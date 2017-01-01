Игры неразумного Для понимания происходящего сейчас и будущих перемен надо анализировать не отдельные события, а тенденции изменения системы власти

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За последние пару лет в российской политике наметилось несколько трендов, которые необходимо учитывать всем, кто так или иначе соприкасается с этой сферой деятельности. В 2015-2016 годах начали ломаться привычные конструкции динамики власти, и Пермский край в этот процесс вовлечён.

Тренд №1. Определённость / неопределённость

До 2015 года события в политике и экономике страны развивались в заданной последовательности, работали понятие «план» и механизм определённости. Сегодня говорить о том, что будет завтра, невозможно. Становится совершенно не понятным, как на те или иные ситуации будут реагировать те или иные акторы, и как они будут действовать. В ближайшие полгода — год политики, чиновники, предприниматели «старой школы», те, что привыкли действовать в режиме определённости и не смогут адаптироваться к новой реальности, будут списаны в историю Пермского края. Системой теперь востребованы люди, которые обладают искусством работать с неопределённостью.

Тренд №2. Консервативность / экспериментальность

До недавнего времени в России бытовало мнение, что мы очень консервативная страна, что сохранение лучше перемен, что лучше развиваться медленно, чем рисковать. Сегодня в политике, бизнесе и общественных коммуникациях превалирует иное мнение, даже президента затянули в логику экспериментальности и рисков. История с делегированием технократов на управление несколькими регионами — это в чистом виде эксперимент с высокими рисками и непредсказуемыми результатами.

Тренд №3. Предсказуемость / непредсказуемость

В условиях, когда планирование теряет смысл и старые схемы коммуникации не работают, любая деятельность становится непредсказуемой. Возникает потребность искать новые образцы поведения и налаживания отношений внутри системы, внутри сообществ, с которыми человек соприкасается.

Тренд №4. Последовательность / непоследовательность

В США недавно была издана книга под названием «Вдруг». Основная её идея заключается в том, что в 80% ситуаций, которые развиваются, казалось бы, логично, включается правило неожиданности. Оно работает абсолютно во всех системах принятия решений, потому что этот процесс ускоряется. В этой связи рекомендую прочесть ещё одну книгу, которая переведена на русский и выпущена под названием «Думай медленно — решай быстро». Написал её Даниэль Канеман, получивший Нобелевскую премию в области экономики за анализ деятельности потребителей. В 2008 году он в качестве консультанта был приглашён в избирательный штаб Барака Обамы, главной задачей которого во время первой кампании было убедить представителей разных групп американцев голосовать за чёрного человека. Технология потребительского поведения при принятии решения о покупке того или иного товара была успешно применена в отношении избирателя, делающего свой выбор за того или иного кандидата в президенты.

Тренд №5. Логичность / нелогичность

Разговор по сути о том же. Вспомните, как часто в последнее время вы задаётесь вопросом: «Почему он стал действовать так нелогично? Нормальный же вроде был! Можно было договориться, а теперь… с ума сошёл!». Логики сейчас находятся в постоянном стрессе. Они не находят логики. Поэтому находятся в конфликте со временем, с бизнесом, с властью. Есть очевидные нарастающие контртренды, а они пытаются объяснить происходящее с точки зрения старых принципов. В том числе, действия политиков — технократов. А у них мозги по-другому устроены! Они имеют право поступать нелогично, потому что мир стал таким. Раньше поступок в стиле «ежа с ужом скрестил» вызывал смех и осуждение, а теперь такое поведение стало нормой. Политики новой волны не видят колючек и хвоста, они иначе смотрят на вещи и воспринимают их. К кадрам они относятся механистически: не работает — меняем.

Тренд №6. Объяснимость / необъяснимость

Старая власть жила по принципу «я могу объяснить все свои поступки». Новая власть — «не обязан объяснять, не хочу объяснять, это необъяснимо». Наступает время не физических событий, не реальных фактов, а интерпретаций. В этом мире выживут те политики, те предприниматели, которые поймут это и будут этим пользоваться. Сейчас вообще не важно, что было на парламентском заседании. Сейчас повестку формируют два поста на эту тему в соцсетях. Депутаты могут сколь угодно долго и упорно доказывать, что на самом деле всё совсем не так, но это никому не интересно. Работа с фейковыми новостями — это вообще отдельный навык, которым должен обладать современный политик и предприниматель. Несуществующее побеждает существующее. Яркий пример — Дональд Трамп, чья президентская кампания на 80% была построена на фейковых новостях. Думаю, расцвет российской фейковой индустрии придётся на 2021 год, на период избирательной кампании в Госдуму.

Тренд №7. Рациональность / эмоциальность

Раньше у нас была рациональная политика и рациональный бизнес, точный расчёт и боязнь ошибиться. Сейчас осознанный отказ от рациональности, уход в эмоции, лёгкость допущения ошибок. Этот тренд можно ещё сформулировать как «наплевать на ошибочность». Не важно, что сделал, важно, как это интерпретировал. В период сентябрьских губернаторских кампаний вообще не работала контрпропаганда. На неё не реагировал никто, кроме представителей «старой школы». Молодые политики живут будущим.

Тренд №8. Правила игры / игра с правилами

Сейчас нет никаких правил. Все играют с правилами. Причём примерно так: сели за шахматы, сделали по одному ходу в шашки, по второму — в чапаева, на третьем шаге поразбивали доски о головы друг друга.

Тренд №9. Иерархия вертикали власти / игры с иерархией

До недавнего времени существовала вертикаль власти с более-менее прописанными полномочиями, функциями, правилами игры. Сегодня сколько губернаторов в России, столько у них функциональных систем. Стало допустимым, что руководитель региона сам себе на ходу прописывает, каким ему быть и как это делать. Федеральный центр не предъявляет губернаторам, особенно новой волны, системной претензии по поводу того, как они конфигурируют политическое пространство регионов. Главное условие — чтобы на территории не было разрухи. За этим ведётся очень пристальное наблюдение, просто под лупой.

Тренд №10. Горизонтали власти / игры с горизонталью

Система допускает, что разные люди находятся в одинаковых горизонталях вертикали власти. Один пришёл в губернаторы из минстранса, другой 20 лет сидит на одном месте. Сравнивать их невозможно, потому что они несравнимые — разные эпохи, разные миры, разные языки. Губернаторская горизонталь будет зачищаться в 2018 году, есть ещё пятёрка-десятка претендентов на выход. В ближайшее время мы станем свидетелями игры на полпредствах. Вброшена информация о том, что их ликвидируют, и под этот шумок начнутся рекогносцировки. Система допускает нелогичные, непонятные, дисфункциональные движения, ротации и отмену этих изменений.

Тренд №11. Феномен Путина. Мифология одного политика

Система и страна придумали историю с единовластием президента. Это мифология. Неопределённость, нелогичность, непредсказуемость появились вследствие существования нескольких центров принятия решений, они сталкиваются между собой и в результате рождается уж с колючей проволокой. Ещё одно доказательство - результаты социологического исследования по психологическому статусу среднестатического российского чиновника. До 80% рабочего времени чиновник занимается вопросами личного выживания в системе государственного управления, выстраиванием сложных оборонных мифологических редутов. На выполнение функциональных обязанностей остаётся лишь 20% рабочего трудового времени. Отсюда неэффективность всей системы.

Вывод. Каждый человек должен понять, что он как специалист со своими компетенциями будет актуален лишь в том случае, если примет как данность тот факт, что живёт в мире, где идёт система перезагрузок. В Пермском крае реализуется политико-экономический старт-ап, в который нужно либо вписываться сейчас, либо делать осознанный выбор в пользу того, что на следующем этапе уже в него уже не попадёшь.