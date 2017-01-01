Всё чтение — детям В Перми стартует новый поэтический проект

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С 13 по 15 декабря в столице Прикамья пройдёт первый российский детский чемпионат по громким чтениям стихов «Повелитель страниц». Совершенно новый и в своём роде уникальный поэтический проект состоится при поддержке краевого министерства культуры. На призыв участвовать в первом детском поэтическом чемпионате отозвались сотни пермских школьников.

За звание лучшего чтеца и лучшего поэта будут состязаться ученики с первого по 11-й класс. 13 и 14 декабря они примут участие в отборочных турах. В жюри чемпионата войдут писатели и общественные деятели. «Всё будет непринуждённо, но строго по правилам, весело, но серьёзно! Потому что это и соревнование, и игра одновременно», — отмечают организаторы мероприятия.

15 декабря лучшие из лучших соберутся в Фестивальном доме на большой поэтический праздник, где главных героев чемпионата — участников и победителей, а также гостей нового пермского детского творческого проекта ждёт погружение в мир словесности и музыки. Пермские библиотеки готовят специальные книжные выставки, посвящённые современной и классической поэтической школе. А для любителей игры буриме по всему Фестивальному дому разместят большие листы, где они смогут сами в режиме реального времени сочинять и дописывать поэму о новогодней Перми.

Кульминацией поэтического праздника станет специальная церемония награждения первых победителей «Повелителя страниц» в номинациях «Чтецы» и «Поэты». Ведущей вечера станет куратор культурно-образовательного проекта «Процесс» Пермского Театра-Театра Нина Соловей. В качестве призов юные дарования получат электронные книги, а кто-то выиграет планшет. Примечательно, что эти призы и дипломы победители чемпионата получат из рук известных российских писателей и поэтов. Главное — они смогут ещё раз продемонстрировать своё искусство в рамках внеконкурсной акции «Свободный микрофон».

Украшением официальной церемонии награждения обещает стать выступление выпускников студии «Оперение» (студия Константина Хабенского) с поэтической композицией «Футуристы», в которой прозвучат стихи Маяковского, Хлебникова, Северянина и других авторов. Ещё одним приятным творческим подарком для пермяков — любителей русской словесности, и особенно поэзии, безусловно, станет музыкально-поэтическая встреча-концерт «Детский альбом».

На этом сюрпризы не закончатся: в завершение чемпионата состоятся творческие встречи со знаменитыми современными литераторами: Юлией Симбирской, двукратным финалистом конкурса «Новая детская книга», поэтом и писателем (Ярославль), Сергеем Махотиным, прозаиком, редактором детского вещания «Радио России» (Санкт-Петербург) и Михаилом Ясновым, поэтом и переводчиком (Санкт-Петербург).

Не будет забыта и молодёжь: для встречи со старшеклассниками и студентами в Пермь в качестве специального гостя чемпионата приезжает известный русский поэт Вера Павлова, автор 15 поэтических сборников, лауреат премий имени Аполлона Григорьева, «Антология» и специальной премии «Московский счёт», чьи произведения переведены на 20 иностранных языков. Встреча с ней состоится 15 декабря в 14:00.

Приживётся ли новый поэтический проект на культурной карте города и будет ли чемпионат по громким чтениям стихов проведён в следующем году, решать его юным участникам: их мнения и эмоции поставят главную оценку «Повелителю страниц».