Подача и отдача Повестка сентябрьской «пленарки» Пермской городской думы была насыщенной и разнообразной

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На сентябрьском пленарном заседании депутаты Пермской городской думы заслушали доклад заместителя главы администрации города Сергея Романова о готовности к отопительному сезону и ходе запуска тепла. Было отмечено, что уже к 1 сентября все объекты социальной сферы были готовы к отопительному сезону на 100%. Кроме того, депутаты оценили проекты муниципальных программ и обсудили вопросы, связанные с городским имуществом, плотностью городской застройки и работой общественных центров.

Несмотря на обилие ремонтных работ, требующих раскопок, все дороги, где они велись, восстанавливаются

Общими усилиями

Отопительный сезон в Перми стартовал 12 сентября с запуска тепла в учреждения социальной сферы. 18 сентября отопление начало подаваться и в жилые дома.

Как рассказал депутатам заместитель главы администрации Перми Сергей Романов, по данным на вечер 25 сентября, отопление уже было подано в 95% детских садов и школ, а также 70% жилых домов. «Вопросы подачи тепла находятся на контроле районных властей. Перед сетевыми организациями стоит задача завершить все работы до конца недели», — пояснил Романов.

Он также отметил, что в ходе подготовки к отопительному сезону возникли и сложности. Например, вывод котельного оборудования исправительной колонии №32 ГУФСИН России по Пермскому краю из эксплуатации.

«Это оборудование обеспечивало теплом многоквартирные дома №27а, б, в, г на ул. Докучаева. Средства на проведение противоаварийных мероприятий были выделены из резервного фонда города. Общими усилиями городских и районных властей этот вопрос был решён, в дома запущено отопление», — рассказал Сергей Романов.

Первый заместитель председателя думы Дмитрий Малютин поинтересовался у Сергея Романова, сколько на сегодняшний день жилых домов остаётся без тепла. Замглавы администрации затруднился назвать точную цифру, но сказал, что чуть меньше 1 тыс. — примерно шестая часть от общего количества.

«Отрадно, что к 1 сентября готовность учреждений социальной сферы к приёму тепла составляла 100%. По жилому фонду тепло также начало поступать. Однако по сравнению с 2015—2016 годами уровень общей готовности объектов ЖКХ города к отопительному сезону снизился. Отсюда вопросы по качеству взаимодействия структур в случае возникновения аварийных ситуаций», — сказал Дмитрий Малютин.

Депутаты предложили администрации представить в думу план действий ответственных служб в чрезвычайных условиях.

К слову, если в установленный срок отопление не будет запущено, а управляющая компания или ТСЖ не смогут дать ответ о сроках запуска тепла и причинах его отсутствия, пермяки смогут обратиться на горячие линии, которые начали работать 27 сентября.

Предметный разговор

Несмотря на полный доклад Романова, «накачанный» цифрами, у многих депутатов возникли вопросы. Так, Олег Афлатонов поинтересовался, как обстоят дела с передачей в муниципальную собственность транзитных трубопроводов.

«Это наша головная боль, — посетовал Сергей Романов. — Это проблема, которая приводит к тому, что, к примеру, в Мотовилихе мы не можем запустить один детский сад».

Депутат Павел Фадеев акцентировал внимание на том, что 16 газопроводов в высокой степени готовности были построены без разрешения на строительство и без отвода земли.

«Как быть? То ли будем строить новые, то ли достраивать старые?» — попросил уточнить Павел Фадеев.

Сергей Романов ответил, что пока принято решение завершить те объекты, которые находятся в высокой степени готовности, получить на них документы, чтобы зарегистрировать в муниципальную собственность.

«Администрация не намерена строить новые газопроводы без разрешения на строительство», — объяснил замглавы города.

«Летом вроде все крупные раскопки должны были закончить. Почему перед отопительным сезоном мы везде копаем?» — спросил депутат Арсен Болквадзе.

Сергей Романов ответил, что все раскопки были согласованы заранее. Напомнил, что масштабные работы по перекладке сетей проводились на улицах Островского, Пушкина, Пермской. И везде работы прошли с соблюдением графика. Но Арсен Болквадзе был дотошен и уточнил у Сергея Романова, будут ли восстановлены все дороги, где сейчас ведутся работы. «Да», — заверил депутатов замглавы администрации.

Что с деньгами?

Депутаты рассмотрели ход реализации муниципальных программ. Из 25 муниципальных программ в этом году внесены изменения в 23. По словам председателя думского комитета по бюджету и налогам Натальи Мельник, это связано в первую очередь с образовавшейся экономией в рамках конкурсных процедур.

«Мы сегодня рассматривали поправки, которые привели к изменению параметров бюджета. Мы сделали замечания по ряду моментов, где считаем действия администрации недостаточными, и напомнили о том, что необходимо взыскать с виновных лиц ущерб, который сегодня покрывается за счёт бюджета», — рассказала Наталья Мельник.

Вопросы о проектах муниципальных программ были и у Контрольно-счётной палаты Перми. Председатель КСП Мария Батуева отметила, что рост объёма бюджетного финансирования (в сравнении с действующим бюджетом) на 2018 год предусмотрен по 21 программе. Причём если на программу «Организация дорожной деятельности в городе» увеличение произойдёт на 0,5%, то на «Управление земельными ресурсами» — на 208%. Произойдёт уменьшение финансирования для четырёх программ: от минимального 1% («Семья и дети») до максимального 30% («Экономическое развитие города»). Лишь по одной программе финансирование не изменится.

«Обращаю внимание, что проекты муниципальных программ, предлагаемых к утверждению, не предусматривают продление действующих. Получается, что фактически действующие на трёхлетку муниципальные программы ежегодно утрачивают силу, что нарушает принцип преемственности и непрерывности, установленный ФЗ «О стратегическом планировании», — резюмировала Мария Батуева.

Одной из центральных на заседании стала тема изменений, вносимых в городской бюджет. Председатель городской думы Юрий Уткин отметил, что у думы всегда есть список приоритетных задач, которые ставит депутатский корпус перед исполнительной властью.

«Это традиционно дополнительный ресурс, который, например, выделяется на новогодние праздники, причём не только в центральных районах, но и в отдалённых. И мы услышали, что уже запланировано 10 млн руб. на дополнительную иллюминацию. Порядка 40 млн руб. выделено на поддержку городского электротранспорта. Плюс, конечно, строительство или приобретение маневренного фонда, на которое выделено более 100 млн руб. Мы планируем купить около 90 жилых помещений», — сказал Юрий Уткин.

Инициатива поощряема

В марте 2017 года депутаты городской думы приняли решение приостановить действие отдельных норм положения о порядке передачи муниципального имущества города в безвозмездное пользование (принято в 2008 году). Это было связано с необходимостью разработки понятных и актуальных критериев предоставления имущества социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО), а также проведения аудита имеющихся площадей. При этом администрации Перми предоставили возможность продлить договоры с организациями, срок аренды у которых истекает в 2017 году, но не более чем на 10 месяцев.

4 сентября проект решения доработанного документа поступил в городскую думу и был рассмотрен комитетом по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. А на пленарном заседании проект решения был поддержан депутатами в первом чтении.

Спикер городской думы Юрий Уткин подчеркнул, что поддержка НКО — приоритет для властей. На протяжении уже 20 лет действует городская программа «Общественное участие», а в прошлом году объём её финансирования составил почти 100 млн руб.

Юрий Уткин

Фото: Константин Долгановский

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— С 1999 года в Перми проводится конкурс социально значимых проектов «Город — это мы», грантовый фонд которого в последние годы не опускается ниже 20 млн руб. Есть скидки для НКО по арендной плате, есть сеть общественных центров, где в уже подготовленных помещениях активисты могут вести свою работу. Теперь мы вместе с администрацией доработали порядок и условия безвозмездного предоставления помещений некоммерческим организациям. С одной стороны, мы сделали эту процедуру более понятной и прозрачной, с другой — пермяки смогут увидеть, кому и за что городской бюджет оказывает поддержку. Мы сознательно идём на поддержку СО НКО, потому что исключительно силами муниципалитета всех проблем не решить, а также потому, что отчётливо понимаем, что общественная инициатива — огромный созидательный ресурс, который нужен Перми и жителям города.

При этом депутаты и эксперты считают, что проект решения необходимо доработать. Поправки принимаются до 31 октября 2017 года.

Тот самый коэффициент

Депутаты гордумы поддержали новые нормативы плотности застройки, разработанные администрацией Перми. Предложение касается только зон, в которых предусмотрено строительство многоквартирного жилья (зоны Ц-2, Ж-1, Ж-2).

Как рассказали в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, это упорядочит застройку и сделает проживание людей более комфортным.

«Складывается тенденция, при которой девелоперы при проектировании жилого многоквартирного дома используют арендованные земельные участки, размещая на них всю необходимую инфраструктуру жилого дома. При этом зачастую жильцы не уведомлены о том, что земельный участок после окончания строительства не будет принадлежать собственникам дома, поскольку такие договоры аренды застройщиком после окончания строительства расторгаются. В этих случаях жители домов лишаются возможности владеть земельным участком, необходимым для организации проездов возле дома, временных стоянок для автомобилей, детских и других площадок», — пояснили представители городской администрации.

Напомним, в этом году мэрия уже предлагала ввести единый коэффициент «2» для жилых зон. Но тогда эта инициатива вызвала негодование у девелоперов, которые спрогнозировали значительное падение объёмов строительства и рост цен на жильё.

Нынешний градостроительный норматив будет варьироваться от «1,5» до «2,5» в зависимости от площади земельного участка. Чем больше территория, тем большая плотность застройки допускается. Ограничения не будут применяться к строящимся объектам и договорам о развитии застроенных территорий, которые были заключены до даты вступления в силу указанных строительных регламентов.

В итоге по этой инициативе вопросов у депутатов не возникло, и документ был одобрен большинством голосов.

Должна быть отдача

Депутаты также обсудили важность общественных центров на территории города и планы их развития.

Сегодня в городе функционирует 39 центров, а сейчас прорабатывается вопрос открытия ещё трёх. Изменения, которые внесли депутаты, носят скорее уточняющий характер. Народные избранники актуализировали порядок создания центров после принятия нового Устава Перми и изменения полномочий городской думы и администрации.

Суть остаётся неизменной. Инициаторами открытия новых общественных центров могут быть глава Перми, городские депутаты, органы территориального общественного самоуправления (ТОС). По словам заместителя председателя Пермской городской думы Алексея Грибанова, создание центров — эффективная практика поддержки общественных организаций, помещения в них получили уже 150 НКО.

«На общественном совете при думе мы отдельно коснулись этой темы. Необходимо стимулировать общественные центры для активной работы. У нас есть центры, которые заняты с утра до вечера, а есть те, которые работают ни шатко ни валко. В перспективе нужно переходить к механизму, когда дополнительное финансирование получают лучшие. Для города достаточно недешёвое удовольствие содержать такие центры. И нам, конечно, хотелось бы, чтобы была отдача», — рассказал Алексей Грибанов.