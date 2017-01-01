Страховка от страховки Период, в течение которого можно отказаться от ненужной страховки, увеличится почти в три раза

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1 января 2018 года вступит в силу указание Центробанка об увеличении «периода охлаждения», в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, до 14 дней. Впервые норма о «периоде охлаждения» была введена в июне прошлого года, тогда была установлена его продолжительность, которая составила пять дней. Нововведение было связано с практикой навязывания страховок, приобретшей в предыдущие годы массовый характер. Особенно проблемными в связи с этим стали сегменты банковского страхования и ОСАГО (в некоторых случаях автовладельцы могли купить полис ОСАГО только вместе с какой-либо другой страховкой: от несчастного случая, страхование имущества и т. д.).

Эксперты говорят, что проблема продажи дополнительных страховок в довесок ОСАГО отпала вместе с введением электронного полиса

Фото: Константин Долгановский

Сейчас, спустя полтора года, сам Центробанк оценивает эффективность этой меры достаточно высоко: по оценкам регулятора, количество жалоб на навязывание страховок сократилось примерно втрое. Однако правозащитники приводят другие оценки. «Поток жалоб на навязывание страховок сегодня примерно на 1/3 меньше, чем он был в 2015-м и в начале 2016 года. Однако именно эта претензия всё равно остаётся самой распространённой в сфере розничного кредитования», — констатирует Марат Сафиуллин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров.

Введя правило об установлении «периода охлаждения», Центробанк не озаботился сбором статистики того, как часто люди пользуются правом отказа от ненужной им страховки, сетуют эксперты. Поэтому официальной статистики нет, а оценки разных профессиональных наблюдателей могут отличаться в разы. Например, в СК «МАКС» в текущем году доля таких страхователей составляет менее 0,3%, в «АльфаСтрахование-Жизнь» — менее 0,5%. По статистике «Зетта Страхования», доля таких клиентов около 1%. В пермском филиале компании с начала года было расторгнуто 0,7% страховых договоров.

Банковский интерес

Однако эти доли процентов неравномерно распределены по разным видам страхования. «Основную массу договоров страхования, от которых в последующем отказываются клиенты, генерирует банковский канал продаж. Это связано с особенностями внутренних процессов банков. Отдельные скоринговые модели розничного кредитования построены таким образом, что условия кредитования определяются в связке со страховой компонентой — полисом страхования жизни и здоровья заёмщиков», — говорит Евгений Попков, начальник отдела маркетинговых исследований СК «МАКС».

Ирина Дерябина, директор пермского филиала ООО «Зетта Страхование», и вовсе отмечает, что абсолютно все случаи расторжения договоров страхования в текущем году пришлись именно на банкострахование. Проблема, связанная с продажей дополнительных страховок в довесок ОСАГО, отпала одновременно с введением электронного полиса.

Дмитрий Жуков, руководитель проекта «Банки.ру — Страхование»:

— Официальная статистика не даёт прямого ответа, но, исходя из факта, что банки осуществляют 87% всех сборов по страхованию жизни, по которому фиксируется наибольшее количество отказов от договоров, лидером в абсолютных показателях, безусловно, являются они.

Банки очень заинтересованы в продаже сопутствующих полисов, поскольку комиссионные позволяют им существенно увеличить свои доходы. Однако, по мнению Марата Сафиуллина, в этой ситуации проигрывает не конкретный заёмщик, а все потребители банковских услуг. «Негативный эффект от навязывания страховок отнюдь не ограничивается тем, что конкретные заёмщики платят за кредит существенно больше. Навязанные страховки значительно снижают возможности ценовой конкуренции. Они, по сути, делают неработающим показатель предельной стоимости кредита. «Добровольная» страховка не включается в стоимость кредита, хотя нередко она утяжеляет реальную стоимость кредита в полтора раза и более», — уверен Марат Сафиуллин.

В то же время Алексей Янин, управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА», полагает, что утверждение о навязанной страховке в принципе спорно, ведь человека никто не заставляет получать кредит вообще и в данном конкретном банке в частности. Если человек принципиально против страхования, всегда можно найти такой банк, в котором получение кредита вообще никак не будет связано с наличием страховки. Но надо иметь в виду, что в таком случае, скорее всего, будет выше процентная ставка по кредиту. Также важно понимать, что страхование всё-таки даёт определённую защиту на случай наиболее неблагоприятных событий для получателя кредита.

Так или иначе, лидерство банковского канала в продаже навязанных или ненужных страховок эксперты не подвергают сомнению. Этим объясняется большая разница в оценках частоты отказов у страховщиков и банкиров, ведь первые рассчитывают долю отказов исходя из общего количества проданных страховок. «Процент клиентов, решивших отказаться от страховки в «период охлаждения», не превышает 3,5%», — такую оценку приводит Дануте Раудис, директор филиала «Пермский» Уральского банка реконструкции и развития.

Эльман Мехтиев, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков:

— Точных цифр нет, и они различаются от банка к банку достаточно существенно. Но во всех известных нам случаях количество клиентов, воспользовавшихся возможностями, предоставляемыми «периодом обдумывания», составляет от 1 до 5% от количества продаж. По опыту других стран и исходя из некоторых исторических аналогий в нашей стране, мы считаем, что в долгосрочной перспективе уровень таких отказов стабилизируется в районе 1%.

По оценкам Марата Сафиуллина, правом отказа от страховки пользуется менее 10% заёмщиков. Эта цифра могла бы быть больше, однако существует несколько факторов, которые снижают эффективность «периода охлаждения».

Марат Сафиуллин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров:

— Во-первых, это низкий уровень осведомлённости граждан о своих правах. Далеко не все заёмщики знают о «периоде охлаждения», а банки, очевидно, не слишком заинтересованы в том, чтобы акцентировать их внимание на возможности отказа от страховки. Сказывается и в целом низкая правовая грамотность населения. Нередко заёмщики не решаются пользоваться даже известными им правами, не понимая до конца возможных последствий. «А вдруг, если я откажусь от страховки, банк меня накажет (отберёт кредит, повысит ставки, никогда не выдаст ссуды в дальнейшем и др.)». Более того, в глазах самих заёмщиков «период охлаждения» в определённой степени легализует порочную практику навязывания страховых полисов: страховку навязали, но мне предоставили возможность от неё отказаться, я этого не сделал, значит, это уже моя вина.

Безотказная страховка

Но в первую очередь эффективность «периода охлаждения» оказалась не столь высока из-за практики коллективных страховок. При такой организации страховой защиты сторонами страхового договора выступают банк и страховая компания, а банковский клиент просто присоединяется к нему. Норма о «периоде охлаждения» на такие ситуации не распространяется, отказаться от страховки в этом случае невозможно.

Единой оценки распространённости такой практики нет. Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, в настоящее время подавляющее число договоров заключается через коллективные схемы. По оценкам Ассоциации российских банков, до 50% продаж страхования кредита оформляется именно в такой форме. Отдельные страховщики приводят другие оценки.

Евгений Попков, начальник отдела маркетинговых исследований СК «МАКС»:

— Коллективными договорами страхования от несчастных случаев и болезней интересуется около четверти банков, развивающих потребительское кредитование и выдачу кредитных карт. Но и они предлагают страховки далеко не каждому заёмщику. В итоге, по нашей оценке, примерно до 10% кредитов могут содержать условия по страхованию в форме присоединения к коллективному договору.

«Схема коллективного страхования существовала и задолго до введения указания о «периоде охлаждения». Но после этого она получила широкое распространение. Из официальной статистики следует, что если в первом полугодии 2016 года число застрахованных по договорам страхования жизни с юридическими лицами составило 88 тыс. человек, то в первом полугодии 2017 года уже почти 3 млн. Конечно, в эту цифру входят не только страховки заёмщиков, но о порядке судить можно», — говорит Дмитрий Жуков. По его словам, схема в той или иной степени применяется многими банками, особенно часто используется при выдаче потребительских кредитов.

Эльман Мехтиев подчёркивает, что в настоящее время Банк России совместно с экспертным сообществом рассматривает несколько вариантов решения проблемы — от полного запрета коллективных программ страхования до распространения на них права на «период охлаждения». Однако внести необходимые изменения пока не получается. Эксперт рассчитывает, что решение будет принято в самое ближайшее время и уже в 2018 году оно обретёт свою правовую форму.

Вопрос комфорта

Эксперты единодушны в том, что удлинение «периода охлаждения» до 14 дней вряд ли серьёзно повысит долю отказов от страховок. Дмитрий Жуков полагает, что рост количества отказов будет небольшим и обусловит его скорее информационное сопровождение этого нововведения, чем собственно увеличение срока. В свою очередь, Ирина Дерябина указывает на то, что причины, которые толкают клиента на отказ от страховки, не связаны с его нерасторопностью, поэтому увеличение срока «периода охлаждения» особенно на статистику не повлияет. С коллегами согласен и Евгений Попков, однако он отмечает, что увеличение «периода охлаждения» до 14 дней сделает жизнь страхователей комфортнее — у них будет больше времени на то, чтобы вернуть полис страховщику.

По мнению Дануте Раудис, колебание доли отказов от страховок после 1 января будет зависеть от качества их продажи. «Если клиент будет уверен в необходимости страхового полиса после грамотной консультации специалиста банка, то отказа от услуги не последует. И наоборот, количество отказов может возрасти, если при этом не улучшится качество работы с потребителями банковских услуг», — уверена эксперт.

Правозащитники оценивают решение Центробанка как правильное, поскольку оно создаст более комфортные для потребителя условия для принятия взвешенных финансовых решений. Марат Сафиуллин указывает на то, что оно снизит возможности для разного рода «хитростей» банков и страховых компаний по затягиванию принятия заявлений (по принципу «Нам бы только пять дней продержаться!»).

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