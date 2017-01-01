Чудеса верят в тебя В Прикамье стартовала акция фонда «Дедморозим» по исполнению новогодних желаний детей

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Без мам и пап 2018 год в Пермском крае встретят около тысячи детей. Вместо безадресных подарков каждый ребёнок надеется на исполнение уникального, всамделишного желания, о котором он пишет в письме Деду Морозу. Бережно отсканированные детские письма постепенно появляются на сайте dedmorozim.ru. С этой недели мы будем публиковать некоторые из желаний на страницах «Нового компаньона».

Мечты детей — как и дети — самые разные. «Меня зовут Егор, мне семь лет. Я люблю играть в машину на пульте управления, подари мне её, пожалуйста», — пишет Егорка, живущий в детском доме на улице Светлогорской. Роботы, вертолёты и «я хочу большова белава медведя», «подари мне, пожалуйста, Бобика с одеждой», «а ты можешь подарить мне два надрывных люба для меня и моих подружек?» — все эти детские желания ждут Дедов Морозов и Снегурочек на сайте фонда «Дедморозим».

Подростков уже не интересуют «Бобик в одежде» или машинки на пульте управления. В их письмах загаданы спортивные костюмы, колонки, блоки питания для смартфонов и лыжи. Некоторые прикладывают к письму картинку: вот именно такой спортивный костюм — моя мечта. И ведь правда мечта, ничуть не менее настоящая, чем большой белый медведь или робот.

Есть среди писем и те, что написаны взрослой рукой. Если письмо написано взрослым почерком, значит, ребёнок не может или не умеет писать сам. Так, все письма из блока милосердия, где живут ребята с очень тяжёлыми заболеваниями, написаны с помощью координаторов и воспитателей. Но написанное в них действительно сделает жизнь конкретного ребёнка лучше.

Так, среди писем есть важное желание Даши, которая только-только переехала из Осинского детского дома-интерната в психоневрологический интернат для взрослых. «В детском доме я жила в сухом бассейне-манеже без шариков, это была моя защита, моя крепость». В ПНИ, конечно, нет такого бассейна, а тот, в котором росла Даша, остался в Осинском детском доме. Именно такой бассейн и загадывает Даша на Новый год, а написать письмо Деду Морозу ей помогал воспитатель — Даша не умеет писать сама. Если вы хотите исполнить желание Даши, Егорки или других детей, оставшихся без попечения родителей, выберите подходящий для вас способ стать Дедом Морозом:

1. Вы можете зайти на сайт dedmorozim.ru, в раздел «Письма», и оставить комментарий под той мечтой, которую хотите осуществить. С вами свяжутся координаторы фонда, исполненную мечту нужно будет принести 16—17 декабря в библиотеку им. Пушкина.

2. Вы можете исполнить чьё-то желание, переведя любую посильную сумму в фонд «Дедморозим».

И помните: Дедом Морозом может стать каждый!

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