Встреча на бис Пермяки простились с любимым певцом России

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермская краевая филармония почтила память великого певца Дмитрия Хворостовского, дав пермякам ещё одну возможность насладиться его искусством. В Органном концертном зале была показана архивная запись концерта «Дмитрий Хворостовский. Музыка души и сердца», состоявшегося 27 апреля 2013 года в Концертном зале им. П. И. Чайковского (Москва). Именно эту программу пермякам посчастливилось услышать «живьём» в декабре 2009 года, когда Дмитрий Хворостовский дал единственный концерт в Большом зале филармонии.

Он был настоящим голосом России — тем самым легендарным русским голосом, который последние 100 лет ассоциируется с образом Фёдора Шаляпина. Хворостовский стал его олицетворением в новом, ХХI веке.

Судьба крепко связала Хворостовского с Пермью.

Хворостовский сам признавался журналистам, что его живо интересует всё, что происходит в Перми. Выяснилось, что у певца пермские корни: его отец Александр Степанович, сыгравший огромную роль в карьере сына, — коренной пермяк. В доме его детства на улице Советской, 21, по воспоминаниям певца, всегда царила музыка: «С самого детства я слушал пластинки с записями Шаляпина, Неждановой, Карузо, Марио Ланца, Бергонци, Марии Каллас, Джузеппе Ди Стефано, Тито Гобби, Титта Руффо, Этторе Бастианини — моего любимого баритона, а в четыре года и сам запел. Родители поняли, что их ребёнка ждёт большое будущее, гораздо раньше, чем это понял я сам!..»

Карьера тоже не раз приводила баритона в Пермь. В 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии на Всесоюзном конкурсе им. М. И. Глинки, который проходил в Перми. В 1993-м, уже будучи заслуженным артистом России, он побывал в нашем городе в качестве члена жюри Международного конкурса молодых исполнителей и тогда же спел на сцене Пермского театра оперы и балета партию Елецкого в «Пиковой даме» Чайковского. Затем наступила эра всемирной славы певца, и его следующий приезд в Пермь состоялся 16 лет спустя при поддержке Министерства культуры Пермского края — и снова Елецкий, но теперь уже на сцене Большого зала филармонии, где ария из «Пиковой дамы» прозвучала среди других концертных номеров.

Выступление Дмитрия Хворостовского в Перми с программой «Музыка души и сердца» в рамках «Всероссийских филармонических сезонов» с Академическим большим хором Российского государственного музыкального телецентра в декабре 2009 года и концерт с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского в 2014 году на площади перед гарнизонным Домом офицеров, посвящённый Дню Победы и собравший более 30 тысяч человек, — события, ставшие результатом совместной работы великого баритона и Пермской краевой филармонии. Жители города до сих пор вспоминают эти концерты с огромной любовью.

Этот концерт в честь Дня Победы запомнился, кроме всего прочего, маленьким, но примечательным событием. На площади перед Домом офицеров были выставлены несколько рядов стульев, чтобы пришедшие на концерт ветераны могли присесть — остальные зрители слушали стоя. Певец приехал вместе с отцом Александром Степановичем, и организаторы концерта изо всех сил пытались усадить 70-летнего Хворостовского-старшего на ветеранские места. Ни за что! «Эти стулья для ветеранов войны, а я ещё молодой».

Такая семья…

Уход певца — огромная личная потеря для многих пермяков. Он ушёл в вечность, чтобы навсегда остаться в памяти и в истории. Запись концерта, показанная в субботу бесплатно для всех, кто помнит, любит, чтит Дмитрия Хворостовского, ещё раз это доказала.

Органный зал был переполнен: зрительный зал не смог вместить всех желающих, люди смотрели концерт прямо из вестибюля. И словно бы повторились события 2009 года. Тогда, осознав, как пермяки жаждут попасть на концерт великого баритона, филармония организовала его онлайн-трансляцию в Органный зал. Узнав об этом, Дмитрий Хворостовский перебежал в лютую стужу дорогу и появился во плоти перед ошеломлённой публикой виртуального концертного зала, где не только сказал слова благодарности зрителям, но и спел русские народные песни.

После трансляции концерта был показан фрагмент интервью, которое Хворостовский дал 9 мая 2014 года после двухчасового концерта на открытом воздухе. Узнав, что Пермская краевая филармония, три года потратившая на организацию его выступления, будет отмечать 80-летний юбилей, великий баритон сказал: «Я желаю Перми, чтобы здесь был наконец построен большой красивый зал с прекрасной акустикой. Потому что ваш город этого достоин. Надеюсь, что и я буду сюда приезжать как можно чаще!..»

В полной тишине, оглушённые, зрители ещё долго не расходились, как будто ждали, что он вернётся.