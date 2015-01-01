Прованс в вашем доме Салон Итель Дизайн устроил завтрак в французском стиле

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Как сделать так, чтобы, проснувшись в своей квартире, не сразу понять: в Провансе вы, в Бордо или в Лангедоке? Этот вопрос задала в социальных сетях коллегам и клиентам Василиса Суятина, хозяйка салона элитных штор «Итель Дизайн», и сама же решила найти на него ответ. Оказалось, не такие уж это сложные поиски: Франция сама стучится в нашу пермскую дверь с правильными винами, настоящими фермерскими сырами и со стилем «Прованс» в интерьере. Дизайнеры и их клиенты, собравшиеся на «французский» завтрак в салоне «Итель Дизайн», смогли в этом убедиться.

Фото: Константин Долгановский

Начали с дегустации французских сыров в сочетании с подходящими красными винами. Сыровара Ксавье Фора уже неплохо знают в Перми, но для многих посетителей он стал сюрпризом. Импозантный француз в идеально белом поварском кителе и таком же колпаке с милым акцентом рассказывал о каждом представленном на дегустации сыре. Творожный лактик с паприкой или с прованскими травами, лактик а фине выдержанный, с белой плесенью, классический дор блю, популярные во всём мире бри и камамбер (по словам Ксавье, эти сыры абсолютно не похожи друг на друга, в чём все присутствующие тут же и убедились) и горный сыр том с прослойкой из золы...

Все эти сыры могут быть, как на этом завтраке, закуской-аперитивом в сочетании с красным сухим вином или же, напротив, десертом, но тогда вино должно быть белое сладкое — очень сладкое, вроде сотерна. Могут они присутствовать и в горячих блюдах, например, запечённые в духовке.

Увы, попробовать успели не всё, что приготовил Ксавье, и без того эта весьма приятная, но всё же предварительная часть презентации изрядно затянулась. Публика оживилась, начались разговорчики, гости делились воспоминаниями о проведённом на Средиземном море лете... Но не забывали расспрашивать мсье Фора о том, где он берёт молоко для своих сыров и как он оказался в России. Молоко фермерское, но, по словам сыровара, всё же не дотягивает по качеству до альпийского или нормандского, а в Россию он попал... благодаря воздухоплаванию и кунгурскому фестивалю «Небесная ярмарка».

После интенсивного гастрономического проникновения во французскую тему вернулись к проблемам интерьера. Дизайнеры Роза Таранова и Мария Меркушева рассказали о стиле «Прованс», приводя в качестве примеров вовсе не французские, а пермские квартиры, дачи и кафе.

Что же такое «Прованс» в интерьере? Это деревенская простота, облагороженная многовековыми традициями классической европейской культуры. Это милый семейный уют, располагающий к тихим вечерам у очага с рюмкой пастиса — анисового ликёра, любимого на юге Франции, или с более привычными нам сырами и вином. Это мягкость и полутона — ничего кричащего, помпезного, вычурного. Это естественность и природное начало во всём — в фактурах, в цветовой палитре, в материалах. Это много ручной работы или её имитации: детали интерьера должны выглядеть так, будто хозяева сделали их своими руками.

В реальности это проявляется в том, что интерьер выдерживается в светлых, приглушённых, как будто выцветших на солнце красках. На светло-бежевом, белом, нежно-фиолетовом, голубом, сером фоне — рисунок из мелких полевых цветов; дерево — выбеленное, состаренное, кафель — шероховатый, неровный; фурнитура — с фарфором, как будто покрытым лёгкими трещинками. И, разумеется, «Прованс» — это очень, очень много текстиля. Ткани — натуральные, в основном хлопок и лён. Приветствуется пэчворк, вязка крючком, кружево. Поскольку крой текстильных изделий в этом стиле всегда очень простой — прямые портьеры, покрывала и т. д., то сложность и декоративность создаётся за счёт рукоделия: вязаных круглых салфеточек, кружевных вставок в декоративные подушки, оборок и кисточек.

В «Итель Дизайн» эти премудрости освоили в совершенстве. Все интерьеры, которые использовала для своей презентации Роза Таранова, были оформлены текстилем этого салона. Среди примеров, приведённых дизайнерами, была даже кровать, где текстильные вставки сделаны прямо в деревянную спинку! На льняном фоне мастера из «Итель Дизайн» создали милую вышивку. Вообще, кровать — это центр и «место силы» в интерьере «Прованс». Покрывала, декоративные подушки и валики, мягкие игрушки — всё это непременно должно на ней присутствовать.

Что касается рисунка тканей, то здесь можно не мучиться сомнениями — сразу обратиться к специалисту из «Итель Дизайн». Дизайнер салона Ольга Гольцева показала гостям множество примеров тканей и с цветочным орнаментом, и с геометрическим, и с имитацией вязки и вышивки, и с натуральной вышивкой и кружевом — и все выдержаны в правильных провансальских тонах. Но это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать в журнале. В салоне «Итель Дизайн» есть не только множество стильных и по-настоящему эксклюзивных тканей — нигде в городе больше таких не найти, но и готовые текстильные изделия: портьеры, подушки, покрывала, салфетки — всё, что необходимо для создания домашнего уюта. В салоне на ул. Петропавловской, 12 можно всё это подробно рассмотреть, потрогать, поговорить с дизайнерами, приобрести готовые изделия или заказать — точно такие, какие вам хотелось бы.

Ещё одна отличительная особенность провансальского стиля — интерьер должен быть новым, но при этом таким, как будто дому лет 200 как минимум; как будто здесь прожили несколько поколений одной дружной, трудолюбивой семьи. Очень приветствуется антиквариат — не помпезный «золото-мрамор», а милый деревенский. Вообще, нужны милые мелочи: старинные или состаренные игрушки, фарфоровые тарелки с цветочками, какие-то колокольчики, вышитые полотенца, подсвечники... Подсвечники, керосиновые лампы — это непременно. Стиль складывался в то время, когда электричества ещё не было — отсюда светлые тона, большие окна, полупрозрачные драпировки. Если есть возможность, хорошо смотрится камин — хоть кирпичный, хоть изразцовый, хоть железная печка.

И, конечно же, Прованс — это лаванда, её аромат. Текстильный мешочек-саше, наполненный лавандой, создаст в интерьере атмосферу французского юга с его разогретыми на солнце цветущими полями. Такие мешочки сиреневого лавандового цвета, завязанные атласной лентой, с удовольствием сошьют в салоне, и вы сможете устроить небольшой домашний Прованс хоть в гостиной, хоть в спальне, хоть в ванной.

А ещё Прованс — это знаменитая кухня. Здесь любят поесть много и вкусно. Именно таким угощением — изобильным, гурманским, дружным и неформальным — завершился затянувшийся завтрак, после которого ни у кого из присутствующих не осталось сомнений в том, как привнести Францию в пермскую квартиру или дом. Завтрак, переходящий в обед, — это так по-провансальски!

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