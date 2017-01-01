Киоски «впишут в историю» Краевые власти утвердили новый порядок размещения объектов нестационарной торговли

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На состоявшемся 28 ноября заседании правительства Пермского края по инициативе регионального бизнес-омбудсмена Вячеслава Белова определили единые для всех предпринимателей правила размещения объектов нестационарной торговли (НТО). Теперь киоски будут размещаться на основе схем, которые каждый муниципалитет будет разрабатывать самостоятельно. Срок принятия решений о включении и исключении объектов НТО из схемы сокращён до двух недель.

На сегодняшний день в крае существует 3,4 тыс. объектов нестационарной торговли, чуть более 1,5 тыс. — в Перми, остальные расположены в территориях края. Как правило, такие торговые точки размещаются стихийно, препятствуя движению пешеходов и нарушая внешний облик улиц. К сожалению, баланс общественных и частных интересов соблюдается не всегда.

Согласно утверждённым правительством нововведениям установлены единые подходы к внешнему виду объектов нестационарной торговли, что позволит сохранить исторический облик городов.

Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов, срок принятия решений о включении и исключении объектов из схемы сокращён до двух недель. Таким образом, ускорится и процесс принятия решений о разработке и внесении изменений в подготовленную муниципалитетом схему размещения НТО. Приоритетной специализацией НТО по инициативе органов местного самоуправления станет пресса и реализация другой печатной продукции. Такие НТО будут иметь преференции при размещении в муниципальный образованиях.

Кроме того, заключение договора на право размещения НТО будет происходить по результатам электронного аукциона и на срок до пяти лет. При этом Вячеслав Белов заметил, что сроки впоследствии могут быть увеличены.

На сегодняшний день постановлением правительства не предусмотрено, что предприниматель может сам обратиться с предложением о внесении изменений в схему размещения НТО. «На это нет запрета, но и нет установленного порядка. Сейчас главная задача бизнеса и моя — оценить эффективность принятого постановления. Если будут возникать проблемные вопросы при инициативном обращении предпринимателей, я буду предлагать изменения в существующее постановление», — заявил бизнес-омбудсмен.

Крайне важная норма вводится для тех предпринимателей, которые уже являются обладателями НТО и имеют действующие договоры. После принятия нового порядка эта категория предпринимателей будет продолжать работу до конца действия договора. В случае если муниципалитет для собственных нужд изымет участок земли, где размещается НТО, взамен в обязательном порядке предпринимателю будет представлено аналогичное место для размещения.

Министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов считает, что новый порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов позволяет повысить уровень конкуренции на рынке нестационарной торговли.

«Это обеспечивает прозрачность процесса, а у предпринимателей появляется возможность планировать свои бизнес-процессы в среднесрочной перспективе», — подчеркнул Алексей Чибисов.

«Новый порядок не только учитывает все минусы, но и делает процесс распределения мест максимально прозрачным и понятным для предпринимателей. Будут действовать аукционы, заключаться долгосрочные контракты, с тем чтобы у предпринимателей был горизонт планирования, уверенность в завтрашнем дне», — отметил глава Прикамья Максим Решетников.

Помимо этого, губернатор отметил, что принимаемые меры позволят уйти от бумажной волокиты, с которой сталкивался бизнес при включении объекта в схему размещения НТО.

По итогам рассмотрения вопроса губернатор Пермского края Максим Решетников поручил Министерству строительства и архитектуры Пермского края подключиться к разработке архитектурных решений для торговых точек, а министерству информационного развития и связи рассмотреть возможность публикации схемы размещения НТО на одном из электронных ресурсов.

Ранее принятый документ прошёл публичные обсуждения, в которых приняли участие бизнес-омбудсмен, общественные организации.

После утверждения схемы в течение 2018 года органы местного самоуправления скорректируют в соответствии с новым порядком действующие схемы размещения НТО. Следующий этап подразумевает размещение объектов НТО уже по новым правилам.

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