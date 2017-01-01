Медной горы хозяева Мифы и реальность села Бым

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Пожалуй, трудно найти жителя Пермского края, который ни разу не бывал в Белогорском монастыре. Гораздо меньше тех, кто по пути на Белую гору, не доезжая чуть меньше 30 км, сворачивал в село Бым. Свернуть туда можно, прельстившись видом симпатичной церкви на горе или роскошными, буквально хрестоматийными пейзажами уральских холмов. Из тех, кто однажды сделал этот поворот, есть такие, кто прикипел к этому месту навсегда и сделал возрождение некогда мощного промышленного села делом свой жизни.

Друзья называют Анатолия Казымова Толь Толич. В своей «первой» жизни он работает в Перми, в компании из сферы связи. Но есть у Толь Толича и «параллельная реальность», которая в последние годы стала настолько значимой, что друзья и близкие уже затрудняются определить, какое из занятий для него является основным. «Параллельная реальность» эта находится в селе Бым. Много лет назад Казымов, влюбившись в эти места, начал спасать от разрушения здания бывшей усадьбы заводских управляющих, приводить в порядок прилегающую территорию, пруд, а также сельскую церковь Александра Невского, построенную в середине XIX века и испытавшую на себе все «прелести» революционного безбожия.

Так в заброшенном и откровенно вымирающем Быме появилось новое «градообразующее предприятие» — «Усадьба Бымовская». Но главное — появились настоящие энтузиасты, которые лично заинтересованы в преображении окружающего мира.

Бым, расположенный в 80 км от Перми, получил своё название по имени речки, на которой село стоит. Здесь действительно «экологически чистое» место, ведь село стоит за границей вредного воздействия крупных промышленных предприятий. Как наглядный показатель экологичности — разбросанные вокруг можжевеловые рощи и хариус в здешней воде.

Поселение возникло в 1734 году при медеплавильном заводе, основанном промышленником Акинфием Никитичем Демидовым. Селом Бым стал в 1781 году, когда здесь была построена деревянная Александро-Невская церковь, а в 1856—1861 годах — каменная. В годы советской власти здесь был гараж для сельхозтехники, и потребовалось немало усилий, чтобы впоследствии ликвидировать следы мазута и копоти на внутренних стенах храма.

Партнёр Казымова Виктор Казаков — тоже увлечённый человек. На базе «Бымовской усадьбы» он проводит тренинги, организует походы и экстрим-туры. Когда партнёры решили помогать восстанавливать церковь, он лично ползал, словно акробат, под куполом, натягивая цепи для крепления тяжёлой церковной люстры. В храме туристы, которых Казаков приводит на экскурсию, проводят не один час — кажется, Виктор может бесконечно рассказывать чудесные истории и мифы, связанные с этим местом.

В храме, справа от входа, — икона великомученика Пантелеймона в красивом окладе, украшенная драгоценными камнями. Как утверждает Виктор, самыми настоящими рубинами и сапфирами. Про эту икону он рассказывает такую легенду.

Восстанавливать церковь Александра Невского помогает Союз операторов связи Пермского края. Один из руководителей предприятий связи как-то был на отдыхе с семьёй в Греции. Зашёл он в местный православный храм и разговорился со священником, который прекрасно говорил по-русски. Узнав, что гость из Перми, поинтересовался, знает ли тот про село Бым и тамошнюю церковь. От удивления турист потерял дар речи. Ещё больше он удивился просьбе греческого священнослужителя. Тот попросил перевезти в Бым икону, которая находилась когда-то в храме, едва была спасена от уничтожения в революционные годы — с трудом вывезена в Грецию. Таможенные формальности батюшка обещал взять на себя — надо было только сообщить дату вылета и номер паспорта. Пермяк согласился. Каково же было его удивление, когда в аэропорту он увидел торжественную процессию служителей церкви в парадном одеянии и вытянувшихся «по струночке» работников аэропорта, провожающих столь важного пассажира. Так чудесным образом прекрасная икона вернулась домой.

Сразу скажем, что легенда эта, выражаясь языком кинематографистов, действительно основана на реальных событиях. И хотя события эти, мягко говоря, основательно расходятся с «туристической» версией, излагать их здесь мы не станем. Ведь за чем, в самом деле, люди ходят в храм, если не за чудом?

Таких историй у Виктора Казакова — десятки и сотни. Вовсе не обязательно проверять их все на достоверность. Казаков — рассказчик от бога, и если вы проведёте с ним несколько часов, то Бым и его окрестности в ваших глазах волшебным образом преобразятся. Вы увидите дымящиеся медеплавильные печи и бредущих по этапу в Сибирь ссыльных, услышите выстрелы войска Емельяна Пугачёва и топот лошадиных копыт. В пруду плеснёт щука — и вот уже, словно в сказке Пушкина, открылись следы невиданных зверей, леший бродит, русалка на ветвях сидит...

Причём всё это, как ни странно, произойдёт с вами «на трезвую голову». Сотрудники «Усадьбы» хоть и понимают, что рискуют отсечь немалую часть потенциальных гостей, упорно настаивают: можно отдыхать полезно и весело без всякого алкоголя, попивая лишь морс и чай на травах. Отдых на природе, рыбалка, баня — эти понятия у нас, к сожалению, часто неразрывно связаны с горячительными напитками, и энтузиасты из Быма намерены по мере сил разрушать эти вредные стереотипы.

Для этого они разработали огромное количество экскурсий, тренингов и туристических программ как для взрослых, так и для детей. Есть программы для решения тех или иных бизнес-задач. Ну и, конечно же, всё для отдыха: кроме бани-рыбалки это катание на лошадях, поездки в Белогорский монастырь, Кунгурскую ледяную пещеру, на заброшенные ракетные шахты и «кладбище паровозов», в природный парк Оленьи Ручьи и многое другое.

Как признаётся руководитель отдела продаж «Бымовской усадьбы» Андрей Мухаметов, в какой-то момент они поняли, что создали так много направлений, что пора уже развиваться не «вширь», а «вглубь». Так стали появляться образовательные программы, программы международного обмена. Но что ещё более важно — стала формироваться философия дела, которым занимается «команда Быма».

Как говорят Виктор Казаков и Андрей Мухаметов, в усадьбе они стараются возрождать забытые ценности и традиции в человеческих отношениях, рачительном хозяйствовании, в кухне, банной культуре, взаимодействии с природой. «Наши гости разделяют наши убеждения в здоровой еде, напитках, досуге и во всём том, что нам удалось построить, поэтому это не просто гости, а наши друзья и единомышленники», — рассказывают сотрудники «Бымовской».

Конечно, поначалу может показаться, что ребята просто пытаются «оседлать» модную ныне тему «скреп», «истоков» и «традиций». Однако «Усадьба» — вполне современное и технологичное место. Здесь налажено геотермальное отопление, в помещениях тёплые полы, проведён высокоскоростной оптико-волоконный интернет и пр. Поэтому гости Быма могут принимать заявленный «формат» или не принимать, а просто отдыхать. Важным представляется другое.

Мы много лет говорим с трибун разной высоты о необходимости развития внутреннего туризма. Ищем подходы, финансирование, «прорывные направления». С натугой выдаём на-гора программы, проекты, логотипы и пиар-сопровождение. Тем временем буквально в часе-полутора езды от Перми группа людей спокойно, последовательно и без особого шума создаёт место, где уставший от стрессов и вечной беготни человек может побыть в доброжелательной, буквально семейной атмосфере и где его окружает душевное и комфортное пространство и подлинная история края, к которой можно прикоснуться рукой.

Именно так люди меняются сами и меняют к лучшему мир вокруг себя.