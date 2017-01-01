Георгий Ткаченко: Бюджет — это финансовое выражение дорожной карты развития региона Депутат краевого парламента — об основных параметрах бюджета и важнейших законодательных итогах уходящего года

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— Георгий Александрович, вы отработали в краевом парламенте фактически год. Нынешний созыв — первый для вас. Оглядываясь назад, не жалеете о сделанном выборе? Если сегодня вам предложили бы стать депутатом, согласились бы?

— Мы ещё со школы помним фразу: «Практика — критерий истины». Иными словами, пока не попробуешь — не поймёшь. Я попробовал, понял, и это оказалось очень интересным. Иногда мне кажется, что в минувший год уместилась очень значимая часть моей жизни. Настолько этот год был насыщен контактами, новыми знакомствами, поездками в территории округа и новыми для меня задачами.

Конечно, избиратели ждут от депутата прежде всего исполнения наказов, которые легли в основу рабочей программы, составленной после избирательной кампании. Мне приятно, что целый ряд поставленных задач уже решён, и работа эта продолжается.

Но, разумеется, важнейшее направление деятельности депутата — участие в законотворческой деятельности, которая касается не только избирательного округа, но и всего Пермского края. И здесь неизбежно нужно отвечать на три блока вопросов. Социальные расходы — на что тратить? Инфраструктурные проекты — что развивать, чтобы деньги использовались эффективно? Наконец, доходы — откуда взять деньги на эти траты?

— Если говорить о законотворчестве, то какие наиболее важные, на ваш взгляд, решения были приняты Законодательным собранием в уходящем году в контексте того, что вы сказали?

— Что касается блока социальной сферы, то, наверное, важнейшим, на мой взгляд, стал принятый закон о защите граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома. Это позволит осуществить сдачу проблемного объекта оператором по достройке, которым является ПАИЖК.

Также депутаты для привлечения и закрепления квалифицированных педагогических работников на селе установили единовременную компенсационную выплату на приобретение или строительство жилья в размере 1 млн руб.

Мы внесли изменения в закон Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». Сейчас установлена единовременная денежная выплата в размере 60 тыс. руб. для женщин в возрасте от 19 до 24 лет при рождении первого ребёнка. Норма будет действовать до 31 декабря 2019 года, затем, я думаю, вернёмся к её рассмотрению снова.

Что касается финансирования из бюджета крупных инфраструктурных проектов, то речь идёт в первую очередь о развитии системы здравоохранения Пермского края. В ближайшие годы планируется построить и реконструировать 24 объекта здравоохранения — это поликлиники и лечебные корпуса крупных лечебных учреждений Пермского края. Запланированы инвестиционные расходы в виде передаваемых в муниципалитеты трансфертов на строительство школ и детских садов. Кстати, в трёхлетний период планируется закончить программу строительства детских садов в регионе.

Наконец, очень серьёзная статья расходов — строительство объектов культуры. На неё в бюджете заложено более 7,8 млрд руб. На период 2018—2021 годов планируется строительство первой и второй очереди зоопарка, техническое перевооружение сцены Театра-Театра, новая сцена Пермского театра оперы и балета, здание Пермской государственной художественной галереи. То есть те проекты, о которых говорится уже много лет. Сегодня на эти цели заложены средства.

— Как вы заметили, всё это должно быть обеспечено соответствующими поступлениями в доходную часть бюджета. Каковы основные источники доходов?

— В основе доходной части бюджета Пермского края заложены две точки опоры: НДФЛ и налог на прибыль. В связи с тем, что налог на прибыль имеет свои особенности и колебания курса валют делают его уплату нестабильной, для бюджета нужны дополнительные стабильные источники. Таким источником станет налог на имущество. Законодательное собрание приняло решение о переходе с 2018 года к исчислению налога на имущество от кадастровой стоимости, а не от инвентаризационной. По предварительным оценкам, это дополнительно принесёт в бюджет 1 млрд руб.

— Как известно, уже в ходе работы над краевым бюджетом сложилась непростая ситуация. В первом чтении депутаты поддержали бюджет, где социальная и инвестиционная составляющие прекрасно сочетались, и был заложен курс на снижение бюджетного дефицита. Однако ко второму чтению в конце ноября изменились условия межбюджетных отношений с федеральным центром, уменьшилась сумма субсидий, а также вступили в силу некоторые правовые акты, существенно меняющие ситуацию и увеличивающие дефицит бюджета. Как выходили депутаты и исполнительная власть из этого положения?

— Действительно, пришлось решать непростую задачу сохранения всех обязательств, взятых на себя государством. В итоге, несмотря на увеличение дефицита, возникшего из-за изменений на федеральном уровне, бюджет остался сбалансированным, сохранил социальную направленность и впервые за многие годы стал по-настоящему бюджетом развития с прицелом на бездефицитный уровень в 2020 году.

Сразу хочу сказать, что рост дефицита до 9,2% не нарушает нормы, установленной Бюджетным кодексом. Например, в 2014 году дефицит составил 10,4%, что уже выше требований, предъявляемых к региональным бюджетам.

Доля социальных расходов в бюджете края составляет около 75%. При этом финансированием обеспечены все заявленные ранее программы, а также взятые со стороны края социальные обязательства перед населением. Бюджет гарантирует их безусловное выполнение. Реализация стратегически значимых социальных программ, которая началась в 2017 году, также будет продолжена.

— По каким статьям запланировано основное увеличение расходов?

— Увеличены расходы на здравоохранение. С учётом средств ОМС — до 42 млрд руб. в 2018 году, что на 5,8 млрд руб. превышает объём расходов 2017 года.

Проиндексированы меры социальной поддержки населения. Финансирование программы переселения из района техногенной аварии в Березниках составит 1,2 млрд руб.

Что касается «инфраструктурной» составляющей, то здесь тоже намечен рост. В следующей трёхлетке предусмотрено существенное увеличение объёмов финансирования дорожной отрасли. Важными инфраструктурными проектами остаются завершение строительства Восточного обхода Перми, обхода Чусового, моста через реку Чусовую с подходами к нему, продолжение строительства дороги Березники — Соликамск, обхода посёлка Куеда.

Порядка 5 млрд руб. в бюджете края на 2018—2020 годы предусмотрено на реализацию приоритетного направления, озвученного президентом РФ Владимиром Путиным, — развитие связи и предоставление услуг в электронной форме. Только на 2018 год заложено 1,6 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в 2017 году.

— Есть ли законопроекты, которыми вы лично особенно гордитесь? Те, которые вам удалось лично реализовать через поправки и депутатские инициативы?

— Вообще-то законотворчество — процесс коллективный, и это всегда помогает быть уверенным в объективной необходимости предлагаемых поправок и законопроектов.

Я вхожу в состав депутатских рабочих групп по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса, а также по вопросам градостроительства. Как раз в последней мы совместно с правительством дорабатывали закон, о котором я уже упоминал, — о защите граждан, пострадавших от действий застройщиков.

Совместно с коллегами мы работаем над совершенствованием механизмов поддержки сельхозпроизводителей в рамках реализации программы Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса». Важным элементом этой работы стало перераспределение расходов бюджета, связанных с АПК. Средства были направлены на выплаты субсидий по капитальным вложениям сельхозтоваропроизводителям Прикамья — представителям малых форм хозяйствования по расчётам за 2015—2016 годы.

В апреле 2017 года при внесении изменений в закон о бюджете комитетом по бюджету была поддержана наша с коллегами по комитету поправка, которая предусматривала увеличение расходов для дополнительного финансирования ещё 47 социально значимых проектов ТОСов.

В составе ещё одной рабочей группы мы с коллегами дорабатывали закон, направленный на развитие научного потенциала Пермского края, — закон о премиях Пермского края в области науки. Сегодня для поощрения и поддержки талантливых учёных Прикамья, чьи работы имеют большое научное и практическое значение для нашего края, учреждены специальные премии.

Наконец, считаю очень важным ещё один закон, в реализации которого я принимаю непосредственное участие, — об инициативном бюджетировании, который заработал в 2017 году по всему Пермскому краю. Суть его проста: любой инициативный гражданин в любом населённом пункте может получить значительную (90% от стоимости) финансовую поддержку со стороны краевых властей, собрав на местном уровне 10%. Для этого он должен представить на суд нашей конкурсной комиссии проект, имеющий большое социальное значение для местного сообщества. Это может быть строительство детской площадки, ремонт дороги или водопровода, освещение улицы, создание парка и пр. Мы постоянно совершенствуем правила, по которым работает система отбора, и делаем всё для того, чтобы она была справедливой. Поэтому в октябре 2017 года в закон были внесены изменения, снимающие ряд шероховатостей. В целом благодаря этому закону уже около 90 проектов в Пермском крае было реализовано этой осенью и ещё примерно столько же будет реализовано в следующем году.

Подводя итог, могу сказать, что нам удалось сделать то, что подвластно немногим, — сохранить контроль над ситуацией и наметить планы развития. И, вопреки различным прогнозам, я уверен: дорогу осилит идущий.