Рай для коммуниста В Центре городской культуры открылась очередная выставка, посвящённая советскому прошлому

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Мало кто умеет так работать с советским идейным и эстетическим наследием, как команда Центра городской культуры (ЦГК). Чего стоят хотя бы выставки, посвящённые детским рисункам советского времени, архитектурному авангарду Перми, образу Ленина в современном искусстве; спектакль по мотивам публикаций журнала «Техника — молодёжи»! Председатель Пермского общества филателистов Сергей Филатов не мог найти лучших рук, чтобы доверить часть своей уникальной коллекции для экспонирования.

Фото: Константин Долгановский

Коллекция Филатова необъятна. В ней далеко не только марки, конверты и почтовые открытки — есть и многое другое, имеющее к филателии более отдалённое отношение. Для выставки в ЦГК коллекционер выбрал экспонаты, связанные с советской бюрократией: пригласительные билеты на официальные мероприятия, почётные грамоты, правительственные телеграммы и т. д. Если бы экспозиция состояла только из них, это было бы познавательно, но, наверное, скучно, и кураторы Иван Козлов и Надежда Агишева украсили экспозицию произведениями актуального и наивного искусства, видеозаписями и другими вещами, очень оживляющими это своеобразное пространство.

Остроумное название «Welcome to рай.com» придумал сам Филатов, и в нём, конечно, много смыслов. Райком партии в советское время был маленьким филиалом рая: если тебя туда пригласили, считай, жизнь удалась.

Фото: Константин Долгановский

На открытии выставки Сергей Филатов немного рассказал о себе: оказывается, он пионер последнего поколения — на следующий год в пионерскую организацию уже не принимали; будучи историком по образованию, он серьёзно занимался геральдикой и даже придумал несколько гербов городов; в его коллекции есть автографы всех губернаторов России. Перечисленных фактов достаточно, чтобы понять, что речь идёт о человеке примечательном, и выставка, созданная на основе его коллекции, тоже необычная.

Первый зал посвящён лениниане. В филатовской коллекции много поздравительных открыток с изображением Ленина, и на выставке они подобраны так, что можно выделить несколько — не более пяти! — канонических изображений вождя, которые варьировались очень незначительно: чеканный профиль, полупрофиль в кепке, с характерным прищуром, зовущая вперёд, к победам вытянутая рука и т. д.

Здесь же — осмысление ленинской темы современными художниками: ироничное — андеграундными обитателями сквота «Дом грузчика», обличительное — наивной художницей Алевтиной Пыжовой, глубокомысленно-юмористическое — группой «Синие носы», у которых Ленин ворочается в гробу, популяризаторско-снижающее — Иваном Тузовым, который создал лениниану в стиле 16-пиксельной графики.

Фото: Константин Долгановский

Завершение темы — подлинный билет на посещение Мавзолея, тоже экспонат из коллекции Филатова.

Понятно, что выставка делалась к юбилею Октябрьской революции. Понятно, что необходимо было удержаться в рамках уважительного интереса к истории, но без принятия тоталитарных ценностей, и здесь коллекция главного филателиста Перми пришлась очень кстати: мало что говорит так много и выглядит так убедительно, как подлинный документ.

Фото: Константин Долгановский

Коллекция поздравительных телеграмм на имя Екатерины Фурцевой, знаменитого министра советской культуры, вызывает пристальное внимание посетителей. Она очень большая. Вот, к примеру, адрес: «Москва, Министерство культуры, Фурцевой». А вот текст: «Поздравляю с Новым годом, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в работе. Дуся».

Какое обаятельное простодушие... На экране монитора рядом танцует «женщина в зелёном трикотаже» — пародия на Фурцеву в балете «Золушка» в постановке Алексея Мирошниченко.

Совершенно особое впечатление производит подборка пригласительных билетов на имя министра торговли Анастаса Микояна. Здесь внимание привлекает фантастически красивый почерк тех, кто вписывал в бланки имя получателя. Вспоминается практически исчезнувшая профессия каллиграфа. Раньше такие люди работали в каждом загсе, а в Кремле была специальная команда особо квалифицированных кремлёвских каллиграфов. Интересно, есть ещё хотя бы один такой специалист на госслужбе?

Фото: Константин Долгановский

В экспозиции немало вырезок из газет и обложек журналов. Здесь и «Звезда» с сообщением о вручении Перми ордена Ленина на первой полосе, и «Крокодил» времён перестройки с сатирическим изображением Сталина.

Тему чиновничества хлёстко «добивают» работы Дмитрия Цветкова из коллекции Музея современного искусства PERMM — преувеличенно нарядные парадные мундиры, увешанные гигантскими наградными звёздами.

Как водится на подобных выставках, официальные лицевые стороны поздравительных открыток вступают в трогательный диалог с текстами на их оборотной стороне:

«Здравствуй, Евгений! Прими наши поздравления с праздником — весенним Первомаем! Здоровья тебе, удач во всех делах новых пусть принесёт тебе эта новая весна! Вчера звонила Галя — всё не могут решить, как им быть. Женя, если не трудно, посмотри у себя в магазинах каракуль любой мне на воротник-стойку и манжеты к рукавам и позвони, пожалуйста.

Привет от Тамары.

С уважением Нина и Миша»

Во все времена официальное находилось в непростых отношениях с частным.

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