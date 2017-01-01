Постоянная переменная пермской политики «Новый компаньон» вспоминает главные события уходящего года

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Этот год был для Пермского края очень неспокойным: внезапно у региона появился новый губернатор, по нескольку раз обновлялся состав правительства, отменялись решения предыдущей власти и возникали совсем неожиданные новые планы. Пермь всё время готовилась к визитам то президента, то чиновников всех мастей, пыталась стать точкой притяжения для айтишников и городом для молодёжи. А в это время проходили митинги, срывы выборов в районах и сбывались до смешного давние мечты.

Январь

В январе тогда ещё губернатор Пермского края Виктор Басаргин завершил начатую в декабре административную реформу, когда были уволены глава краевого правительства Геннадий Тушнолобов, его зампред (к которому обычно прибавляли приставку «серый кардинал») Олег Демченко и глава администрации губернатора Анатолий Маховиков. В новой структуре Басаргин сам возглавил правительство и упразднил министерство информационного развития и связи. Своих постов лишились министр культуры Игорь Гладнев, министр финансов Ольга Антипина, министр экономического развития Леонид Морозов, министр продовольствия Иван Огородов и другие. Вскоре Ольга Антипина станет в правительстве первым вице-премьером, Анатолию Маховикову придумают новую должность полпреда губернатора в заксобрании, а все уволенные министры получат компенсации за неиспользованные отпуска на сумму более 23 млн руб. Но это будет уже совсем другая история — при другом губернаторе.

Февраль

В начале февраля Пермский край стал одним из пяти регионов, где главами стали «молодые технократы». О назначении на должность Максима Решетникова, выходца из региона, работавшего в московском департаменте экономической политики и развития, стало известно внезапно. И хотя он был одной из обсуждаемых кандидатур, всё же оставалась возможность, что руководить регионом станет главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков, однако, по слухам, в Кремле побоялись, что прикамцы не захотят видеть губернатором бывшего силовика. На его фоне Решетников смотрелся лучше: местный, перспективный, не имеющий конфликтов с региональными элитами. Однако поначалу в СМИ ему постоянно припоминали «ночь длинных ковшей» в Москве.

Март

В конце марта, после выхода фильма «Он вам не Димон», по России прокатилась волна крупнейших антикоррупционных митингов, на которые вышло много студентов и школьников. Пермь тоже присоединилась к акции и, по разным оценкам, собрала от 500 до 4 тыс. участников. Но если в Москве были задержаны более 700 человек — больше, чем после митинга на Болотной площади в 2012 году, то Пермь стала одним из немногих городов, где акция была согласованной и где обошлось без задержанных. Организаторами тогда стали молодые активисты Михаил Городов, Александр Шабарчин и Глеб Фадеев. Участники акции вынесли к памятнику «Героям фронта и тыла» кроссовки на швабрах и резиновых уточек — теперь игровая культура протеста пришла в Пермь, а молодёжь — в политику.

Апрель

По инициативе Максима Решетникова запускается интернет-портал «Управляем вместе», где можно контролировать дорожные стройки в крае, жаловаться на нарушение технологий и срывы графиков тех или иных работ. Этот проект воспринимался как новый поворот в общении власти с избирателями, которая теперь, казалось, решила учитывать мнение пермяков, быть открытой для диалога, что после правления Виктора Басаргина было точно чем-то новым.

Май

В этом месяце политика в крае развивалась активнее, чем в Перми. Один за другим срывались конкурсы по выбору глав: сначала в Гайнском районе, затем в Лысьвенском городском округе и в Краснокамском районе. Политтехнологи говорили, что в районах больше не готовы терпеть «продавливание» кандидатур, нужно искать компромиссные фигуры и договариваться, некоторые предполагали даже ввести в территориях прямые выборы — чтобы местным элитам не казалось, что они слишком сильно влияют на процесс.

Июнь

В конце июня завершился приём документов от желающих участвовать в выборах губернатора Пермского края. Претендентов было семь. «Единую Россию» представлял врио губернатора Максим Решетников, его техническим кандидатом считали Андрея Степанова из «Патриотов России», ЛДПР представлял лидер реготделения Олег Постников, КПРФ прислала в Пермский край адвоката Ирину Филатову, «Справедливую Россию» представлял Владимир Аликин, лидер движения «Выбор» Константин Окунев выдвинулся от партии «Города России», а экс-министра сельского хозяйства и научного руководителя Института муниципального менеджмента и кадровых ресурсов Олега Хараськина выдвинула партия «Великое Отечество». Все должны были собирать подписи муниципальных глав и депутатов, с чем впоследствии была связана отдельная история.

Июль

Этим летом в регион приезжало много «высоких чинов», но только после визита экс-губернатора Прикамья, вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в разговор вошло выражение «Хочется приезжать в Пермь и радоваться, а не видеть, как какой-то дурачок дороги кривые построил». Так Юрий Трутнев высказался о реконструкции дороги до аэропорта. После этого врио губернатора Максим Решетников заявил о планах «выпрямления» «кривой» дороги, что вызвало неоднозначную реакцию общества. Коммунисты, например, решили использовать это заявление в качестве протестной повестки на выборах, но эффекта это не произвело и деньги на новый проект реконструкции в краевом бюджете всё равно были заложены.



Август

В этом месяце вице-премьер краевого правительства и министр экономического развития Виктор Агеев возвращается работать в администрацию города. Он назначен заместителем главы, который курирует блок планирования территории: разработку и реализацию единой политики в сфере земельных отношений, устойчивое развитие территории на основе территориального планирования, градостроительное зонирование и документацию по планировке территории и т. д. Важность этого назначения в том, что оно стало сигналом о внимании краевых властей к градостроительству и, по сути, предвосхищало и будущие осенние перестановки в администрации города и краевом кабмине, а также грандиозные планы по переустройству зоны вдоль Камы. Уже тогда активно обсуждали возможный уход вице-премьера Владимира Рыбакина, который отвечал за инфраструктурные объекты, и даже назначение министра строительства и архитектуры Михаила Сюткина премьером, однако Максим Решетников решил по-прежнему руководить правительством самостоятельно.

Сентябрь

Главным политическим событием сентября помимо выборов губернатора стал приезд президента России Владимира Путина. Готовились, конечно, заранее: красили дома напротив «Мориона», повесили на территории баннер с нарисованной улицей, где впоследствии появилась надпись «Ну, а что не так?», чистили город. Именно в этот день стало известно о планах Максима Решетникова по созданию культурного кластера на набережной Камы и переноса железнодорожных путей, а также о намерении сделать Пермь IT-центром. Во время прогулки по набережной к президенту прорвались обманутые дольщики Первого Пермского микрорайона, затем Владимир Путин уехал на круглый стол с прикамскими айтишниками, посмотрел на их достижения, всё одобрил и улетел тем же вечером.

Октябрь

В октябре должность уполномоченного по правам человека в Пермском крае покинула Татьяна Марголина, работавшая на этой должности с 2007 года. На её место был выдвинут уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Павел Миков. И хотя институт уполномоченного таким образом сохранил преемственность, уход Марголиной у многих вызывал опасения: именно она поддерживала сохранение памяти о репрессированных, помогла не допустить в марте «московский сценарий» митингов и в целом выполняла огромную работу. «Даже должность называть не нужно. Говоришь «Марголина» — сразу понятно, о ком речь», — говорила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ноябрь

В самом конце месяца в Перми открылся новый терминал аэропорта. Это один из первых объектов, который входил в список вечных обещаний губернаторов Пермского края. Жители признали его большим и светлым, радовались появлению 20 стоек регистрации и огорчались пробкам на въезде. «Но как же всё-таки хорошо, что появился новый аэропорт», — рефреном всплывали сообщения жителей в соцсетях. Главное, что наконец-то построили.

Декабрь

В декабре в повестку попали сразу несколько кадровых вопросов. В начале месяца стало известно о том, что администрацию губернатора покинул её глава Рустем Юсупов, который впоследствии стал руководителем главка Минюста РФ по Москве. В отставку ушёл председатель краевой Контрольно-счётной палаты Юрий Новосёлов, а также его заместитель Владимир Шуклецов. В конце декабря стало известно об уходе министра информационного развития и связи Павла Шевырова и руководителя Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Елены Гонцовой.

В последний месяц произошло ещё одно знаковое политическое событие: губернатор Максим Решетников вступил в партию «Единая Россия». Некоторые эксперты полагают, что глава региона возглавит в следующем году избирательный штаб Владимира Путина в Пермском крае. Именно президентские выборы станут одной из ключевых тем следующего года.

«Назначение Решетникова ознаменовало собой поворотный момент в кадровой политике Кремля»

Николай Иванов, политический консультант:

Главный политический итог уходящего года — это, безусловно, уход с поста губернатора Виктора Басаргина, назначение и. о. главы региона Максима Решетникова, последующее проведение первых за последние 17 лет выборов губернатора и победа на них Решетникова с рекордными 82% голосов. Обращу внимание на тот факт, что это положило начало новому тренду — назначению главами российских регионов представителей когорты так называемых технократов.

Вспомните, что большинство экспертов называли в качестве наиболее вероятного нового губернатора Прикамья главного федерального инспектора по Пермскому краю, генерала ФСБ Игоря Цветкова. Это вполне укладывалось в логику всех предыдущих назначений губернаторов, которые были сплошь силовиками. До Решетникова единственным технократом во главе региона был и. о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Но это выглядело скорее исключением из общего правила, чем началом нового тренда.

Назначение же Решетникова, как показали последующие кадровые решения, ознаменовало собой поворотный момент в кадровой политике Кремля. На смену волне назначений «силовиков» пришла волна назначений «технократов». Уже вслед за Максимом Геннадьевичем похожие по типажу люди встали во главе других российских регионов. И везде они уверенно победили на сентябрьских выборах губернаторов. Но и тут Решетников стал одним из явных лидеров, получив 82% голосов в свою поддержку.

С приходом нового молодого губернатора в проигрыше, безусловно, остались представители «старой гвардии», особенно те, кто наиболее активно поддерживал предыдущего губернатора Басаргина. В выигрыше же, на первый взгляд, отодвинутые при Басаргине на периферию представители групп влияния двух бывших пермских губернаторов — Юрия Трутнева и Олега Чиркунова (с ними обоими, как известно, Решетников успел поработать).

Однако дальнейшие события показали, что у Решетникова нет каких-то явных предпочтений или антипатий в отношении тех или иных элитных групп. Он не стал размахивать шашкой направо и налево, убирая неугодных и приближая «своих». Даже минимальные «косметические» перестановки в краевом правительстве он произвёл только после выборов. Причём абсолютное большинство представителей команды Басаргина свои посты в правительстве сохранили. Остались на своих местах и глава города Дмитрий Самойлов, и спикер Законодательного собрания Валерий Сухих, и представитель губернатора в Совете Федерации Андрей Климов.

Думаю, что такая осторожная кадровая политика губернатора связана с его нежеланием создавать в регионе турбулентность накануне важнейшего для страны политического события — выборов президента. Допускаю, что после выборов регион ждут уже кардинальные кадровые перемены, и вот тогда мы действительно увидим настоящую команду Решетникова.

Пока же можно констатировать, что наиболее проблемная сфера для нового губернатора — это блок внутренней политики. Считаю, что в этом блоке присутствуют неразбериха и кадровая чехарда, а значит, изменения в той или иной форме в этом направлении необходимы.