«Денежки капают» Пермяки нацелились на покупку «электронного золота»

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Ажиотаж вокруг криптовалют затронул и Пермский край. Новым видом инвестиций заинтересовались как профессионалы, так и обычные люди. Впрочем, эксперты предостерегают от следования всеобщему хайпу: бизнес в этой сфере остаётся высокорискованным, а в условиях отсутствия правил игры и защиты «от дурака» ещё и небезопасным.

Затраты на оборудование для майнинга окупаются за шесть месяцев

Майнят все

Пермяки активно интересуются возможностями инвестирования в криптовалюты. Косвенно это подтверждает возросшее количество предложений о продаже оборудования для майнинга на различных рекламных площадках.

«Общий хайп привёл к тому, что майнингом интересуются практически все, от портного до водителя такси», — говорит криптоинвестор Виталий Носов, опыт работы которого в этой сфере составляет уже три года. Один из продавцов на Avito Игорь Сиротский подтверждает: с лета наблюдается дефицит видеокарт (используют для майнинга криптовалюты), что привело к росту их стоимости в несколько раз. Проблемы с доставкой оборудования в Пермь, по его словам, поставщики испытывают до сих пор.

Отметим, что для приобретения необходимого оборудования для майнинга, по словам продавцов, необходимо от 80—100 тыс. руб. Максимальные суммы на обустройство ферм достигают 4 млн руб. Но, по словам представителя компании Bitfan, есть клиенты, которые готовы покупать контейнеры, «начинка» которых стоит 30—40 млн руб. Эксперты добавляют, что особенностью всех таких инвестиций является быстрое моральное устаревание машин: «Есть пример: доходность одной из ферм сначала составляла порядка $140 в день, а потом упала до нескольких рублей. Оборудование быстро устаревает, поэтому этот вопрос требует большого внимания со стороны инвестора».

Криптовалютный трейдер и топ-партнёр проекта Alpha Cash Дмитрий Фаворов уверяет, что получить высокий доход от криптовложений можно при соблюдении трёх правил: никаких кредитов, грамотная диверсификация, долгосрочная стратегия. При таком подходе торговля и покупка криптовалюты имеет гораздо большие перспективы, чем вложение средств в майнинговое оборудование.

Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, считает, что в перспективе инструменты на основе криптовалют могут быть даже более интересными для инвесторов физических лиц, чем сама криптовалюта. Они могут обеспечить диверсификацию криптовложений, более простое и быстрое проведение операций, позволят получить дополнительную доходность за счёт профессионального управления активами. Однако это станет возможным не ранее, чем рынок криптовалют будет официально признан и урегулирован.

Три вида инвесторов

Несмотря на всеобщее внимание к теме, количество пермяков, которые готовы реально вложить средства в этот инструмент, пока невелико, говорит Игорь Чукаев, генеральный директор ООО «Инвестлэнд». «Дать количественную оценку сложно. Возможно, это 1—2% экономически активного населения. С точки зрения распределения по регионам, можно ориентироваться на пропорциональность запросов информации на эту тему в поисковиках. По данным «Яндекса», 27% запросов на слово «криптовалюта» приходит из Москвы, 8% из Санкт-Петербурга, 65% из регионов. По слову «биткоин» показатели 30, 8, 62% соответственно», — рассказывает эксперт.

Представитель компании Bitfan отмечает, что юридические лица пока не имеют законных возможностей работать в этой сфере, а потому наблюдают со стороны. В связи с этим главными игроками на рынке стали частные инвесторы.

Старший эксперт Центра стратегических разработок Михаил Комин называет три типа людей, инвестирующих в криптовалюты в России.

Михаил Комин, старший эксперт Центра стратегических разработок:

— Первый тип — традиционные рисковые инвесторы. Часть их портфелей уже года с 2015 уходит в биткоин, а сегодня и в другие криптовалюты. Второй тип — представители IT и digital-отрасли. Из-за бума разработок в сфере технологий распределённых реестров (блокчейна, например) они работают с криптовалютами, инвестируют в проекты, выходящие на ICO. Здесь особой популярностью пользуется российский Ethereum. Третий тип — случайные и разовые покупатели, приобретающие криптовалюту либо как средство анонимизированной оплаты иных товаров (к примеру через darknet), либо на волне взлёта популярности биткоина и новостей о нём, решившие на часть свободных вложений купить криптовалюты.

Криптоинвестор Виталий Носов говорит, что поверил в криптовалюту ещё три года назад, когда количество посвящённых исчислялось единицами. «В 2015 году мой бизнес не развивался, ситуация была тяжёлой. Но я общался с профессионалами в этой сфере и уже тогда понимал, что за этой валютой будущее. Первая инвестиция в dash составляла всего 1,5 тыс. руб. За полтора года стоимость этой валюты выросла в 35 раз», — рассказывает собеседник.

Майнингом Виталий занялся в августе 2016 года: «У меня получилось, я начал рассказывать об успехе своим друзьям и знакомым. Тогда в эту идею поверили немногие, лишь несколько человек вложили суммы порядка 200 тыс. руб. и сейчас крайне счастливы. Капитализация этих инвестиций сегодня составляет 1,4 млн руб. и выше».

Майнер Антон Хохряков, стартовавший в этом году, говорит, что доволен результатом: «В зависимости от курса биткоина доход моей фермы достигает $1000 в месяц, а затраты на электричество всего порядка 4 тыс. руб. в месяц. Вложения небольшие, всё работает, денежки капают». По его словам, он намерен накопить полученную от майнинга сумму и вложить её в криптовалюты.

Представитель компании Bitfan отмечает, что криптоинвесторами движут страх и жадность. «Страшно, что или не успеешь воспользоваться моментом и заработать, или обесценятся твои инвестиции, или вмешается государство и запретит такие операции. Но жадность выходит на первый план, ведь это так просто: можно зарабатывать, ничего не делая», — говорит эксперт.

Как говорит Игорь Чукаев, вложения в криптовалюты пока, как правило, являются краткосрочной спекуляцией: заработать на текущем росте 100—200—300% и успеть «выскочить» до серьёзного падения. Людей, которые действительно инвестируют на 3—5—10 лет, пока единицы, и почти все они занимаются криптовалютами не первый год. По оценкам эксперта, 90% вложений осуществляется в биткоины.

И действительно, окупаемость затрат, по словам экспертов, феноменальна: пять—шесть месяцев при нынешнем высоком курсе биткоина и других криптовалют. При падении курса это время составит семь—восемь месяцев. Собеседники рассказывают, что громких случаев обогащения нет, но «сплошь и рядом примеры, когда инвесторы увеличили своё состояние в два—семь раз».

Риски и защита «от дурака»

Любой инвестиционный инструмент имеет свои риски, однако в случае криптовалют они весьма специфичны. Первое, на что советует обратить внимание Игорь Чукаев, — это их сверхволатильность: стоимости валют даже из первой десятки могут в день меняться на 50%, а это огромный риск.

Два других наиболее серьёзных риска так или иначе связаны с неурегулированностью обращения криптовалют в России. «Почти каждую неделю проходят сообщения об очередном взломе кошельков, блокировке бирж, утере приватных ключей пользователями с инвестициями на несколько десятков миллионов USD. Нужно понимать, что отсутствие правил игры даёт жуликам возможность безнаказанно обогатиться за счёт честных инвесторов», — говорит Игорь Чукаев.

Эксперт полагает, что риск безопасности наиболее высок в случае прямой покупки, особенно за наличные средства. Эксперт советует пользоваться специализированными сервисами и биржами, где можно зарегистрироваться, открыть счёт, перевести на него небольшую сумму и купить криптовалюту.

Остаётся ещё один вариант — воспользоваться помощью посредников, принимающих деньги от людей и размещающих их не только непосредственно в криптовалюты, но и в разного рода продукты на их основе. Однако, по оценкам Марата Сафиулина, из тех компаний, которые сегодня активно привлекают инвесторов, большинство — крайне рискованные.

Марат Сафиулин:

— Особенно серьёзные вопросы вызывает практика привлечения клиентов к инструментам с фиксированной доходностью. В 2017 году любое инвестирование в криптоактивы позволило бы обогатиться и самой компании, и привлечённым ею инвесторам — физическим лицам. Однако на рынке криптовалют вполне вероятна ситуация затяжной коррекции. Полагаю, что какими бы сегодня бешеными темпами ни росли котировки криптовалют, предлагать инструменты с высокой фиксированной доходностью могут только компании, которые готовы к невыполнению обязательств по возврату привлечённых денег. Доверяя никому не известной компании в условиях отсутствия нормативного регулирования, отраслевого саморегулирования, надзора, сколько-нибудь значимой истории рынка и его участников, люди добавляют к естественным рискам криптовалют как инвестиционного инструмента риск недобросовестности профессионального «криптопартнёра».

Наконец, ещё один момент, на который советует обратить внимание Игорь Чукаев, — это регуляторный риск. Не исключено, что завтра или через год российские законодатели поставят торговлю криптовалютами и майнинг вне закона для физических лиц. «Что делать в таком случае законопослушным гражданам, как возвращать свои инвестиции, непонятно», — говорит эксперт.

Опрошенные инвесторы отмечают, что принимают все обозначенные риски и стараются донести их и до своих клиентов. Виталий Носов рассказывает, что проводит мастер-классы, на которых рассказывает не только о возможностях, но и о правилах безопасности. «Кроме того, я всегда отказываюсь работать с людьми, которые ради майнинга и покупки криптовалюты готовы взять кредит или продать последнее имущество. Необходимо помнить, что это высокорискованный бизнес», — говорит он.

Выход из тени

Эксперты сходятся во мнении, что легализация операций с криптовалютой снимет множество проблем этого инвестиционного инструмента и препятствия к его развитию.

Марат Сафиулин:

— Если криптовалюты будут признаны финансовым инструментом, появятся основания для ограничения самостоятельного использования некоторых из этих инструментов неквалифицированными инвесторами. Ряд операций с криптоактивами может попасть под действие закона «О защите прав потребителей». В отношении маркетинговой активности криптокомпаний будет действовать закон «О рекламе». Но главное, что легализация рынка даст возможность начать очищение сектора от откровенных мошенников и авантюристов.

Но и после того как это произойдёт, полагает эксперт, государство не должно стимулировать граждан инвестировать в криптоактивы до выполнения как минимум трёх важных условий, обеспечивающих безопасность потребителей, инвесторов. Первое — очищение рынка от недобросовестных участников. Второе — отработка всех технических вопросов о функционировании рынка криптоактивов (должны существовать чёткие и однозначные алгоритмы совершения операций на этом рынке, а используемые программно-технические средства должны сертифицироваться). Наконец, третье условие — это создание системы гарантирования криптосбережений.

В последней декаде декабря биткоин обновил исторический максимум и достиг рекордных $19 000. На фоне такого впечатляющего роста серверы крупных криптовалютных бирж и онлайн-кошельков не выдерживали нагрузки, сайты этих платформ периодически уходили в офлайн. Ряд инвесторов опасаются, что такой стремительный рост может привести к усилению внимания государственных регуляторов к криптовалютам. Другие уверены, что вниманием государства этот рынок и сейчас не обделён: мировые центробанки раздумывают над тем, как это движение взять под контроль и возглавить.

Дмитрий Дригайло, вице-президент ГК TeleTrade:

— Идёт настоящая биткоин-лихорадка. Эта история бешено популярна, никем и ничем не регулируется, и никто не знает, когда всё это рухнет. А рухнет обязательно, потому что рынок биткоина — надувающийся пузырь: год назад биткоин стоил $800, сегодня его цена — $16 тыс. Так не бывает. При этом среди аудитории, с которой я общаюсь, есть люди, которые купили видеокарты, набрали команды специалистов, умеющих писать программные коды, настроили производство и майнят криптовалюту. В России таких тысячи. Так вот, они при лопнувшем пузыре будут в плюсе. А вот те, кто покупает биткоины, окажутся в минусе, если не успеют вовремя из этого процесса выйти.

Что касается крипторубля, эта идея мертворождённая. Это история о том, как очень хочется регулировать то, что нельзя регулировать. Государство в какой-то момент подумало: если нельзя запретить, то надо возглавить, и объявило об этом. Через три дня стало понятно, что возглавить это никак нельзя. Но поскольку мысль уже вылетела, её надо «прокачать».

Игорь Чукаев, генеральный директор ООО «Инвестлэнд»:

— Уже по итогам 11 месяцев 2017 год можно смело назвать годом блокчейна и криптовалют. Сейчас не проходит и дня, чтобы тему криптовалют не поднимали в СМИ, называя их то «новой экономикой», то «аферой тысячелетия».

Очень много в последнее время говорится и о создания крипторубля. Основная идея — дать гражданам России контролируемый инструмент для работы с криптовалютами при условии, что все сделки купли-продажи будут проходить через крипторубль. Но дело в том, что сама идея создания централизованной криптовалюты идёт вразрез с децентрализацией, лежащей в основе блокчейн-технологии. Второй важный вопрос — как организовать контроль над сделками с криптовалютами, проводимыми без использования крипторубля. Третья проблема, с которой столкнутся инициаторы идеи, — создание отдельной инфраструктуры для проведения торгов. ММВБ и СПФБ в существующем виде явно не подходят для этих целей. Суммируя эти факторы, мы приходим к выводу, что идея запуска крипторубля как элемента контроля и регулирования крипторынка в России в настоящий момент малореализуема.

Марк Гойхман, трейдер и аналитик:

— Центральный банк, говоря о создании крипторубля, хочет соединить «коня и трепетную лань». То есть преимущества криптовалют, связанные с анонимностью, распределённым реестром, защищённостью, невозможностью подделок, перенести в систему крипторублей.

Частично это может дать эффект там, где в криптовалютах обслуживаются законные операции. Например, банковский аккредитив на блокчейне проходит за 15 минут, без блокчейна — за пять дней. Преимущества технологии огромные. И в той мере, в какой будет обслуживаться законный оборот, крипторубль имеет право на существование и, видимо, будет введён. Но его цепочка на блокчейне ограничена, и он ни в коей мере не заменит криптовалют. Тем более что, по мнению европейских экспертов, сейчас 80% операций в криптовалютах незаконны.

Наталья Кондрашова, директор Пермского филиала «БКС Премьер»:

— Чикагская биржа объявила старт торгов фьючерсов на биткоин. В РФ подобного пока не наблюдается, наоборот, периодически слышны заявления официальных лиц, требующих не допускать каких-либо операций с биткоином. Учитывая крайне осторожную оценку криптовалют со стороны финансовых властей РФ, в обозримом будущем торговля фьючерсами на биткоин на отечественных биржах маловероятна.

Размер масштабного пузыря, который образовался на рынке криптовалют, пока значительно меньше, чем во время печально известного «краха доткомов», когда в переоценённые акции технологических компаний за короткий срок было вкачано до $4 трлн спекулятивного капитала, однако «биткоиновая лихорадка», охватившая мир, очень напоминает сценарий с доткомами. Последствия схлопывания могут быть для финансового рынка тем болезненнее, чем сильнее криптовалюты будут интегрированы в глобальный рынок. И в этом отношении появление фьючерсов на биткоин может удовлетворить текущий ажиотажный спрос, но впоследствии способно сыграть злую шутку с финансовыми рынками.