Вишенка на торте Конкурс «Пермская краса» украсил форум национального единства

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Второй межнациональный конкурс «Пермская краса» прошёл на Всероссийском форуме национального единства. Выбирали самую очаровательную из 10 представительниц национальных общин. Понятно, что народов у нас в крае живёт несравнимо больше, но участвовать в конкурсе пока решились только десять…

Лица национальных диаспор

Форум национального единства проходил с 22 по 24 ноября и конкурсом красоты, конечно, не исчерпывался. Много чего произошло за эти три дня — от обсуждения серьёзных вопросов и проблем до состязания акынов. «Вишенкой на торте» стала «Пермская краса». Полгода готовились представительницы диаспор к конкурсу, в котором должна победить не самая худая и длинная, но самая милая, умная и талантливая. Не знаем, как в точности общины выбирали своих представительниц, но большинство совсем не были похожи на супермоделей и глянцевых красавиц. Это комплимент.

Конкурс проходит всего второй год. В прошлом году победительницей стала девушка из армянской диаспоры Карине Агаджанян, и ей потом пришлось выслушивать и вычитывать такое, что хоть корону возвращай. Вполне естественное соперничество вылилось в какие-то совсем нешуточные обиды, а нам тут нужно укреплять межнациональную дружбу, а не ревность сеять!

В этом году организаторы учли прошлогодний опыт и отлично поработали над командным духом конкурса. Девушки действительно очень сдружились, это было заметно, буквально бросалось в глаза.

Наталья Карпова, исполнительный директор конкурса «Пермская краса»:

— В этом году мы решили сделать нечто большее, чем обычный конкурс красоты. Важнейшей задачей стал поиск форм, способов трансляции культурных традиций и ритуалов в современном обществе. Есть некая понятная всем жизнь культуры, мы видим её, например, в музеях, где она живёт «за стеклом». А нам хотелось сделать проект, который открыл бы пермякам повседневную жизнь разных национальностей. Поэтому частью конкурса стал фотопроект Ольги Сорокиной, запечатлевшей праздники, быт, работу представителей национальных общин. И ещё мы подготовили видеопроект, в котором участвовали все конкурсантки, — «Моё любимое место в Перми». Получилась презентация и культуры малой родины, и культуры пермской, российской.

Фотографии были выставлены здесь же, в залах Фестивального дома, где проходил конкурс. Но висели они без всяких подписей, а потому публика ломала голову над вечными вопросами: «Кто это?», «Что это?» и «Где это?».

В день конкурса провели показ коллекций современной одежды с этномотивами Folk Fashion, а также небольшой круглый стол с дизайнерами — участниками этого показа Никитой Барановым из Петербурга, Татьяной Бауэр, Ирой Канюковой и Еленой Стариковой из Перми, Полиной Кубиста из Ижевска, Ниной Ручкиной из Екатеринбурга. Дизайнеры подтвердили здравую мысль организаторов: «Образы национальных культур могут жить на улицах мегаполисов и быть частью гардероба каждого из нас». Вещи были интересные и вполне подходящие для ношения. В некоторых участницы выходили на награждение.

Победительница конкурса Елена Наоми Уточкина

Алия Хатмуллина представляла татарскую общину, Эвелина Ханипова — башкирскую, Дария Борзова — русскую, Алтынай Назаргалиева — киргизскую, Лусинэ Хачатрян — армянскую диаспору, Анна Ким — корейскую, Елена Наоми Уточкина — еврейскую общину, Вика Шадрина — коми-пермяков, Елизавета Половодова — вьетнамцев, Мафтуна-Бону Хусинбаева — узбеков.

Девушки не просто выходили на сцену красоваться и ходить туда-сюда. Именно этого они и не делали! Рассказывали о себе, разыгрывали сценки со студентами-актёрами из института культуры (во время сценок полагалось острить, и многим это удавалось).

С видеоэкрана девушки рассказывали о том, как видят своё будущее и каково предназначение женщины в их национальной традиции. Тут выяснилось, что подавляющее большинство конкурсанток — весьма честолюбивые и целеустремлённые особы. С экрана неслось: «Реализовавшаяся женщина, которая состоялась, с хорошей карьерой... Всегда идти вперёд... С машиной и квартирой». Но про семью и детей говорили тоже все! Хочется, конечно. И с машиной, и с квартирой, и с карьерой — всё равно хочется замуж.

С прискорбием отмечаем, что иногда этот конкурс походил на похороны русского языка. Хочется, чтобы с участницами в следующем году поработал литературный редактор. Пусть всё будет красиво: и лицо, и одежда, и душа, и тексты.

Красавицы теперь хваткие, практичные — никакой вам романтики. Даже книжка «Старик и море» превращается в бизнес-мотиватор: «Старик всегда шёл вперёд и добивался своей цели!» А старик Хэм и не знал… А как девушки налегали на спорт! Нашлись любительницы тхэквондо и хоккея, представьте себе — ещё один гол в ворота вечной женственности.

Был и конкурс талантов: пели, танцевали, читали стихи. Но и тут не обошлось без казусов: караоке с английским текстом звучало несколько неожиданно на конкурсе народностей России. Ещё более странно звучал дуэт одной из конкурсанток с голосистой подругой: подруга пела, конкурсантка открывала рот.

Зато были великолепные башкирская флейта, татарская и армянская песни, киргизский танец, стихи Окуджавы об Иерусалиме, прочитанные мастерски и с чувством.

Победила Елена Наоми Уточкина, девушка из еврейской общины. Честное слово, она действительно была самой прелестной. Но и прочие не остались без звания: организаторы выдали целую россыпь титулов от «Динамичной красоты» до «Красоты природной».