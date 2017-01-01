Наивно! Супер... В Екатеринбурге открылся Музей наивного искусства

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В народе новое учреждение культуры, открывшееся буквально вчера, 18 ноября, называют просто «Музей наива». Слова «наив» в литературном русском языке нет, но скоро, видимо, будет — настолько популярен художественный феномен, который оно обозначает. Во всяком случае, на Урале — однозначно. Здесь крупнейшие меценаты собирают большие коллекции произведений самодеятельных художников, отдавая им предпочтение перед профессионалами. Подобной коллекцией прославился Евгений Ройзман — меценат, борец за здоровый образ жизни и харизматичный политик, мэр Екатеринбурга. Открывшийся музей — его дар городу, благодаря чему коллекция получила помещение для хранения и экспонирования и штат сотрудников во главе с давним консультантом Ройзмана, куратором Андреем Бобрихиным.

Куратор Андрей Бобрихин рассказывает о наивной иконе

Экспозиция музея будет сменной. На открытии перед гостями предстала выставка «Ангелы и другие жители Земли», очень показательная для знакомства с наивным искусством во всём, начиная с названия. Действительно, для наивных художников ангелы и святые — одна из любимых тем, но при этом персонажи этих картин — удивительно земные, лишённые величественности, загадочности и сияния. Для наивных художников они реальны и понятны.

Эта черта идёт от наивной иконы — простодушного самодеятельного изображения святых и религиозных сюжетов, распространённого в первую очередь в бывшей Малороссии. Официальная церковь с этим искусством пыталась бороться, но оно было настолько распространено в крестьянских домах, что и до наших дней сохранилось немало подобных «досок», которые Украина исправно поставляет на блошиные рынки Москвы. В коллекции Ройзмана и, соответственно, в Музее наивного искусства — прекрасная подборка этих трогательных икон, где популярные персонажи вроде целителя Пантелеймона или братьев-воинов Фрола и Лавра изображены на фоне цветочных гирлянд и росписей, какими украшали прялки и туеса.

Первая выставка нового музея — «Ангелы и другие жители земли»

Религиозные сюжеты распространены и в работах современных художников-наивистов. В творчестве Альберта Коровкина эта тема — важнейшая наряду с темой семьи и семейного счастья. Сюжеты из Священного Писания Коровкин трактует в соответствии со своим этическим чувством, согласно которому все должны жить дружно, в том числе, например, святой Георгий и его противник — Змий. Картины и аппликации Коровкина, так же как и его фантазийные, сложносочинённые, многослойные работы из стекла, поражают рукодельностью. Нужно обладать особой безупречностью, чтобы вырезать тончайшие кружева из бумаги и наклеивать их слой за слоем.

Подобные же черты присущи картинам Алексея Языкова, похожим на узорные восточные ковры. По словам Андрея Бобрихина, на открытии музея некий простодушный посетитель из числа местных политиков поскрёб одну из картин ногтем: хотел убедиться, что всё это действительно написано краской. Сюжеты Языкова — экзотические народы, диковинные обычаи, фольклор — на самом деле не так просты: так, три кавказских пастуха с барашками, по признанию художника, являются изображением Троицы.

Большая часть музейной экспозиции посвящена «алапаевскому феномену»: в 1960-е годы в промышленном Алапаевске и в соседней Нижней Синячихе расцвела андеграундная культура, здесь слушали «Битлов» и рисовали нонконформистские полотна. Увлёкся этим и самодеятельный художник, поэт и фотограф Юрий Трофимов, а его мать Анна Ивановна так за него испугалась, что тоже взялась за кисти, чтобы если уж посадят за антисоветчину, то сразу обоих. Не отстала и жена Юрия Людмила, оказалось, что и она — художница. Из всей семьи наиболее самобытна Анна Ивановна. Её акварели, яркие, словно детские, отмечены в то же время профессиональной небрежностью, лёгкостью в обращении с красками. Любимые сюжеты — цветочные натюрморты и деревенские пейзажи, открывающие светлый и нежный внутренний мир простодушной деревенской женщины.

Слово «простодушие» так и просится в разговор, когда речь идёт о наивной живописи. Однако простодушие это, как правило, внешнее: большинство наивных художников — личности сложные, зачастую весьма эрудированные, продуманные и, на самом деле, вовсе не наивные. Это в первую очередь верно по отношению к пермячке Нине Горлановой, картинам которой в музее Ройзмана отдан целый зал, правда, небольшой — 6 кв. м. Впрочем, когда там находишься, его ни за что не назовёшь маленьким — картины его словно расширяют.

Горланова, пишущая картины пальцами, щедра и размашиста в художническом мазке, а сюжеты её картин зачастую являются оригинальными парафразами классических европейских произведений эпохи Возрождения, причём вовсе не хрестоматийных, а известных лишь специалистам. Нина Викторовна и есть такой специалист, ведь она, филолог с высшим образованием, с молодости занималась искусствоведением, читала лекции по истории искусства, коллекционировала иллюстрированные издания по живописи. Какой уж тут наив! Это, скорее, разговор посвящённого с посвящённым. Культурологическая «подкладка» там — большая и интересная, можно научную работу писать об иконографии горлановских образов.

Евгений Ройзман называет её картины в числе своих любимых. Между пермской художницей и екатеринбургским меценатом сложились удивительно тёплые отношения: Ройзман приезжает к Горлановой на собственном автомобиле, чтобы забирать написанные картины пачками, а Горланова молится о его семейном благополучии и пишет об этом в фейсбуке.

Куратор Музея наивного искусства Андрей Бобрихин признаётся, что работать с пространством купеческого особнячка на ул. Розы Люксембург, 18 было очень непросто: там много небольших комнаток, много окон, есть стены, на которые картины не развесишь. Словом, подготовка первой выставки прошла в борьбе с помещением. Сейчас, по его собственным словам, Бобрихин «отходит от послеродового стресса» и начинает подготовку к следующим выставкам. В планах — выставка пермской художницы Налины Хейфец, известной лишь специалистам, но достойной широкого признания.

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