лице вице-премьера краевого правительства Антона Удальёва. Понятно, что объединение для неё — это начало конца. Потерю влияния, быть может, Ольга Аркадьевна и пережила бы, но после «обнуления» властных отношений вполне могут вскрыться любопытные факты различных преференций для её бизнеса, которые, вероятно, заинтересуют правоохранительные органы.

Уже сейчас в прессу начали просачиваться сведения о политическо-коммунальных делах в Краснокамске, активное участие в которых принимали первые лица города. Дела о преднамеренном банкротстве муниципальных унитарных предприятий считаются у силовиков одними из самых сложных. Ведь необходимо не только выявить направление финансовых потоков, разобраться с экономическим положением предприятия, но и доказать умысел ответственных лиц. Разгадать ребус с тяжелой финансовой ситуацией, сложившейся на МУП «Водоканал» из-за непогашенной дебиторской задолженности за отпуск воды и приём сточных вод, следователям будет непросто. Ведь даже депутаты городской думы не знают всей правды о бедственном положении муниципального предприятия. Им просто не предоставляют для ознакомления финансовые документы. Зато они с удивлением для себя обнаружили, что на днях в городе было зарегистрировано новое муниципальное предприятие «Водоканал-2» — по сути, «двойник» прежнего.

Этим нехитрым приёмом, как правило, пользуются недобросовестные руководители управляющих компаний. Может, кто-то знающий из этой отрасли посоветовал главе городского поселения Юлии Потаповой именно таким образом решить проблемы с накопившимися долгами? Если это так, то можно только подивиться отваге этой женщины! Ведь ещё на слуху печальная история, когда два года назад руководители управляющих компаний ООО «Росо» и ООО УК «Росо» из Краснокамска получили реальные сроки за мошеннические действия с платежами за тепло. К слову, один из осужденных коммунальщиков тоже был депутат. И вот — новая история?

Между тем, согласно сведениям о дебиторской задолженности МУП «Водоканал» становится ясно, кто заинтересован в прощении долгов. Больше других городу задолжали как раз фирмы Ольги Колоколовой. ПКФ ООО «Уралкомп» — 12 млн 266 тыс. 579 руб. и ООО «Уралкомп» — 2 млн 518 тыс. 631 руб. И это без учёта маленьких управляющих компаний, которые, как считается, так или иначе аффилированы «главному коммунальщику города».

Когда перед МУПом только-только замаячила угроза банкротства, один из крупных поставщиков, которому «Водоканал» должен более 5,5 млн руб., предложил городским властям воспользоваться услугами коллекторского агентства. Глава города ответила категорическим отказом. Дескать, будем обращаться в отдел судебных приставов, заниматься разъяснительной работой в СМИ, отправкой претензий... Но самое пикантное в этой истории, что ни одного предупреждения в адрес наиболее крупного должника по платежам за воду — «Уралкомпа» и его руководителя — не поступало. Легко Юлии Анатольевне быть щедрой за бюджетный счёт!

Причины столь тёплых отношений двух руководителей лежат на поверхности. Своему назначению на мэрскую должность вчерашний директор (и учредитель) Краснокамской районной фильтровальной станции обязана в первую очередь Ольге Колоколовой. Именно она посоветовала прежнему краевому руководству обратить внимание на эту, казалось бы, нейтральную фигуру. Видимо, теперь пришла пора отрабатывать политические обязательства.

Хотя непонятно, чего здесь больше со стороны Юлии Потаповой — искренней благодарности или холодного расчёта. Как известно, «водная тема» в Краснокамске одна из самых наболевших. Место расположения местного водоисточника, откуда ведёт забор КРФС, не соответствует санитарным нормам, закрепленным законодательством. Неудивительно, что город дважды подвергался техногенным авариям, и жители оставались на несколько суток без воды. Вдруг, не дай бог, Роспотребнадзор в третий раз обратит внимание на неблагополучную ситуацию с водой в городе? Поэтому иметь в союзниках влиятельного депутата не помешает. Тем более, что Ольга Колоколова всегда готова помочь неопытному мэру — словом и делом.

Кстати, о делах. Неизвестно кому из них двоих пришла в голову мысль об изменениях подходов в кадровой политике, но это просто какое-то муниципальное ноу-хау. Лояльность депутатского корпуса, оказывается, можно получить раздачей директорских постов в муниципальных унитарных предприятиях. Из 20 депутатов городской думы семь человек занимают руководящие посты в МУПах.

«Раздача слонов», однако, обернулась конфузом. Так, депутату Светлане Атамановой, назначенной четыре месяца назад директором ДК Гознака, коллектив выразил недоверие. Сотрудники муниципального учреждения культуры в своем открытом письме отметили, что Светлана Алексеевна приняла решение перед празднованием 55-летия ДК закрыть его на ремонт, оптимизировать расходы и сократить часть персонала. И вообще, дескать, получила должность по представлению главы Краснокамска Юлии Потаповой без какого-либо конкурса.

Другой скандал, связанный с назначением на должность директора МУП «Гостиница «Кама» Полины Казанцевой, падчерицы мэра, дошел до краевых властей. В письме за подписью заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Яны Дорофеевой черным по белому начертано: «Анализ дополнительно запрошенной информации позволил установить наличие фактов, свидетельствующих о нарушениях требований антикоррупционного законодательства главой городского поселения — главой администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края Потаповой Ю. А.» Судя по всему, скоро одним «своим» директором станет меньше.

Все эти скандалы плюс начавшийся объединительный процесс доставляют немало хлопот создавшемуся тандему. Отточенный механизм управления депутатским мнением стал давать сбой. Ведь как показывает социология, подавляющее большинство горожан приветствуют объединение местных уровней власти. Тем паче, тот пункт неизменно фигурировал в предвыборных депутатских программах. Поэтому противники объединения попытались в декабре изменить расклад сил в думе. На внеочередном заседании было предложено лишить полномочий двух депутатов, поддерживающих процесс объединения, за неполные сведения в декларациях о доходах. Но из 16 присутствующих депутатов «казнить» своих коллег согласились только трое. Это, похоже, сейчас реальный расклад политических сил в думе.

В общем, Ольге Аркадьевне и Юлии Анатольевне сейчас только и остаётся, что вспоминать о былом могуществе. Может статься, что по окончанию объединительного процесса кое-кому из начальников станет не до смеха, и гримасы счастья сменятся на более естественное выражение на лицах вчерашних руководителей.

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P. S. Буквально на днях в ОВД Краснокамска поступило заявление от одного из депутатов краснокамской городской думы. Он сообщил, что в ночное время получал СМС-сообщения с телефона главы города Юлии Потаповой оскорбительного содержания. Депутат воспринял это ночное хамство как унижение чести и достоинства, а также давление и понуждение к поддержке всех инициатив, исходящих от главы города. Поводом он считает свою позицию, высказанную по вопросу преобразования Краснокамского городского поселения в городской округ. Сейчас правоохранительными органами проводится проверка.