Первая победа дома «Парма» провела знаковую игру в Лиге ВТБ

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Каждый уважающий себя спортивный клуб должен иметь за спиной собственную историю успеха, иначе в наше время нельзя. У кого-то она выглядит как собрание мифов и преданий, тщательно лелеемых постаревшими фанатами, у кого-то бывает оформлена в виде солидного клубного музея с кубками из жёлтого металла и майками давних кумиров. У «Пармы» эта самая история пока настолько коротка, что позволяет отмечать поводы, начинающиеся со слова «впервые». Итак, барабанная дробь! «Парма» впервые одержала домашнюю победу в Лиге ВТБ.

Фото: Павел Семянников

Да, у нас есть Кубок России двухлетней давности. Да, у нас есть неофициальное звание самой посещаемой команды лиги. Да, у нас были три домашних овертайма, когда до победы оставалось чуть-чуть, и да, у нас было две победы — но обе на чужих площадках.

Свершилось. «Парма» в минувшее воскресенье обыграла рижский ВЭФ в Перми со счётом 87:69.

Была у этой игры дополнительная интрига: главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс ранее много лет работал именно в латвийском клубе, так что и для него эта встреча, видимо, не была рядовой. Впрочем, началась игра скорее по сценарию гостей: ко второй минуте они вели в счёте 5:1. Кто бы мог в этот момент предположить, что больше в этой игре «Парма» сопернику лидировать не позволит! Сначала полетели «трёхи» у Коди Миллера и Алексея Вздыхалкина, потом смачный данк оформил Александр Винник, удачно вышел со скамейки Иван Ухов, и к первому перерыву болельщики слегка ошарашенно наблюдали на табло цифры 24:11 в пользу «Пармы»!

Фото: Павел Семянников

Настрой на игру и в самом деле был отменным, причём пермяки не только здорово защищались, они и в атаке демонстрировали изрядное рвение. В первой четверти был даже забавный эпизод, когда за подбор под чужим щитом сцепились сразу два игрока «Пармы», впрочем, быстро разобравшись, они доставили мяч по назначению.

Фото: Павел Семянников

ВЭФ пытался вернуться в игру. Во второй четверти был момент, когда разрыв в счёте сократился до пяти очков, но дальше снова всё у «Пармы» пошло как надо. В чём было главное преимущество? Ну, давайте признаем: в этом году в Пермь приехали очень хорошие легионеры. Коди Миллер-МакИнтайр, Фрэнк Гейнс, Тре Маклин — каждый из них в итоге провёл на площадке больше 20 минут и набрал больше 10 очков. Латвийская команда вполне предсказуемо делает ставку на своих игроков (в их составе лишь три легионера), а для успеха в Лиге ВТБ, как мы помним по прошлому сезону, этого недостаточно.

После матча главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис, характеризуя своих подопечных, был резок: «Играли плохо. Потом очень плохо, а в конце отвратительно». Это, конечно, эмоции и преувеличение. Играли латыши достойно и достаточно жёстко: их основной центровой Громовс нахватал пять фолов и сел на лавку уже в третьей четверти, а американский защитник Кори Хоукинс и вовсе был удалён в раздевалку за неспортивное поведение. Но остановить «Парму» в этот день им было не под силу. Это была та игра, когда у пермяков хочется выделить весь состав, без разделения на основу и запасных, — на паркете полезными действиями отметились абсолютно все. «Парма» уверенно держала разницу в счёте до самой финальной сирены и заслуженно заполнила строчку «домашние победы в Лиге ВТБ» в командной истории.

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