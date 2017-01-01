Звуки будущего

В Перми проходит XI фестиваль современной музыки Sound 59


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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Немногие это знают, но вовсе не Теодор Курентзис сделал Пермь столицей музыки XXI века — при всём уважении, любви и благодарности к маэстро. То, что придумал и вот уже 11 лет проводит председатель краевой и городской композиторских организаций Игорь Машуков, уникально в российском масштабе. Нигде, кроме Перми, не проходят фестивали современной академической музыки с акцентом на произведения, созданные местными композиторами.

Sound 59
Фото: Константин Долгановский

Нет, это не междусобойчик, не местечковые посиделки на фоне собственного творчества: идеология фестиваля современной музыки Sound 59 — вписать творчество пермских композиторов в широчайший контекст музыки ХХ и XXI веков, поставить его рядом с сочинениями современных западноевропейских коллег и классиков музыкального авангарда вроде Джона Кейджа, то есть оценить по гамбургскому счёту. И — дальше: показать, что современная музыка — часть глобального и вечного процесса, недаром в организации фестиваля участвует Российский фольклорный союз, ежегодно проходят семинары по взаимодействию профессиональной и народной музыки и концерты, иллюстрирующие эту тему.

Пожалуй, сказанного достаточно, чтобы понять, почему именно Sound 59 стал единственным фестивалем в Перми, который поддерживают три уровня власти — федеральный Минкульт, Министерство культуры Пермского края и городской департамент культуры и молодёжной политики.

Нынешний фестиваль начался по-хорошему амбициозно — с премьеры. Композитор Геннадий Широглазов представил свою монооперу «Как я стала амазонкой» на тексты английской поэтессы, преподавательницы Оксфордского университета Дженни Луис. Исполнение этого произведения стало итогом большого и важного процесса, в котором участвовало много людей.

Sound 59
Фото: Константин Долгановский

Дженни Луис написала поэму «Как я стала амазонкой» ещё в середине 1980-х годов. Так она перевела в художественный опыт свой опыт житейский — борьбу с раком груди и травмирующую операцию. Этот «перевод» был сделан в высшей степени художественно и творчески. В качестве глобальной метафоры трансформации собственного тела поэтесса избрала образ амазонки: по легенде, женщины-воительницы ампутировали левую грудь, чтобы не мешала натягивать лук. В соответствии с этой метафорой Дженни Луис стилизовала свою поэму под античный стих, и это отлично передано в замечательном переводе на русский язык, сделанном пермячкой Натальей Дубровиной, музой легендарного Роберта Белова.

Геннадий Широглазов заинтересовался этим произведением ещё в 2002 году, когда на Пермском краевом радио вышел радиоспектакль по поэме Луис. Тогда была написана фоновая музыка для сопровождения стихов, и с тех пор композитор дописывал её, пока она не превратилась в небольшую монооперу.

Sound 59
Фото: Константин Долгановский

Премьера прошла достойно: в частной филармонии «Триумф» играл оркестр под управлением Валерия Платонова, пела солистка оперы Ольга Попова. Композитор предусмотрел, что самые жёсткие фрагменты текста должны быть не спеты, а прочитаны, и прочитала их сама Дженни Луис, которая специально приехала на премьеру. Она бодра и прекрасно выглядит.

Моноопера «Как я стала амазонкой» — полнозвучная, мелодически богатая и лирическая. Возможно, это самое значительное произведение много и интересно работающего композитора. Геннадий Широглазов подчеркнул в этой истории женскую тему, сделав своё произведение максимально трогательным. Эти качества усилило специально снятое видео — нежные цветовые переливы, а в центре — прекрасная балерина, вся в белом. Видео было несколько чересчур «карамельным»; современное искусство — а музыка, как-никак, тоже таковым является — требует более креативных, небанальных визуальных решений.

Sound 59
Фото: Константин Долгановский

Что такое настоящее, бескомпромиссное современное искусство звука, зрители поняли во втором отделении концерта. Жаль, изрядная часть зала — друзья, коллеги, «болельщики» Геннадия Широглазова и «группа поддержки» Дженни Луис — в перерыве удалились, а зря: во втором отделении играл Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), и это было шедеврально.

МАСМ каждую сыгранную им музыкальную миниатюру превращает в мини-спектакль, мини-аттракцион. Нет другого коллектива, который умел бы так же показать глубину и красоту современной музыки. Программа была посвящена американскому минимализму — от классики 1940-х и 1970-х годов до произведений, написанных буквально вчера специально прибывшими из США композиторами, так что фестиваль задействовал ещё и формат «ворк-ин-прогресс». Первая же композиция — Music of Livingroom Джона Кейджа — вызвала оживление в зале: если Джеки Чан может побить противника его собственной комнатой, то МАСМ может сыграть на комнате, как на музыкальном инструменте. Звучало всё: стаканы звенели, бумага шуршала, шахматные фигуры постукивали, и это была музыка, сложнейшая перкуссионная партитура, а не просто шумовой спектакль.

Sound 59
Фото: Константин Долгановский

Все выразительные возможности минимализма как метода воплотились в миниатюре Дэвида Лэнга Sweet Air — тонкой и легкомысленной, основанной на бесконечном повторении нескольких простых мелодий, похожей на мельтешение комариков в летнем воздухе и дарящей ощущение абсолютного беззаботного счастья; а протестная «жесть» 1970-х годов — в Coming Together пацифиста Фредерика Ржевского, который за отказ от участия в боях во Вьетнаме отсидел тюремный срок. В этом произведении флейтист МАСМ Иван Бушуев выступил ещё и в роли вокалиста — полуспел-полупрокричал короткий, но выразительный текст.

Участие МАСМ в фестивале Sound 59 — это прекраснейшая традиция фестиваля. Каждый раз, приезжая в Пермь ради просветительского проекта Игоря Машукова, московские музыканты дают пермской публике почувствовать изысканный вкус музыкального авангарда — блюда, которое немногие умеют готовить.

Sound 59
Фото: Константин Долгановский

Премьера сочинения самого Игоря Машукова состоялась на втором вечере фестиваля: в Большом зале филармонии театр «Балет Евгения Панфилова» показал свою свежую работу — одноактный балет «Золотой Полоз» по мотивам сказов Павла Бажова. Это уже не первый опыт сотрудничества Игоря Машукова и хореографа Сергея Райника и, будем надеяться, не последний: «Золотой Полоз», по задумке авторов, — первая часть «бажовской» хореографической трилогии.

В творчестве Игоря Машукова пермская, уральская тема всегда была сильна, она даёт ему вдохновение на создание ярких и необычных произведений. Достаточно вспомнить пьесу «В пермском зверином стиле» для фортепиано в шесть рук или «Молёбку», где среди инструментов солирует пила… Машуков как композитор чувствует не только уральскую мелодику, но и уральский характер, уральскую ментальность. В его произведениях звучит вековая древность, что особенно ценно, поскольку речь идёт о музыке ХХI века, активно использующей все находки и технологии современности.

Sound 59
Фото: Константин Долгановский

Всё это стократ верно по отношению к «Золотому Полозу». Композитор написал замечательную пьесу для… коми-пермяцких дудок пылян, которые делаются из высушенного стебля борщевика — «пикана» по-пермяцки. Приехавший из Москвы ансамбль «Репей» играл на этих незамысловатых инструментах так виртуозно, что поверить было невозможно, что звучат одинаковые дудки, — казалось, что разные инструменты. Эта музыка, негромкая, медитативная, ненавязчиво грустная, конечно, не самым лучшим образом подходит для экспрессивного современного балета, и звучала лишь в прологе. Основная часть балета — сложная партитура для электроники, живых инструментов и сэмплов тех же пылян.

Спектакль, по признанию его авторов, делался очень быстро и на премьере показался несколько сыроватым, требующим дополнительной режиссуры. Так, в нём почему-то два музыкальных пролога: перед тем, как на сцену выходит «Репей», некоторое время звучит что-то вроде танцевального рэйва, но на сцене «танцуют» лишь лучи света. Как объясняет Игорь Машуков, два пролога — два мира: жёсткий мир золота и чистогана в первом прологе и мир народный, духовный, чувственный во втором. Что ж, идея, имеющая право на существование… но не очень прочитываемая в формате балета, а не концертного исполнения.

Sound 59
Фото: Константин Долгановский

Московские гости — ансамбль крестьянской музыки «Репей» — выступили во втором отделении вечера с программой «Была бы бабою простой» по стихам Марины Цветаевой. Это был ярчайший пример необычного и творческого соединения фольклорного начала и современной музыки: «Репей» играет сложнейший этноджаз, где современная мелодика достигается использованием крестьянских дудок и народного вокала.

Фестиваль Sound 59 продолжается. Впереди — концерт «Музыка молодых» из произведений совсем юных, начинающих композиторов Прикамья, концерт «В движении» из музыки их маститых коллег — Дмитрия Батина, Льва Горбунова, Виктора Пантуса, Никиты Широкова и других, а также ещё одна балетная премьера — монобалет Марины Кремнёвой на музыку Василия Куликова «Между землёй и небом».

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