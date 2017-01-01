В Березниках 1 декабря запустят движение по улице Новосодовой В реализацию проекта вложено 450 млн рублей

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С 1 декабря в Березниках откроется движение для всех видов транспорта по улице Новосодовая. На трассе расположены такие крупные промышленные объекты, как филиал «Азот» АО ОХК «Уралхим», АО «Березниковский содовый завод», ООО «Сода-Хлорат».

Реконструкция ул. Новосодовой стала самым грандиозным дорожным проектом города на 2016-2018 гг. Обновление трассы, пролегающей через северную промышленную зону Березников и ведущей через Каму на Усолье и правобережные жилые массивы города, финансируется за счёт муниципального и краевого бюджетов в равной доле. Стоимость проекта составила порядка 450 млн руб. В этом году будет освоено около 200 млн руб., в 2018 году - 170 млн руб.

Первоначально планировалось завершить работы в ноябре этого года. Однако исполнителям проекта не удалось соблюсти сроки. Поэтому часть работ будет продолжена в 2018-м году.

В декабре временное движение транспорта, в том числе общественного, возобновится в связи с завершением первой очереди реконструкции и приостановкой работ на зимний период. Перед последним этапом строительных работ, которые возобновятся весной 2018 года, движение по Новосодовая будет временно прекращено. По информации пресс-службы администрации Березников, окончательное открытие дороги состоится «ориентировочно, в марте».