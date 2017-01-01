«У нас боевой коллектив» Депутаты-коммунисты рассказали о расстановке сил внутри парламентской фракции

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Пермское отделение фракции КПРФ в краевом Законодательном собрании провело 27 ноября пресс-конференцию, на которой депутаты подвели итоги работы за 2017 год и поделились своими планами. О своей деятельности в парламенте рассказали Владимир Корсун, Владимир Чулошников, Игорь Малых и Илья Кузьмин.

В этом году фракция КПРФ выступила с несколькими инициативами в Законодательном собрании Пермского края. Так, коммунисты заявили о необходимости провести круглый стол, посвящённый детям войны, ратовали за исключение из плана приватизации ООО «Свинокомплекс Пермский», настаивали на системном рассмотрении и разборе краевого бюджета. Обо всех накопившихся в крае проблемах депутаты знают не понаслышке — фракция КПРФ еженедельно проводит приёмы граждан.

Ещё один важный вопрос, который актуален для всего края и находится под пристальным контролем коммунистов, — работа фонда капитального ремонта. По словам депутатов фракции КПРФ, «фонд до сих пор неудовлетворительно исполняет обязательства по капитальному ремонту, хотя на его счетах сосредоточено 2,5 млрд руб.». В связи с этим коммунисты намерены в следующем году инициировать ряд изменений в нормативную базу.

«Считаю, что в крае необходимо предусмотреть амнистию по уплате штрафов за несвоевременную уплату взносов на капитальный ремонт. Это будет важный шаг для получения недостающих средств в бюджет и элемент доверия к фонду и краевым властям», — заявил Илья Кузьмин.

Депутат также подчеркнул важность проработки вопроса компенсации платежей для льготных категорий граждан. Напомним, в крае в 2016 году был принят закон, который устанавливает порядок уплаты взносов для старшего поколения: 70 лет — 50%-ная льгота, 80 лет — 100%-ная. Но выплата компенсаций пожилым производится лишь в конце года, то есть тогда, когда они полностью внесли платежи. По мнению Кузьмина, это несправедливо — старшее поколение не должно кредитовать фонд. Люди имеют право получать не компенсационную выплату, для которой нужно предоставить кучу бумажек (девять документов) в соцзащиту или МФЦ, а безусловную льготу.

Члены фракции КПРФ также отметили, что, к сожалению, в Пермском крае пока нет чёткого понимания, как уменьшить количество недостроенных объектов. Коммунисты намерены предложить краевой власти свои варианты решения проблемы, особенно в отношении обманутых пайщиков, так как дольщиков уже защитили законодательно.

Особое внимание депутаты уделили межбюджетным отношениям. По мнению коммуниста Игоря Малых, важно защитить интересы муниципалитетов при принятии бюджета. Сделать так, чтобы крупные объекты (особенно это касается детских садов) «не съедали» муниципальные фонды софинансирования, чтобы у муниципалитетов был манёвр и ресурс для развития.

Важно, что внутри краевого отделения КПРФ произошло разделение проблемных вопросов на зоны ответственности. Теперь Владимир Корсун будет контролировать бюджетные отношения, Илья Кузьмин — социальные вопросы и спорт, Владимир Чулошников — общественную безопасность, Игорь Малых — интересы местного самоуправления, Михаил Осокин — лесопромышленный комплекс и проблемы Коми-округа. По сути, у коммунистов сложился собственный «кабинет министров» во главе с вице-спикером Владимиром Комоедовым. В перспективе фракция намерена взять на себя обязательства курировать весь спектр вопросов, касающихся социальной сферы, молодёжной политики, транспортной безопасности, пересмотра политики в отношении физкультуры и спорта.

«На флоте существует широко известная поговорка: «Нас мало, но мы в тельняшках». Для Прикамья эта поговорка оказалась на удивление точной. Уходящий год показал, что наша депутатская фракция вполне боеспособна. Она грамотно выстроила свою работу, у каждого — своё направление, нас объединяет общая идеология интересов избирателей. Как настоящий боевой коллектив, мы не боимся острых дискуссий и верим в свою способность отстоять идеалы равенства и справедливости», — говорит представитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края Владимир Комоедов.

Представители КПРФ заверили, что у них нет намерения уходить в оппозиционную риторику, напротив, есть желание конструктивно работать с представителями других партий.

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