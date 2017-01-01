Большая игра вокруг Большого Савино Строительство пермского аэропорта: хроника противостояния властей и антимонопольщиков

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Открытие нового терминала аэропорта Большое Савино назначено на 30 ноября. Ещё 2 октября Ростехнадзор выдал заключение о соответствии построенного здания техническим требованиям. Стоимость строительства составила 4,72 млрд руб., при этом Пермский край не только получил современное здание аэровокзала, но и неплохо заработал. Пока идёт подготовка к торжеству, «Новый компаньон» решил вспомнить, с каким трудом реализовывался проект и как развивалось противостояние вокруг него между прежней краевой властью и рядом контролирующих структур, прежде всего ФАС. Ведь только благодаря их жёсткой позиции право возводить объект было разыграно с использованием конкурсных процедур, а от конкуренции выиграли все.

Фото: Константин Долгановский

Здание аэровокзала удалось построить с большим трудом, ломая «кривые схемы», которые предлагались краевыми властями. ФАС России несколько лет блокировала попытки воплотить в жизнь незаконную передачу подряда на строительство аэропорта без конкурса и приватизацию актива.

Вот основные вехи этого противостояния.

Декабрь 2012 года

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин поручил КГУП «Пермские авиалинии» провести отбор потенциальных инвесторов для строительства нового аэровокзального комплекса аэропорта Большое Савино. В качестве потенциальных инвесторов называли компании «Ренова», «Базэл», «Управляющий авиакомитет Шереметьево и Внуково», «Химимпорт» (Болгария).

Февраль 2013 года

КГУП «Пермские авиалинии» объявило отбор инвестиционных проектов строительства нового аэровокзального комплекса. Предполагалось, что победитель отбора будет рекомендован правительству Пермского края. Конкурс не был разновидностью торгов. Для отбора предложений была создана специальная комиссия, в неё вошли представители регионального правительства и КГУП «Пермские авиалинии».

Предложения принимались с 1 по 21 февраля, срок рассмотрения и оценки предложений — до 28 февраля, то есть решение комиссия должна была принять за неделю.

Март 2013 года

Отбор предложений прошёл. Правительству Пермского края в качестве возможного инвестора была рекомендована компания «Кольцово-Инвест» (управляет аэропортами в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, принадлежащими холдингу «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга).

Из КГУП «Пермские авиалинии» аэропорт преобразован в ОАО «Международный аэропорт «Пермь». 100% акций ОАО принадлежало Пермскому краю.

Фото: Константин Долгановский

Апрель 2013 года

Гендиректор «Базэл Аэро» Леонид Сергеев счёл действия краевого правительства и «Кольцово-Инвест» антиконкурентными и обратился с жалобой в ФАС России. И. о. руководителя УФАС России по Пермскому краю Антон Удальёв предупредил, что намерение властей подписать с победителями отбора предложений инвестиционный меморандум незаконно.

Тем не менее 25 апреля инвестиционный меморандум между Пермским краем и компаниями «Международный аэропорт «Пермь» и «Кольцово-Инвест» был заключён. Со стороны края документ подписал заместитель председателя правительства региона Олег Демченко.

Май 2013 года

ФАС России направила губернатору Виктору Басаргину рекомендательное письмо о необходимости выставить аэропорт на торги. Антимонопольное ведомство разъяснило, что инвестиционный меморандум нарушает закон о конкуренции.

Пермское УФАС, в свою очередь, запросило у краевого правительства текст инвестиционного меморандума. Текст был получен и передан в ФАС России.

Июнь 2013 года

«Международный аэропорт «Пермь» и «Кольцово-Инвест» приступили к реализации положений меморандума — создали совместное предприятие ОАО «Большое Савино — Терминал». Эта компания-оператор инвестпроекта под поручительство, предоставленное аэропортом, должна была взять кредит порядка 1 млрд руб.

Депутатам Законодательного собрания Пермского края стали известны подробности странной схемы приватизации аэропорта. После бурного обсуждения депутаты решили, что сами примут окончательное решение о судьбе аэропорта.

В свою очередь, Пермское УФАС решило подключить «тяжёлую артиллерию»: документы, касающиеся приватизации аэропорта, были переданы в центральный аппарат ведомства.

Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России:

— Было совершенно очевидно, что отбор предложений являлся видимостью отбора, а на самом деле заранее было определено, какая компания пройдёт этот отбор, с какой компанией будет заключено инвестиционное соглашение. Речь шла о государственных преференциях, о передаче государственного имущества, а значит, конкурентная основа всех процедур была обязательна. Мы возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства.

По словам Андрея Тенишева, проверки продолжались три месяца. «Мы должны были убедиться, что это антиконкурентное соглашение. Специалисты ФАС России всегда тщательно подходят к оценке собранных доказательств», — рассказывает он.

Власти Пермского края заявили, что нарушений нет, все процедуры согласованы с прокуратурой и другими контролирующими органами.

Фото: Константин Долгановский

Июль 2013 года

ОАО «Большое Савино — Терминал» объявило тендер на право заключения договора о проектировании нового терминала пермского аэропорта. Итоги тендера планировали подвести в сентябре.

Сентябрь 2013 года

Правительство региона внесло на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края прогнозный план приватизации на 2013—2015 годы с включёнными в него акциями ОАО «Международный аэропорт «Пермь». Два комитета Законодательного собрания рекомендовали краевому парламенту принять в первом чтении прогнозный план приватизации, в том числе странную схему с меморандумом, касающуюся пермского аэропорта.

ФАС России возбудила дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» в отношении губернатора Виктора Басаргина и компаний, принявших участие в сделке.

Октябрь 2013 года

Депутаты Законодательного собрания Пермского края не вняли доводам антимонопольных ведомств и, «пойдя навстречу» команде губернатора, в первом чтении приняли решение о приватизации ОАО «Международный аэропорт «Пермь».

Ноябрь 2013 года

ОАО «Международный аэропорт «Пермь» подало заявление в Генеральную прокуратуру РФ по поводу проверки законности процедуры проведения проверки аэропорта ФАС России.

Депутаты Законодательного собрания Пермского края утвердили схему приватизации пермского аэропорта с поправкой депутата Олега Жданова о приватизации не 100%, а 75% акций ОАО «Международный аэропорт «Пермь».

Декабрь 2013 года

Случилось неожиданное: губернатор Виктор Басаргин отменил результаты отбора предложений о строительстве аэропорта, победителем которого стало ОАО «Кольцово-Инвест». «Губернатор нас услышал. И принял верное решение», — комментирует Андрей Тенишев.

Виктор Басаргин дал распоряжение о подготовке проектной документации для проведения нового конкурса.

Февраль 2014 года

ОАО «Международный аэропорт «Пермь» объявило открытый конкурс на проектирование нового аэровокзального комплекса аэропорта.

Апрель 2014 года

Комиссия ФАС России закрыла дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Андрей Тенишев:

— Имелись все доказательства наличия соглашения между органами государственной власти и хозяйствующими субъектами, того, что псевдоконкурентные процедуры выиграет заранее определённый подрядчик. Губернатор всё отменил, распорядился провести нормальные конкурентные процедуры, чего в принципе и добивалась Федеральная антимонопольная служба.

До осени 2014 года правительство Пермского края разрабатывало документацию для проведения новых торгов по привлечению инвестора на строительство пермского аэропорта.

Октябрь и ноябрь 2014 года

Власти Пермского края отдали на согласование в ФАС России концепцию нового конкурса по привлечению инвестора в международный аэропорт «Пермь», концепция прошла согласование в ФАС России.

Фото: Константин Долгановский

Декабрь 2014 года

Корпорация развития Пермского края объявила отбор инвестора для строительства нового аэропорта, не противоречащий требованиям антимонопольного законодательства.

Февраль 2015 года

Состоялся конкурентный отбор инвестора для строительства нового пассажирского терминала пермского аэропорта. На участие в отборе заявились ООО «Базэл Аэро» (структуры Олега Дерипаски), ОАО «Большое Савино — Инвест» (структуры Виктора Вексельберга) и ООО «Новая Колхида» (контролируется владельцем «Новапорта» Романом Троценко).

Конкурс выиграло ООО «Новая Колхида».

Март 2015 года

Соглашение с ООО «Новая Колхида» подписано. Строительство началось в 2015 году. Согласно документации оно должно быть завершено к 1 декабря 2017 года.

По результатам торгов победитель уплатил в бюджет Пермского края примерно 1,5 млрд руб, что ориентировочно в три раза больше, чем если бы сделка прошла по первоначальному варианту.

Ситуация с пермским аэропортом стала прецедентом — примером для рассмотрения по всей России.

Андрей Тенишев:

— Нам важно было не наказать, не наложить какие-то штрафы. Важно было добиться конкуренции, и она появилась, прошёл справедливый отбор. До возбуждения антимонопольного дела дошло только в Перми. В Красноярске, например, посмотрев на то, что происходит в Перми, исправились и отказались от нарушающих антимонопольное законодательство процедур. В остальных регионах также прошли справедливые законные конкурсы.

История с выбором инвестора для строительства пермского аэропорта тянулась с 2012 по 2015 год. Считается, что именно из-за этой истории Антон Удальёв на протяжении всего времени работы в должности руководителя пермского УФАС оставался в статусе исполняющего обязанности: губернатор Виктор Басаргин отказывал в согласовании его кандидатуры.

2016 год

Глава ФАС России Игорь Артемьев сформулировал цели и задачи ведомства и привёл в качестве примера историю с пермским аэропортом. Игорь Артемьев призвал коллег активнее использовать институты предупреждения и предостережения, охотнее идти на мировые соглашения с компаниями, признавшими свою вину, сосредоточиться на качестве, а не количестве дел. По словам главы ФАС России, дело о выборе инвестора для пермского аэропорта послужило поводом для внесения изменений в некоторые нормы федерального закона о приватизации.

«Синергия полномочий антимонопольного органа должна обеспечить повышение эффективности российской экономики», — подчеркнул Игорь Артемьев.

Дмитрий Махонин, начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС России:

— В ситуации со строительством аэропорта в Перми пришлось приложить много усилий, чтобы доказать правоту ФАС. На другой стороне были достаточно серьёзные юридические консультанты, административный и лоббистский ресурс. Очень помогла выездная проверка с изъятием доказательств сговора, которая стала полной неожиданностью для оппонентов. Помогла также позиция ряда пермских депутатов Законодательного собрания, общественников и СМИ: как говорится, это специфика региона, которую мы в Москве хорошо понимали.

Я хорошо помню совещания, которые мы провели у руководителя службы и где выработали подходы к решению этого вопроса. Несмотря на большую занятость руководителя, таких совещаний прошло несколько. Главной задачей было обеспечить проведение открытой и прозрачной процедуры, победителем которой должен был стать инвестор, предложивший наилучшие условия.

В итоге всё это было не зря. Край получил за право строительства терминала сумму, втрое превысившую ту, которая могла поступить при реализации первоначальной схемы. Но самое главное — край получил сам терминал.