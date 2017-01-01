«Конкуренция не людей, а идей» Политологи оценили, как в Прикамье можно поднять явку на предстоящих выборах президента

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15 декабря Совет Федерации единогласно одобрил постановление о назначении выборов президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года, дав официальный старт избирательной кампании в России. Политологи сходятся во мнении, что победа действующего главы государства не вызывает сомнений. Однако это вовсе не значит, что избирательная кампания в Пермском крае будет предсказуемой, а её результаты можно однозначно оценить уже сейчас.

Отвечать за результат президентских выборов в регионах вновь будут губернаторы. Готовиться к проведению кампании власти Прикамья начали заранее. Тема предстоящих выборов поднималась на заседании Совета глав городских округов и муниципальных районов Пермского края с участием губернатора Максима Решетникова. Там краевые власти попросили муниципалов провести ревизию «полевых» структур, говоря о том, что 18 марта явка должна составить «плюс 20%» к аналогичному показателю губернаторских выборов в сентябре уходящего года. Таким образом, средняя явка по краю должна превысить 62%. Не исключено, что для достижения этой цели поквартирными обходами с призывом прийти на выборы будут заниматься и члены участковых избирательных комиссий.

«Уровень явки является условием легитимности выборов, даже если это выборы референдумного типа, — напоминает политтехнолог Сергей Ильин. — Работа над тем, чтобы кампания прошла при высокой явке, — отдельная задача. При этом все понимают, что высокая явка — это и приход на выборы нигилистично настроенного электората. А это значит, что будет рост протестного голосования. Поэтому я бы ориентировался на сценарий выборов 2012 года как базовый». Напомним, шесть лет назад средняя явка в Пермском крае составила 55,11%.

Политолог, профессор ПГНИУ Олег Подвинцев согласен с тем, что низкая явка — лишь одна из возможных проблем для власти в условиях неконкурентной кампании. «Есть и другие подводные камни. Да, никто из потенциальных соперников Владимира Путина не сможет составить ему реальную конкуренцию. Но тем не менее есть вероятность протестного голосования — не за кого-то из конкурентов, пусть даже формальных, а против. Может быть, даже не против Путина, а против той самой предсказуемости. Это может дать какие-то действительно неожиданные результаты. Ведь в складывающихся условиях задача Путина не в том, чтобы победить, а в том, чтобы победить убедительно, и даже более чем убедительно. Поэтому конкуренция с самим собой в этой ситуации представляется для него довольно сложной задачей», — считает политолог.

Иная точка зрения у директора Пермского государственного архива социально-политической истории Сергея Неганова. Он считает, что предстоящая кампания будет конкурентной. Однако это будет конкуренция «не людей, а идей». Неганов уверен в победе Путина, поскольку, по его мнению, государственных деятелей подобного масштаба в современной России просто нет. «Другое дело, что будет происходить в ходе выборов и какими будут их результаты. От этого зависит дальнейшее развитие страны. То есть конкурировать будут общественные тенденции, выразителями которых станут те или иные личности, потребности, существующие в обществе. Так что повестка на этих выборах есть, и повестка очень острая», — уверен Сергей Неганов.

Ожидается, что инициативная группа выдвинет Владимира Путина на выборы 24 декабря, после чего начнётся сбор подписей. Активная фаза избирательной кампании действующего президента в Прикамье может начаться с середины января, говорят источники «Нового компаньона». В это время будет сформирован официальный избирательный штаб Путина в Пермском крае. Предположительно, туда по примеру федерального штаба войдут уважаемые в регионе люди, представляющие разные сферы общественной жизни. Среди возможных кандидатов опрошенные «Новым компаньоном» эксперты называют управляющего директора — генерального конструктора АО «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева, председателя Пермской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки России Зою Галайду, командира Пермского СОБРа, Героя России Сергея Яшкина, экс-уполномоченного по правам человека в Пермском крае Татьяну Марголину и других.