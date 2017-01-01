Вектор общих интересов Разговор с главным врачом детской клинической больницы им. П. И. Пичугина Дмитрием Бондарем

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Как заботиться о здоровье всех детей Прикамья? Как выстроить самую большую детскую больницу в Прикамье? Возможно ли всю жизнь хранить верность медицине и воплощать мечты? Об этом — разговор с главным врачом детской клинической больницы им. П. И. Пичугина Дмитрием Бондарем.

Фото: Игорь Катаев

— Дмитрий Александрович, чтобы именоваться «самой большой детской больницей», надо иметь фактические основания. Почему вашу больницу называют именно так?

— Потому что это правда. После объединения с детской поликлиникой №10 с июля 2015 года больница им. Пичугина действительно является самым большим имущественным объектом в системе здравоохранения края.

Клиника сегодня — это около 20 зданий в Свердловском районе Перми, в числе которых семь поликлиник, два стационара, две молочные кухни, пять раздаточных пунктов, бактериологическая лаборатория и выделенный заборный пункт.

Сегодня мы обслуживаем всё детское население Свердловского района — а это около 45 тыс. детишек, оказываем стационарную помощь детям Перми и Пермского края — принимаем более 6 тыс. пациентов в год. Со времени основания больницы речь идёт о сотнях тысяч детей, прошедших через наших врачей.

— Помимо масштаба больница им. Пичугина может похвастаться и долгой историей. В этом году ей исполнилось 95 лет. Почему больница носит имя Пичугина?

— Да, больница им. Пичугина — это старейшая детская клиника в Прикамье. Основана она Павлом Ивановичем Пичугиным в 1922 году. Первая клиника находилась на ул. 25 Октября, 42. Это здание, «намоленное» почти веком работы лучших врачей: неврологов, эндоскопистов, клиницистов.

Начинал Павел Иванович с гельминтозов, туберкулёза, аномалий конституции и ревматизма — с тех заболеваний, которые тогда были актуальны. Постепенно учреждение увеличивалось, развивалось. В 1970 году в клинике появилось отделение неврологии, что было фактически становлением неврологической школы Пермского края. В 2020 году мы будем отмечать 50-летие появления неврологической службы в регионе.

С 1983 года у нас функционирует второе фундаментальное отделение — нефрологическое (заболевания почек, мочевыводящей системы). На сегодняшний день все стационарные нефрологи (детские специалисты) находятся только в больнице им. Пичугина.

— У вас тоже есть своя история — вы фактически 30 лет в профессии. Как получилось, что вы связали свою жизнь с медициной?

— Со школы я мечтал стать дипломатом, но папа говорил: «Сын, хочу тебя видеть хирургом. Уважаемая профессия: ты выходишь усталый после операции, тебя благодарят твои вылеченные пациенты. А потом, если повезёт, ты можешь даже стать главным врачом». Я к этим словам никогда серьёзно не относился. Мне казалось, что медицина — это вообще не моё. Моё — только МГИМО.

Но когда я окончил школу с серебряной медалью, всё-таки выбрал медицину. Медицина казалась всё более интересной. Мне нравилась биология, и я думал о том, как сделать людей более здоровыми и счастливыми. Поэтому решил пойти в мединститут.

Курсе на третьем был некоторый кризис. Мне показалось, что я не готов пропускать через себя боль пациентов в таком объёме. Такой человек: всегда принимаю всё близко к сердцу и расцениваю просьбу как руководство к действию. Но менять профессию, будучи уже студентом третьего курса, тоже не мог. Поэтому решил попробовать себя в судебной медицине.

Поработал в судебно-химической лаборатории, в морге стажёром. Увидел, что называется, изнанку жизни. Решил, что лучше сохранить свою психику, и ушёл в аспирантуру на кафедру окружающей среды Пермского политеха.

Затем получил международное образование MBA. Но работал всё равно в системе здравоохранения. Три года проработал директором поликлиники «Уралкалий-мед» в Березниках, где получилось объединить все полученные ранее знания и навыки. Когда «Уралкалий» стал расставаться с непрофильными активами в 2012 году, меня пригласили в Пермь на должность главного врача детской клинической больницы им. Пичугина.

Фото: Игорь Катаев

— Не пожалели о том, что приняли предложение?

— Пожалеть не пожалел, хотя не скажу, что меня ждала сказка. Учреждение было в плачевном состоянии. С кем бы я ни разговаривал на тот момент, мне все сочувствовали. Называли больницу «грустной». На тот момент больница насчитывала пять подразделений: два стационара и три поликлиники, но все они представляли собой печальную картину. Почему-то так сложилось исторически, что на протяжении десятилетий в больницу не вкладывалось практически никаких денег — не было средств ни на ремонт, ни на приобретение оборудования.

Когда я проводил аудит материально-технической базы, наталкивался на оборудование 1980—1990-х годов выпуска, которое давно исчерпало свой ресурс. Что видел, например, врач-эндоскопист, когда смотрел в эндоскопический прибор, в который в принципе невозможно было что-либо рассмотреть?

Словом, качественно оказать медицинскую услугу в таких условиях было почти невыполнимой задачей.

Но за прошедшую пятилетку больница прошла большой путь. Я горжусь, что работаю в этом учреждении. Сегодня структура больницы изменилась: помимо наших стационарных отделений (неврология, психоневрология, педиатрия, гематология и нефрология) у нас есть, как я уже сказал, семь поликлиник. Нам удалось привести в нормативное состояние большую часть зданий, хотя после объединения в 2015 году с детской клинической больницей №10 мы получили помещения в аварийном состоянии. Мы вынуждены были их закрыть, перераспределив специалистов по другим зданиям. В отношении части помещений были вынесены судебные решения с требованием провести ремонт. Поскольку мы не получили ни копейки извне, в прошлом году за счёт экономии собственных средств сделали ремонт на 12 млн руб.

Все здания имущественного комплекса нашей больницы — приспособленные. То есть они не являются изначально объектами здравоохранения. Например, здание на ул. 25 Октября, 42 — вообще 1912 года постройки. Но нам приходится исходить из имеющихся реалий — пытаемся максимально качественно адаптировать имеющиеся помещения для наших пациентов. И в стационарах, и в поликлиниках поменяли входные группы, вставили окна, заменили кровлю, установили шлагбаумы, огородили территорию, сделали сенсорные комнаты внутри отделений, создали Центр аутизма… Всего и не перечислить.

Общая сумма вложений на сегодняшний день измеряется сотнями миллионов рублей. Люди, которые видят динамику, конечно, отмечают изменения. Те же, кто впервые оказывается в наших стенах, могут считать, что нам есть куда расти. Конечно, это действительно так.

В период с 2012 по 2017 год мы приобрели современный, уникальный в своём роде рентген-аппарат, который работает на пластинах и через Wi-Fi передаёт снимки с аппарата сразу на рабочее место врача и рентген-лаборанта. Наш рентген-аппарат можно применять для обследования детей с месячного возраста — такое не все аппараты могут.

Мы приобрели два УЗИ-аппарата экспертного класса, причём до этого в больнице не было аппарата, который может смотреть сосуды с эффектом Доплера. Также приобрели видеостойку для гастроскопии благодаря выигранному гранту у банка ВТБ.

— Общим местом стали рассуждения о том, что средств в нашей медицине не хватает. Но вам, как видим, удаётся добиваться динамики даже в нынешних условиях. Может, научите другие бюджетные организации находить деньги?

— Особых секретов нет. Оптимизируем свои затраты, переводя непрофильную деятельность на аутсорсинг. Так мы экономим финансы, которые впоследствии расходуем на ремонтные работы и приобретение высокоточного диагностического оборудования.

В 2013 и 2014 годах Министерство здравоохранения Пермского края начало оказывать финансовую поддержку больнице, но достаточно большую сумму нам пришлось изыскать из внутренних резервов. В 2015—2016 годах, например, помимо текущего финансирования дополнительно мы не получили вообще ничего.

Но сейчас мы как никогда чувствуем поддержку со стороны министерства и лично от губернатора края. Речь идёт в том числе о создании детского неврологического центра. Убеждён, что его появление даст новый импульс развитию старейшей детской больницы Прикамья и поможет тысячам детей города.

— Сегодня активно развиваются информационные технологии. Используете ли вы их для общения с вашими пациентами, точнее, с их родителями?

— Да, у нас есть группа ВКонтакте, где мы делимся полезной информацией: как покормить малыша, когда лучше поставить вакцины и т. д. Мы модернизировали наш сайт, сделали его более удобным.

К слову, интернет помогает и в общении с сотрудниками. У всех есть адрес личной почты главного врача, куда любой может обратиться с жалобой или предложением.

— Известно, что по инициативе губернатора развиваются проекты, направленные на повышение доступности медицинской помощи. Вы участвуете в них?

— Мы вошли в проект модернизации работы поликлинической службы с использованием принципов бережливого производства с возможностью постоянного проведения анкетирования. В самых «проходимых» местах всех поликлинических подразделений размещаются листы замечаний и предложений, которые могут вносить как сотрудники, так и пациенты. Каждые два часа специальный сотрудник собирает все заявки, после чего вопрос либо решается локальным способом, либо попадает главному врачу в качестве руководства к действию.

Это достаточно эффективный механизм сбора актуальной информации: например, недавно мы приобрели дополнительные стулья, так как выяснилось, что было недостаточно мест для ожидания в одной из поликлиник. Также мы усилили функцию регистратуры, приняли на работу администраторов холлов для улучшения логистики потоков пациентов. Следующим этапом будет установка в холлах инфоматов, чтобы пациент мог, не подходя к регистратуре, решить все вопросы и записаться к врачу. После этого будем вводить систему электронной очереди.

Мы стараемся уменьшить время нахождения пациента в поликлинике, но не за счёт его общения с врачом, а за счёт сокращения времени на внутреннюю логистику. Мы двигаемся в сторону автоматизации медицинских услуг не в ущерб качеству их оказания.

В качестве ещё одного этапа развития запланирован переход на электронную медицинскую карту и в поликлиниках, и в стационарах, чтобы вся информация была в программе, а мамы и папы были избавлены от необходимости носить с собой бумажные амбулаторные карты.

В конце 2019 года мы ждём появления новой больницы на ул. Лодыгина, которая закроет проблему с площадями в поликлинике в микрорайоне Крохалева. Также сейчас представляем несколько проектов развития амбулаторной и стационарной помощи в Перми краевому министерству.

— Планов много, работы ещё больше, но вся она, скажем так, плановая. А есть ли у вас заветная мечта?

— Очень хочется обеспечить на базе нашей детской больницы им. Пичугина полноценный лечебно-диагностический процесс на уровне современных стандартов качества оказания медицинской помощи. И построить новый современный медицинский центр, которым бы пользовались многие поколения. Это пока мечта, но она реальная — уверен, её можно реализовать. Все условия для этого в Пермском крае сегодня существуют: прогрессивная команда управленцев во главе с губернатором, современный взгляд на систему здравоохранения и приоритет педиатрии.

Пользуясь случаем, поздравляю всех читателей журнала с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, желаю всем здоровья и душевной гармонии!