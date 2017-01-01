Чудеса по прайсу Стоимость празднования Нового года вырастет, но незначительно

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В ожидании новогодних праздников дети потирают ладошки, а родители подсчитывают сбережения. Сотрудники мечтают о корпоративе, а работодатели со вздохом «режут» смету. Чиновники тем временем тоже распределяют средства на организацию праздника. Словом, Новый год — дело затратное для всех: и отдельно взятой семьи, и коммерческих структур, и бюджета города и края. Под занавес уходящего года «Новый компаньон» решил проанализировать, кто, сколько и на что готов потратить в период новогодней суеты.

Из бюджета Перми на новогодние торжества выделено порядка 55 млн рублей

В масштабах бюджета Пермского края и Перми чудеса «выливаются» в весьма солидные суммы. В этом году из краевого бюджета будет потрачено 13,8 млн руб. Самая крупная статья расходов — постановка в Театре-Театре спектакля «Карлик Нос», на эти цели выделено более 10 млн руб. Остальные направления расходов на этом фоне выглядят копеечными: 1,7 млн руб. стоит Губернаторская ёлка, ещё 1 млн руб. — участие делегации Пермского края в общероссийской новогодней ёлке. Далее — ещё более мелкие расходы, проходящие по ведомству минкульта. Администрация губернатора Пермского края, минздрав, минпром, минсельхоз, минспорт и минсоцразвития не тратят на празднование Нового года ни копейки.

Из городского бюджета Перми на новогодние торжества выделено порядка 55 млн руб. Преимущественно эти деньги пойдут на организацию культурно-зрелищных мероприятий на центральных площадках города. Традиционно в районах города будут организованы праздничные гулянья, построены ледовые городки, установлены новогодние ёлки. В целом на создание праздничного настроя в районах будет потрачено около 7 млн руб., то есть в среднем по 1 млн руб. на район.

Канцелярия vs деликатесы

Редкая компания не планирует мероприятий в честь Нового года. Вариации зависят от формата организации. Кто-то пораньше закончит рабочий день и отметит тут же, в офисе, а кто-то устраивает полноценный корпоратив.

И тут затраты уже зависят от выбора площадки. Если это ресторан, то средний чек на одного человека может составить от 1000—3000 руб. и выше. Шоу-программа или даже просто диджей оплачиваются отдельно. Комплексная программа может стоить 20 000—40 000 руб. Четыре часа работы диджея — 6000—10 000 руб.

Если площадка выбрана другая (боулинг, квест-рум и т. д.), то средний чек на питание будет меньше и шоу-программа не нужна, но нужно будет оплатить аренду помещения.

Помимо традиционного корпоратива некоторые компании готовят для своих сотрудников подарки. Как выяснили организаторы проекта «HR Lab. — Лаборатория HR-инноваций», проведя опрос HR-специалистов крупных компаний, чаще всего в качестве подарков для сотрудников работодатели выбирали ежедневники или планеры (33%), календари разного формата (25%), мышки или флешки (20%), конфеты (11%) и деньги (5%). Встречались также варианты «подарочный сертификат на участие в квесте», «профессиональная литература».

Фото: Константин Долгановский

Ирония в том, что это не слишком совпадает с ожиданиями «одариваемых» сотрудников. Тот же опрос показал, что для них наиболее желанные подарки — алкоголь и деликатесы к новогоднему столу (46%), на втором месте — сертификаты в магазины парфюмерии (21%), на третьем — деньги (13%), на четвёртом — смартфоны и бытовая техника (7%). Замыкают топ-5 билеты на концерт или в театр (3%).

Снегурочка индексирована

Свой бюджет на празднование Нового года имеет и каждая семья. Исследование сервиса онлайн-кредитования MoneyMan показало, что чаще всего средний запланированный размер трат на Новый год составляет 15 000 руб. Но разброс довольно велик: 7% ответивших собираются уложиться в сумму 5000 руб., бюджет ещё 5% ответивших вообще не предусматривает такого направления трат. Зато почти 15% готовы отпраздновать на 25 000 руб. и больше.

Есть и другие оценки. После встречи 2017 года выяснилось, что траты на новогодние праздники оказались на 17% больше, чем год назад, и на 12% больше, чем было запланировано. С помощью телефонного опроса ВЦИОМ выяснил, что средний россиянин потратил на главный праздник года 14 192 руб.

Эти праздники обойдутся ещё дороже. Например, Росстат подсчитал, что новогодний стол для семьи из четырёх человек в Пермском крае будет стоить около 5800 руб. Это всего на 4% больше, чем в прошлом году, — оно и понятно, инфляция в 2017-м была невысокой.

Но есть и другие атрибуты праздника кроме обильной еды. Как же без подарков? Тот же ВЦИОМ выяснил, что чаще всего на Новый год дарят косметику и бижутерию, конфеты и спиртное, а также сувениры, деньги, одежду и обувь. Кстати, исследование MoneyMan дало похожие результаты. И снова Росстат даёт надежду потратить не слишком много: по информации ведомства, за год парфюмерия стала дороже только на 4%, тушь для ресниц, как и коньяк, — на 2%, шоколад — на 1%.

Что стало ощутимо дороже, так это вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом. Эксперты Avito подсчитали, что в прошлом году эта услуга стоила в Перми 991 руб., а сейчас — уже 1062 руб., то есть на 7% больше. Но это дешевле, чем купить костюм и самим исполнить новогодние роли. По данным сервиса, в Перми средняя стоимость костюмов Деда Мороза и Снегурочки в декабре 2017 года равна 3,5 тыс. руб.

Сказка где-то рядом

Всем известно, что отдых в новогодние каникулы будет стоить дороже, чем в обычное время. Оказалось, это касается не только зарубежных поездок, но и внутреннего туризма. Сервис Avito утверждает, что в преддверии новогодних праздников в большинстве городов-миллионников значительно растёт спрос на краткосрочную аренду. Востребованность объектов недвижимости, где предполагается провести новогодние каникулы, в ряде городов выросла более чем на 50%. К этой категории городов относится и Пермь: спрос на краткосрочную аренду домов и коттеджей по сравнению с июлем вырос на 93%, квартир — на 61%.

Если сравнивать с другими городами, то самый сильный ажиотаж замечен в Ростове-на-Дону и Воронеже: там спрос на аренду коттеджей увеличился в два раза и более. Тем временем в Казани спрос на краткосрочную аренду домов и коттеджей сократился на 4%, квартир — и вовсе на 65%. Регионами — лидерами по количеству объявлений о сдаче загородной недвижимости в аренду являются Московская и Ленинградская области. Выбрать место для отдыха будет несложно, тем более что в этих регионах не наблюдается слишком сильного предновогоднего ажиотажа. Правда, надо помнить, что даже самое дорогое предложение рядом с Северной столицей почти вдвое уступает цене в Подмосковье.

Где деньги, Зин?

Зарплаты не всегда хватает на то, чтобы встретить 1 января так, как хотелось бы, — и в эту ночь между желаниями и возможностями россияне выбирают желания. Ведь они привыкли праздновать Новый год с размахом: «Как год встретишь…» В декабре и кредитование, и микрофинансирование достигают своего пика. Количество займов, выданных в период с 14 по 30 декабря, то есть за две недели до Нового года, возрастает в среднем на 30% по сравнению с другими месяцами — таковы данные МФО «Домашние деньги». В этот же период растёт и запрашиваемая сумма займа — на 5—10%.

При этом наиболее частая причина оформления микрозайма — покупка подарков себе и своим близким, это 20% от общего объёма предновогодних заявок. 45% от одобренной в таких случаях суммы люди собираются потратить на подарки, ещё 40% — на новогодний стол, а оставшееся — на развлечения в период каникул (кино, театр, рестораны и кафе).

Кстати, кредиты и займы — тот редкий товар, цена на который не растёт из-за предновогоднего ажиотажа. В этот период банки скорее даже готовы больше отдавать, чем получать, и предлагают разнообразные сезонные вклады с повышенными ставками. И, возможно, это хороший способ распорядиться деньгами и встретить Новый год с их запасом. Мы ведь помним: «Как год встретишь…»