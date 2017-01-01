Подчистили «хвосты» Краевые законодатели решили свои финансовые вопросы

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Депутаты краевого Законодательного собрания 30 ноября собрались на последней в этом году «пленарке». Парламентский год традиционно завершился утверждением бюджета на предстоящие три года. Главный финансовый документ края был принят без дискуссий. Почти единодушно депутаты проголосовали и по другим вопросам: чиновникам сократили пенсии за выслугу лет, а студентам подняли стипендии.

О бюджете

Основным вопросом повестки дня ноябрьского пленарного заседания стало принятие бюджета края на ближайшие три года. Между первым и вторым чтениями к документу поступило 66 поправок.

«В итоге объём доходов на 2018 год предлагается к утверждению в сумме 112,4 млрд руб., что ниже первоначального объёма на 2,8%. Объём расходов — 121,6 млн руб., что больше на 38 млн руб. Размер дефицита составит 9,2% объёма собственных доходов краевого бюджета», — сообщил первый вице-спикер краевого парламента Игорь Папков.

В 2018 году собственные доходы бюджета по сравнению с 2017 годом вырастут на 5,8%. Основные источники доходов края — налог на прибыль организаций (42 млрд руб.) и налог на доходы физических лиц (30 млрд руб.).

Бюджет сохраняет свою социальную направленность: доля социальных расходов превышает 75%. Меры социальной поддержки населения проиндексированы в 2018 году на 5%, расходы на питание детей в школах увеличены на 15%.

Главной новацией бюджета стал рост инвестиционных расходов. Если в 2016 году доля таких расходов в бюджете Пермского края составляла лишь 5%, то к 2020 году она должна увеличиться до 14%.

«Перед нами стоит задача повышения эффективности бюджетных расходов. Для этого в каждой отрасли мы определили приоритетные направления. По этим направлениям губернатор поставил перед правительством конкретные задачи с конкретными сроками, и мы будем добиваться их выполнения», — прокомментировала первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина.

Против представленного бюджета проголосовал только депутат от фракции КПРФ Владимир Корсун. «Хотя в бюджете можно найти позитив, но в целом груз проблем его перевешивает. Бюджет не содержит, на мой взгляд, принципиальных изменений курса, реализуемого властью уже два десятилетия. Позитивных результатов для большинства как не было, так и нет», — заявил депутат.

Отметив, что выступление Владимира Корсуна является «ежегодным и традиционным», председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих предложил депутату составить свой вариант проекта бюджета.

Мой пермский гимн

На ноябрьской «пленарке» был утверждён официальный гимн региона. Депутаты проголосовали за музыкально-поэтическое произведение Сергея Иванова «Мой Пермский край».

Ранее на торжественном мероприятии в честь 230-летия Пермской городской думы первый губернатор Прикамья Геннадий Игумнов предложил нынешнему главе региона Максиму Решетникову рассмотреть возможность появления у края своего гимна. Максим Решетников тогда поддержал это предложение.

«Утверждение официального гимна Пермского края позволит идентифицировать Прикамье не только внутри России, но и за её пределами. Произведение «Мой Пермский край» эмоционально и образно отражает специфику региона и важнейшую веху истории края — объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа по итогам референдума, состоявшегося в 2003 году. Именно к этому событию было написано это произведение. Принятие гимна повысит значимость символики края, укрепит чувство патриотизма людей Пермского края», — отметила заместитель председателя правительства Пермского края Ирина Ивенских.

Чиновникам «урезали» пенсии

Краевые законодатели поддержали в первом чтении законопроект главы региона Максима Решетникова, касающийся сокращения пенсий госслужащим за выслугу лет.

«Данные за 2015—2017 годы свидетельствуют о стабильном увеличении расходов бюджета края на выплату пенсий за выслугу лет. Рост расходов за три года прогнозируется на уровне 32%. Неуклонно растёт и численность получателей пенсии. За последние три года рост составляет 8,4%», — отметила заместитель руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева.

Сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии для гражданского муниципального служащего может достигать 45—50 тыс. руб. «Важно отметить, что проект закона не распространяется на лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, глав местного самоуправления он также не касается», — заметила Яна Дорофеева.

Замруководителя администрации губернатора пояснила, что в качестве максимально допустимого размера пенсии для чиновников был выбран шестикратный размер минимального должностного оклада по младшей должности гражданской службы. На сегодняшний день эта сумма составляет 5265 руб.

Вместе с тем на «пленарке» были рассмотрены заявления о досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счётной палаты Пермского края Юрия Новосёлова и его заместителя Владимира Шуклецова в связи с выходом на заслуженный отдых. Таким образом, под сокращение пенсий за выслугу лет они не попадут.

Стипендии станут больше

Изменения коснулись и закона «О дополнительных стипендиях для студентов». Теперь получать повышенную дополнительную стипендию ежегодно будут 200 человек, с 2020 года число таких студентов увеличится до 600 человек.

С 1 сентября 2018 года размер именных стипендий составит 7 тыс. руб. вместо выплачиваемых сейчас 5 тыс. руб.

Обладатели дополнительной губернаторской стипендии за высокие баллы ЕГЭ получат поддержку в размере 10 тыс. руб. Изменения затронут только студентов первого курса. Сейчас размер этой стипендии составляет 5750 руб. Отметим, что для получения стипендии абитуриенту физико-математического, медицинского или инженерного факультета необходимо набрать 225 баллов, экономического факультета — 240 баллов, гуманитарного — 260 баллов за три экзамена.

Потерянные «бойцы»

«Новый компаньон» продолжает следить за активностью работы депутатов на «пленарках» и посещением заседаний. Как сообщает аппарат заксобрания, 30 ноября с 10:00 до конца заседания отсутствовали:

1. Петров А. А.

2. Попов С. В.

3. Шатров В. Б.

4. Третьяков О. В.

5. Эйсфельд Д. А.

После обеда (с 14:00) до конца заседания зал покинула Луканина Н. С.

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