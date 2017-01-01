Мы ждём перемен Изменения в сфере культуры Перми в прошедшем году носили в основном кадровый характер, как и в целом в сфере управления

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Минувший год для всех, кто связан с культурной политикой Пермского края или просто интересуется ею, прошёл в ожидании. Не раз и не два казалось, что вот-вот будет принято судьбоносное решение, что оно уже практически принято — и вот-вот будет реализовано, но... Проходило время, и ожидание возобновлялось.

Губернатор Максим Решетников, президент Пермской художественной галереи Надежда Беляева и депутаты краевого Законодательного собрания осматривают территорию завода «Ремпутьмаш»

Фото: Константин Долгановский

Первый всплеск полурадостных-полуопасливых чувств случился в самом начале года, в январе, когда состоялась долгожданная отставка министра культуры Пермского края Игоря Гладнева, к этому моменту ставшего уже откровенно одиозным персонажем. Некоторое время заинтересованные круги гадали, кто же станет его преемником, и, когда на министерскую должность была назначена директор краевой филармонии Галина Кокоулина, поначалу напряглись: на протяжении нескольких месяцев Гладнев пытался противопоставлять давно запланированной реконструкции Пермского театра оперы и балета со строительством новой сцены необходимость другого строительства — большого симфонического зала для филармонии. Не станет ли вчерашний директор филармонии лоббировать те же планы?

Однако Галина Кокоулина поступила умно. Её первое заявление для общественности звучало вполне определённо: «Будем строить новую сцену театра, а не зал для филармонии». Были и другие решения, воодушевившие общественность, например, отказ от проведения летнего фестиваля «Пермский калейдоскоп», справедливо воспринимавшегося пермяками как эрзац «Белых ночей». Стало понятно, что эпоха Гладнева завершилась, к всеобщей радости. Эта уверенность окрепла, когда на должность заместителя министра культуры вернулся Александр Протасевич.

В середине года вслед за краевым «культурным» руководителем сменился и городской: руководитель департамента культуры и молодёжной политики Вячеслав Торчинский в конце июля был назначен главой Свердловского района Перми, на его место в мэрию пришла Екатерина Аскарова. Однако она пробыла на нём всего два с половиной месяца: сразу после губернаторских выборов Торчинский вернулся на прежнюю работу с повышением — уже в статусе заместителя главы администрации города. В отличие от смены краевой «культурной» власти, городская рокировка оказалась лёгким недоразумением.

Кадровые перестановки происходили и в учреждениях культуры. Почти все пермские театры получили новых директоров: исполнительным директором Пермского театра оперы и балета вместо Галины Полушкиной стал Андрей Борисов, примерно в то же время ушёл на аутсорсинг генеральный менеджер театра Марк де Мони; в ТЮЗе Марину Зорину сменил в директорском кресле Артём Агеев; в «Балете Евгения Панфилова» вместо Алексея Мокрушина работают сразу две энергичные дамы — директор Татьяна Опарина и директор по развитию Марина Несенчук; в Театре кукол сменились и директор, и художественный руководитель — ими стали соответственно Татьяна Лузина и Дмитрий Вихрецкий, правда, это произошло ещё в конце 2016 года.

Не миновали кадровые перестановки и музеи: после изрядной нервотрёпки и борьбы интересов вместо Елены Щербаковой директором Музея современного искусства PERMM стала Вера Никольская.

Наконец, важнейшей кадровой перестановкой, повлиявшей на события в сфере культуры, стала смена губернатора.

Максим Решетников «зашёл» в Пермский край с громким заявлением о строительстве новой сцены Пермского театра оперы и балета по проекту Дэвида Чипперфильда, который предпочитает худрук театра Теодор Курентзис, и на площадке, опять-таки выбранной самим театром, — в пятом квартале, между улицами Монастырской, Осинской, Попова и Окулова. Заявление наделало много шума, и… всё затихло.

Сначала загвоздку объясняли тем, что участки в пятом квартале сданы в аренду потенциальным застройщикам, а также имеют иные обременения. Началась работа по «очистке» территории, и тут оказалось, что этот участок уже никому не нравится, а нравится территория завода «Ремпутьмаш», он же завод имени Шпагина. По словам директора театра Андрея Борисова, расположение в пятом квартале неудобно и с градостроительной, и с логистической точки зрения: здание театра — согласно проекту, самое большое здание в Пермском крае — будет здесь смотреться инородным телом, а прилегающая территория слишком мала — не будет места под театральный сквер, автопарковку и т. д.

Идея разместить театр на территории завода «Ремпутьмаш» связана с самой громкой новостью года — о планах ликвидации участка Горнозаводской железнодорожной ветки, проходящего вдоль набережной. Забавно, что эти планы «Новый компаньон» преподнёс по собственной инициативе как первоапрельскую шутку, а оказалось, что всё всерьёз. Впредь будем шутить осторожнее.

Планы вызвали неоднозначный отклик: подобные радикальные перестановки, чреватые утратой привычных маршрутов, будят в человеческих душах всех спящих там консерваторов. Народ немедленно обеспокоился: а как же будут добираться до своих заводов мотовилихинские рабочие? И какая перспектива ждёт сотрудников ликвидируемого завода им. Шпагина? И вообще, как так — всегда было, а теперь не будет? На самом же деле все попутные логистические задачи решаются довольно легко, а идея свободного доступа к Каме, как в легендарные дореволюционные времена, — это вековая мечта прогрессивной Перми. Если Максим Решетников воплотит её в жизнь, он точно войдёт в историю Пермского края как самый результативный губернатор нового времени.

Однако пока о «воплотить» приходится по-прежнему лишь мечтать. Возвращаясь к строительству новой сцены театра, надо заметить, что последними событиями в этой истории были встреча Теодора Курентзиса и Максима Решетникова два месяца назад, во время которой губернатор ещё раз подтвердил готовность строить новое здание, а также изготовление двух вариантов эскизных проектов: по просьбе краевых властей театр сделал эскизы проекта Чипперфильда в привязке к пятому кварталу и к заводу «Ремпутьмаш». Рисовали своими силами, бюро Чипперфильда, готовое в любую минуту приступить к проектированию, не беспокоят, пока нет полной определённости относительно площадки.

Ещё одна проблема в сфере театрального строительства — это финансирование. Предстоит стройка беспрецедентных по российским меркам объёмов. Когда Максим Решетников впервые заговорил о новом театре, он сказал: «Мне дали понять, что можно поучаствовать в забеге за федеральными деньгами». Вопрос финансирования строительства среди прочих обсуждался во время визита в Пермь президента Владимира Путина, гарант ещё раз выразил готовность способствовать. Всё это вселяет надежду, но не истребляет полностью скептицизм.

Сложность темы ещё и в том, что на «Ремпутьмаш» есть другой претендент — Пермская художественная галерея. От её переселения в здание бывшего общежития Института ракетных войск краевые власти отказались полностью, а вариант нового строительства музейного здания по-прежнему не рассматривается. По словам директора галереи Юлии Тавризян, главное здание завода им. Шпагина площадью 17 тыс. кв. м подходит для музея идеально.

Что же касается творческих свершений прошедшего года, то самые громкие из них ожидаемо связаны с деятельностью Теодора Курентзиса. Его триумфы уже не описываются количеством «Золотых масок» — это пройденный этап. «Маска» — российская, Теодор же отныне международный. После того, как он стал сенсацией главного в Европе фестиваля классической музыки — Зальцбургского, а также после того, как открытие «Золотой маски» впервые прошло в Перми при стечении отборной столичной тусовки, худрук Пермской оперы окончательно стал персонажем глобальной повестки. Тем более трогательна его привычка все проекты первым делом «обкатывать» на пермской публике и лишь затем показывать во «внешнем мире».

При всей любви и уважении к прекрасным пермским деятелям культуры, никто из них не сравнится с Курентзисом по масштабу, да и во всей российской провинции, пожалуй, никто. Это не вопрос вкуса, любви или нелюбви, просто констатация факта, это данность, с которой так или иначе надо соразмерять собственную жизнь. Некоторые, правда, пытаются протестовать и даже бороться, но это выглядит настолько маргинально, что не стоит обсуждения в контексте итогов года, тем более что на какие-либо итоги эти попытки повлиять никак не могут.

Мы сознательно не будем здесь говорить об открытии мультимедийного парка «Россия — моя история», иначе придётся упоминать варварское отношение к памятнику — зданию Речного вокзала, трагическую утрату барельефа советского времени в помещении зала ожидания… А кто же хочет говорить о грустном в преддверии Нового года?

Ещё одно заметное явление в культурной сфере — интерес нового губернатора к фестивалям. Сначала воскрес большой летний фестиваль под новым заголовком — «Пермский период. Новое время», а затем формат так всем понравился, что был продлён и на зиму, по поводу чего был построен Фестивальный дом на эспланаде, где всё время что-то происходит. Это разнообразило и оживило досуговую повестку, но попутно возродило опасения времён губернаторства Олега Чиркунова: не получится ли так, что вместо долгожданного развития инфраструктуры отрасли весь «пар» уйдёт в увеселения?

Что ж, приходится по традиции сказать: поживём — увидим.